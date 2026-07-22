Test na ADHD: zjistěte, zda se u vás mohou projevovat příznaky poruchy pozornosti

Projevy ADHD nejsou vždy nápadné. Zatímco u některých lidí se objevuje výrazná impulzivita nebo neklid, u jiných převažují problémy s pozorností, organizací času nebo dokončováním úkolů. Pokud člověk své potíže nerozpozná, mohou negativně zasahovat do běžného fungování.
Co se dozvíte v článku
Co je ADHD?
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je porucha, která ovlivňuje schopnost regulovat pozornost, impulzy a aktivitu. Nejčastěji se projevuje třemi oblastmi, a to nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou.
Neznamená to však, že člověk s ADHD nedokáže udržet pozornost. Často se naopak může velmi intenzivně soustředit na činnosti, které ho zajímají. Obtíže se obvykle objevují hlavně u úkolů, které vyžadují dlouhodobou koncentraci, plánování nebo pravidelnost.
ADHD vzniká v dětství, ale jeho projevy mohou přetrvávat i v dospělosti. U mnoha lidí je diagnostikováno až později, například ve chvíli, kdy pracovní nebo osobní povinnosti začnou vyžadovat větší míru organizace a samostatnosti.
Nejčastější příznaky ADHD u dospělých
Příznaky ADHD se mohou u každého člověka lišit. Mezi nejčastější projevy patří:
- potíže udržet pozornost při delších nebo opakujících se činnostech,
- časté odkládání důležitých úkolů,
- problémy s organizací času a plánováním,
- zapomínání schůzek nebo povinností,
- ztrácení věcí potřebných pro každodenní fungování,
- snadná rozptýlitelnost okolními podněty,
- neklid nebo potřeba neustálé aktivity,
- sklon přerušovat ostatní nebo jednat impulzivně.
Samotný výskyt některých z těchto znaků však automaticky neznamená ADHD. Podobné obtíže mohou souviset také se stresem, nedostatkem spánku, úzkostmi nebo jinými zdravotními problémy.
Orientační test na ADHD (ASRS v1.1)
Domácí test na ADHD nemůže nahradit odborné psychologické nebo psychiatrické vyšetření. Může ale pomoci zjistit, zda se u vás objevují vzorce chování, které stojí za další pozornost.
Jedním z nejpoužívanějších screeningových nástrojů pro dospělé je takzvaný Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS v1.1). Tento dotazník vznikl ve spolupráci s odborníky na ADHD a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Obsahuje šest otázek zaměřených na nejčastější projevy ADHD v dospělosti.
Při vyplňování myslete na své chování během posledních šesti měsíců. Vyberte odpověď, která nejlépe vystihuje, jak často se u vás daný problém objevuje.
Jak často máte problém dokončit poslední části úkolu, když už je nejtěžší práce hotová?
- Nikdy
- Zřídka
- Někdy
- Často
- Velmi často
Jak často máte potíže s uspořádáním úkolů a činností?
- Nikdy
- Zřídka
- Někdy
- Často
- Velmi často
Jak často zapomínáte na schůzky nebo povinnosti?
- Nikdy
- Zřídka
- Někdy
- Často
- Velmi často
Jak často se vyhýbáte úkolům, které vyžadují delší soustředění a přemýšlení?
- Nikdy
- Zřídka
- Někdy
- Často
- Velmi často
Jak často se při dlouhém sezení vrtíte nebo máte potřebu se pohybovat?
- Nikdy
- Zřídka
- Někdy
- Často
- Velmi často
Jak často máte pocit, že jste neustále v pohybu nebo že vás něco nutí pořád něco dělat?
- Nikdy
- Zřídka
- Někdy
- Často
- Velmi často
Vyhodnocení testu
Tento test slouží pouze jako orientační screening a nenahrazuje diagnózu.
Pokud u 4 nebo více otázek odpovídáte způsobem, který odpovídá zvýšené četnosti příznaků ADHD, může být vhodné své obtíže konzultovat s odborníkem. Výsledek ale sám o sobě nepotvrzuje ani nevylučuje ADHD.
Pokud vás dlouhodobě trápí problémy s pozorností, organizací času nebo impulzivitou a ovlivňují váš běžný život, může být užitečné vyhledat psychologa nebo psychiatra, který provede podrobnější vyšetření.
Zdroje: nzip.cz, psychiatriepropraxi.cz, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov