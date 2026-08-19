Test slepého místa: každý člověk má část zorného pole, kterou nedokáže spatřit

Možná vás překvapí, že ve svém zorném poli máte malou oblast, ze které do mozku nepřichází žádná obrazová informace. Přesto si jí za běžných okolností vůbec nevšimnete. Důvodem je nejen to, že slepé místo není příliš velké, ale také schopnost mozku chybějící část obrazu automaticky doplnit.
Co se dozvíte v článku
Co je slepé místo?
Slepé místo, někdy označované jako slepá skvrna, je přirozená oblast zorného pole, která odpovídá místu na sítnici, kde z oka vystupuje zrakový nerv. Ten přenáší zrakové informace ze sítnice do mozku. V této oblasti se nenacházejí světločivné buňky (tyčinky ani čípky). Když tedy světlo dopadne právě sem, nevzniká zde zrakový signál a danou část obrazu oko nevnímá.
To však v běžném životě prakticky nepozorujeme. Každé oko má totiž slepé místo na trochu jiné straně zorného pole a mozek navíc dokáže chybějící informace velmi dobře „dopočítat“. Při pohledu oběma očima se informace ze zorných polí navzájem doplňují.
Kde se slepé místo nachází?
Slepé místo se nachází v místě, kde z oka vystupuje zrakový nerv. U každého oka je proto umístěné mírně stranou od středu zorného pole. Právě proto jsou na testovacím obrázku křížek a tečka umístěny na opačné straně.
Když se budete soustředit pouze na křížek a budete měnit vzdálenost od obrázku, může se stát, že tečka v určitém okamžiku úplně zmizí. Ačkoliv ji v tu chvíli nevidíte, ve skutečnosti z obrázku nezmizela. Nachází se pouze v části zorného pole, kterou dané oko nevnímá.
Jak test provést?
Domácí test je jednoduchý a zabere jen několik desítek sekund. Pro správný postup je důležité zakrýt jedno oko a druhým se dívat pouze na křížek.
Před testováním:
- Sedněte si pohodlně před obrazovku.
- Zajistěte si dostatek světla a nastavte obrazovku tak, abyste na ni dobře viděli.
- Pokud běžně nosíte brýle nebo kontaktní čočky, můžete test provést s nimi i bez nich. Pokud chcete porovnat vidění s korekcí a bez ní, proveďte test oběma způsoby.
- Během testu nemhuřte oči a nesnažte se pohledem hledat tečku.
- Před samotným testem si zvětšete obrázek.
Test levého oka
- Zakryjte si pravé oko.
- Levým okem se dívejte přímo na křížek.
- Pomalu se přibližujte k obrazovce/displeji.
- Po celou dobu se dívejte pouze na křížek, nepřenášejte pohled na tečku.
- V určité vzdálenosti by měla tečka na chvíli zmizet.
- Jakmile se od obrazovky/displeje opět vzdálíte, tečka by se měla znovu objevit.
Test pravého oka
- Nyní zakryjte levé oko.
- Pravým okem se dívejte na křížek na druhé straně obrázku.
- Opět pomalu měňte vzdálenost od obrazovky a stále se soustřeďte pouze na křížek.
- V určitém okamžiku by měla zmizet také druhá tečka.
Ve chvíli, kdy se obraz tečky promítne na slepé místo, světlo z ní dopadne na část sítnice, kde nejsou žádné světločivné buňky. Oko proto z tohoto místa nepředá mozku informaci o tečce a na základě okolního obrazu chybějící část automaticky doplní. Proto můžete mít pocit, že tečka jednoduše zmizela.
Když tečka nemizí
Pokud se vám tečku nedaří nechat zmizet, nemusí to znamenat žádný problém se zrakem. Výsledek domácího testu může výrazně ovlivnit velikost obrázku, rozlišení obrazovky, vzdálenost od displeje nebo to, zda se skutečně díváte pouze na křížek. Zkuste proto test zopakovat pomaleji, změnit vzdálenost od obrazovky a ujistit se, že máte druhé oko opravdu zakryté.
Test také není určený k diagnostice očních onemocnění. Pokud máte dlouhodobě výpadky v zorném poli, vidíte záblesky, máte rozmazané nebo deformované vidění či jiné náhlé změny zraku, je vhodné vyhledat očního lékaře.