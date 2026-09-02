Test vizuální paměti: zvládnete si za 15 sekund zapamatovat obrázek a uhodnout, co se na něm změnilo?

Co test paměti a pozornosti prověřuje?
Náš mozek každý den zpracovává obrovské množství informací, ale jen část z nich si dokáže vědomě zapamatovat. Při pohledu na obrázek nebo běžné prostředí automaticky vybíráme, kterým detailům budeme věnovat pozornost a které naopak přehlédneme.
Tento jednoduchý test je založený na krátkodobé vizuální paměti a soustředění pozornosti. Vaším úkolem je si během několika sekund prohlédnout první obrázek a zapamatovat si co nejvíce předmětů. Poté se zobrazí druhý, téměř stejný obrázek, na kterém jeden detail chybí nebo se změnil.
Úspěšné vyřešení úlohy vyžaduje nejen dobrý zrak, ale také schopnost rychle zaznamenat informace, uložit si je do krátkodobé paměti a následně je porovnat s novou situací. Podobné úlohy mohou být zajímavým způsobem, jak si procvičit pozornost a všímavost.
Jak test provést?
- Podívejte se pozorně na první obrázek.
- Snažte se během 15 sekund zapamatovat co nejvíce detailů a předmětů.
- Poté si prohlédněte druhý obrázek.
- Vyberte z nabízených možností předmět, který na obrázku chybí nebo přebývá.
TEST 1
Zapamatuj si obrázek
Co se změnilo?
TEST 2
Zapamatuj si obrázek
Co se změnilo?
TEST 3
Zapamatuj si obrázek
Co se změnilo?
Pokud změnu neodhalíte napoprvé, nic se neděje. Zkuste se na obrázky podívat znovu a zaměřte se tentokrát na menší detaily. Podobné úlohy mohou být jednoduchým a zábavným způsobem, jak si procvičit pozornost, krátkodobou paměť a schopnost všímat si změn ve svém okolí.