Test vnímání času: Dokážete odhadnout, kdy uplynulo přesně 10 sekund?

Vnímání času závisí na více faktorech
Každý z nás se dennodenně musí vypořádávat s neúprosně běžícím časem. V práci hypnotizujeme hodiny ve snaze silou vůle posunout ručičky vpřed, aby už byl konec pracovní doby, ve škole u testu bychom je pak zase nejraději posunuli nazpět, abychom měli více času na vyplnění odpovědí.
Čas je zkrátka součástí našeho každodenního života, přičemž naše subjektivní vnímání času se může od skutečnosti výrazně lišit. Při čekání na něco nepříjemného se nám i několik minut může zdát nekonečných, při činnosti, která nás baví, o něm zase dokážeme úplně ztratit pojem. Jeho vnímání tak u každého jedince ovlivňuje to, jak se zrovna soustředíme, nebo jaké je naše aktuální rozpoložení.
Vyzkoušejte si test vnímání času
Abyste si sami vyzkoušeli, jak dobře dokážete odhadnout čas vy, připravili jsme si pro vás jednoduchý test. Čekají vás celkem tři kola, ve kterých si postupně vyzkoušíte odhad stanoveného počtu sekund. Na začátku každého kola se zobrazí krátký odpočet „Připravte se“. Jakmile odpočet skončí, časovač se spustí, ale vy nebudete mít možnost sledovat, kolik času právě uběhlo.
Vaším úkolem je kliknout na tlačítko přesně ve chvíli, kdy podle vás uplynul stanovený čas. V prvním kole se pokusíte odhadnout pět sekund, ve druhém deset sekund a ve třetím dvacet sekund. Abyste si test vyzkoušeli co nejlépe, nepomáhejte si hodinkami, telefonem ani jinými časoměrnými zařízeními.
Dokážete odhadnout s naprostou přesností, kdy uplynulo pět sekund, nebo se spletete více, než jste čekali? Spusťte test a zjistěte, jak přesně dokážete vnímat čas bez pomoci hodin. Přejeme hodně štěstí a nezapomeňte se nám s výsledky pochlubit v komentářích.