Člověk je každý den obklopen různými podněty, přičemž řadu z nich mnohokrát ani nevnímá. Naše pozornost je pod vlivem rušivých elementů často rozptýlena a nezřídka se tak stane, že nezaregistrujeme něco, co máme prakticky přímo před očima. Schopnost soustředění se máme přitom každý trochu jinak rozvinutou a ovlivňuje ji navíc spoustu faktorů.
Všímavost a pozornost
Pozornost každého jedince má určité limity, jelikož náš mozek musí dennodenně zpracovávat velké množství informací. Z toho důvodu není reálně možné všimnout si úplně všeho, co se kolem nás děje. Je naprosto přirozené, že některé podněty vnímáme více a jiné naopak méně. Zpravidla si rychle dokážeme všimnout objektů, které jsou v pohybu nebo pro nás v danou chvíli představují něco důležitého.
V momentě, kdy se soustředíme na nějakou pro nás podstatnou věc, tak můžeme snadno přehlížet všechno ostatní. Všímání si detailů je ale poměrně důležité, neboť nám tato schopnost pomáhá orientovat se v prostoru, vyhodnocovat, co se kolem nás děje, a vnímat změny v našem okolí.
Obrázkový test, který jsme si pro vás připravili, má za úkol jednoduchou a zábavnou formou vyzkoušet, jak rychle dokážete vnímat detaily. Samozřejmě se takový test nedá srovnávat s každodenním životem, neboť se jedná o statický obraz, který nikam neuteče, na druhou stranu ale může člověku pomoci zjistit, jak dobrý má postřeh.
Jak test funguje?
Na obrázku uvidíte rušné prostředí nemocniční čekárny, kde se nachází mnoho lidí i objektů. Vaším úkolem je objevit tři obyčejné předměty, které jsme do obrázku umístili. Ilustraci si pořádně prohlédněte a hned, jak objevíte všechny uvedené předměty, klikněte na tlačítko STOP. Následně se vám ukáže čas, jak dlouho vám trvalo předměty objevit.
Test vnímavosti
Na obrázku najděte následující předměty:
- medvídka
- odpadkový koš
- klobouk
Obrázek se zobrazí po spuštění testu.