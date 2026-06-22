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Test zraku: vyzkoušejte si pohled na Amslerovu mřížku. Může odhalit první příznaky poškození sítnice

Věra Krásová
22.6.2026
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Test zraku
Autor: Shutterstock.com

Amslerova mřížka je jednoduchá pomůcka, kterou oftalmologové používají ke sledování změn v centrální části zorného pole. Pomáhá odhalit problémy spojené zejména s poškozením sítnice, například při věkem podmíněné makulární degeneraci.

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K čemu slouží Amslerova mřížka?

Amslerova mřížka slouží k jednoduché kontrole centrální části zorného pole, kterou využíváme například při čtení, řízení nebo rozpoznávání tváří. Test je založen na pozorování pravidelné sítě vodorovných a svislých čar s tečkou uprostřed, na kterou se během vyšetření soustředíte.

Zdravé oko by mělo vnímat všechny čáry jako rovné, souvislé a stejně vzdálené. Pokud se však některé části mřížky jeví jako zvlněné, pokřivené, rozmazané, přerušené, nebo dokonce chybí, může to upozorňovat na změny v centrální oblasti sítnice zvané makula (žlutá skvrna). Právě ta je zodpovědná za ostré a detailní vidění.

Amslerova mřížka se často používá ke sledování příznaků věkem podmíněné makulární degenerace, ale může pomoci odhalit i další onemocnění sítnice. Přestože nenahrazuje odborné oční vyšetření, představuje rychlý a snadno dostupný způsob, jak si doma pravidelně kontrolovat kvalitu svého zraku a včas zaznamenat případné změny.

TEST Amslerova mřížka

Pokyny:

  1. Oddalte displej od obličeje tak, aby byla mřížka přibližně 30–40 cm od očí.
  2. Zakryjte pravé oko.
  3. Dívejte se 15 sekund na tečku uprostřed.
  4. Všímejte si, zda jsou všechny čáry rovné a zda nikde nechybí části mřížky.
  5. Poté si zakryjte levé oko a test zopakujte.
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Amslerova mřížka

Test dokončen

Pokud jste zaznamenali vlnění čar, deformace, tmavé skvrny, chybějící části mřížky nebo jiné nepravidelnosti, je vhodné konzultovat výsledek s očním lékařem.

Pokud zaznamenáte jakékoli deformace nebo výpadky, je vhodné objednat se na vyšetření k očnímu lékaři.

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