Test zraku: vyzkoušejte si pohled na Amslerovu mřížku. Může odhalit první příznaky poškození sítnice

K čemu slouží Amslerova mřížka?
Amslerova mřížka slouží k jednoduché kontrole centrální části zorného pole, kterou využíváme například při čtení, řízení nebo rozpoznávání tváří. Test je založen na pozorování pravidelné sítě vodorovných a svislých čar s tečkou uprostřed, na kterou se během vyšetření soustředíte.
Zdravé oko by mělo vnímat všechny čáry jako rovné, souvislé a stejně vzdálené. Pokud se však některé části mřížky jeví jako zvlněné, pokřivené, rozmazané, přerušené, nebo dokonce chybí, může to upozorňovat na změny v centrální oblasti sítnice zvané makula (žlutá skvrna). Právě ta je zodpovědná za ostré a detailní vidění.
Amslerova mřížka se často používá ke sledování příznaků věkem podmíněné makulární degenerace, ale může pomoci odhalit i další onemocnění sítnice. Přestože nenahrazuje odborné oční vyšetření, představuje rychlý a snadno dostupný způsob, jak si doma pravidelně kontrolovat kvalitu svého zraku a včas zaznamenat případné změny.
TEST Amslerova mřížka
Pokyny:
- Oddalte displej od obličeje tak, aby byla mřížka přibližně 30–40 cm od očí.
- Zakryjte pravé oko.
- Dívejte se 15 sekund na tečku uprostřed.
- Všímejte si, zda jsou všechny čáry rovné a zda nikde nechybí části mřížky.
- Poté si zakryjte levé oko a test zopakujte.
Test dokončen
Pokud jste zaznamenali vlnění čar, deformace, tmavé skvrny, chybějící části mřížky nebo jiné nepravidelnosti, je vhodné konzultovat výsledek s očním lékařem.
Pokud zaznamenáte jakékoli deformace nebo výpadky, je vhodné objednat se na vyšetření k očnímu lékaři.