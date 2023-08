Účinnější test pro detekci HPV

Rozhodnutí FDA předcházel téměř 7letý výzkum probíhající u více než 176 tisíc žen ve věku 20–64 let, který mimo jiné prokázal, že preventivní vyšetření založené na detekci HPV je nejúčinnější u žen ve věkové skupině nad 30 let a pro všechny ženy jednou za 5 let. U žen ve věku 21–29 let tento test není nutný, protože infekce HPV jsou v této věkové skupině poměrně běžné a imunitní systém si s nimi v 90 % případů poradí sám.

Současná praxe v ČR

V současné době zatím v Česku neexistují jasná doporučení kdy vyšetření DNA na přítomnost lidského papillomaviru provádět. Záleží tak zcela na zvážení gynekologů. Stávající preventivní program doporučuje roční cytologické kontroly ženám od 25 let. Při využití testu na HPV by ženám, u nichž nebyla prokázána infekce virem, stačilo zopakovat vyšetření za 3–5 let. Ženy, u kterých se prokáže přítomnost vysoce rizikových rakovinotvorných typů HPV v buňkách děložního čípku, mají být častěji kontrolovány pomocí cytologického stěru buněk děložního čípku a má jím být provedena kolposkopie s eventuální biopsií.

„Rakovina děložního čípku je druhým nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen na světě. Také v České republice je její výskyt v porovnání s ostatními rozvinutými zeměmi nepřiměřeně vysoký. Ročně je u nás diagnostikováno přibližně 1000 nových případů rakoviny děložního čípku a téměř 400 žen na ni každý rok umírá. To je obzvlášť tragické u onemocnění, kterému se dá včasným odhalením předcházet. Po ženy je důležité, aby měly informace o dostupnosti účinnějších způsobů preventivních vyšetření. Samotné cytologické vyšetření stěrů z děložního čípku totiž bez vyšetření přítomnosti DNA lidského papillomaviru není podle mnoha současných vědeckých poznatků dostačující pro včasné odhalení závažných předrakovinových změn a tím i efektivní prevenci následného rozvoje rakoviny děložního čípku,“ říká doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph. D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Kontroly i po očkování

Mezinárodní vzdělávací portál www.laboratornitesty.cz informuje o existenci více než sta různých genotypů HPV, jež se z pohledu nebezpečí rozvoje rakoviny dělí na typy s vysokým a nízkým rizikem. Mezi nejvíce rizikové rakovinotvorné genotypy patří typy 16 a 18. Proti nim jsou zaměřeny očkovací látky, které jsou dostupné i na českém trhu. Lidský papillomavirus je zodpovědný za více než 99 % případů rakoviny děložního čípku. Kromě ní způsoV buje i jiné typy nádorů, především rakovinu řitního otvoru, zevních rodidel, pochvy, penisu, dutiny ústní a horní části polykacích cest.

„Jednou z nejlepších forem prevence je očkování proti HPV, které je ale nejúčinnější před prvním kontaktem s virem. Proto je vhodné zejména pro velmi mladé dívky. Žádná očkovací látka však nechrání proti všem genotypům viru, a tak i očkovaná žena musí docházet na pravidelné gynekologické preventivní kontroly. U žen starších 30 let je možno během těchto kontrol velmi přesně stanovit míru rizika rozvoje rakoviny děložního čípku prostřednictvím testování přítomnosti papillomavirové genetické informace pomocí DNA HPV testu. Díky tomu je možné včas zachytit předrakovinové změny, které lze zcela vyléčit a zabránit tak rozvoji zhoubného nádoru,“ uzavírá docent Sláma.