Uhnízdění vajíčka se může projevit slabým krvácením. Kdy nastává?

Nidace: uhnízdění vajíčka

Nidace je odborný termín, který se používá pro uhnizďování vajíčka v děloze. K tomuto procesu dochází přibližně ve třetím týdnu menstruačního cyklu, podle toho, kdy jste měly ovulaci a plodné dny. Při pravidelném menstruačním cyklu, který trvá 28 dní, to obvykle bývá kolem 14. dne. V této době tedy dochází k oplodnění uvolněného vajíčka spermií.

Jakmile k tomu dojde, vajíčko se začíná nejprve dělit na několik buněk, dokud rostoucí shluk neutvoří 100 buněk, a vzniká tzv. blastocysta. Ta se pozvolna začíná nořit do děložní sliznice, která je v této době poměrně hodně prosáklá, aby se vajíčko mohlo uhnízdit. Vzhledem k tomu, že těhotenství se počítá od poslední menstruace, v této fázi se již oficiálně nacházíte v 3. týdnu těhotenství.

Kdy dochází k uhnízdění vajíčka?

Jak jsme si již uvedli výše, ovulace a plodné dny se odvíjejí od délky vašeho menstruačního cyklu. Obvykle tedy nastává asi 14 dní před očekávanou menstruací. K uhnízdění vajíčka dochází o něco dříve, než je plánovaná menstruace, přibližně tedy v rozmezí 6 až 12 dní po početí, čili po vaší ovulaci. Jak poznat uhnízdění vajíčka?

Vzhledem k tomu, že se nidace projevuje slabým krvácením, můžete ji zpočátku snadno zaměnit za běžnou menstruaci. Od ní se však odlišuje barvou i intenzitou krvácení. Doprovodné příznaky implantace mohou menstruaci ovšem také připomínat.





Jaké má uhnízdění vajíčka příznaky?

Jakmile dojde k uhnízdění vajíčka, vaše tělo začne produkovat těhotenský hormon hCG, díky kterému budete moci za několik dní těhotenským testem potvrdit, zda jste skutečně těhotné. V této fázi se u vás nejspíš ještě neobjeví žádné těhotenské příznaky, protože jste teprve na samém začátku.

Jaké má nidace příznaky? Typicky se objeví tzv. implantační krvácení, které mohou doprovázet slabé křeče v podbřišku. Toto krvácení bývá způsobeno narušením drobných cév v důsledku uhnízdění vajíčka a je pro něj typické následující:

Je mírnější než běžná menstruace

Je světlejší než běžná menstruace nebo může být nahnědlé

Bývá doprovázeno pocity mravenčení a píchání v podbřišku

Trvá pouze několik hodin, maximálně 3 dny

Dále může být krvácení doprovázeno příznaky, jako jsou:

Citlivost v prsou

Nevolnost

Změny nálady

Bolest hlavy

Bolest podbřišku a dolní části zad

Jak dlouho trvá uhnízdění vajíčka?

Proces nidace zpravidla začíná 6 dní po oplodnění vajíčka spermií. V této fázi se zárodek o velikosti asi 1 mm začíná zanořovat do děložní sliznice. Pro lepší obrázek si můžete představit rozehřátou kovovou kuličku, která se vnořuje do vosku. Celý proces končí kolem 12. dne od vzniku, čímž začíná skutečné těhotenství, přestože se týdny těhotenství oficiálně počítají už od posledního dne menstruace. Uhnízdění vajíčka tedy trvá přibližně 6 dní.

Uhnízdění vajíčka po embryotransferu

Embryotransfer, jinými slovy přenos oplodněných spermií do dělohy, je posledním krokem asistované reprodukce neboli umělého oplodnění. Aby bylo ženám zajištěno přesné umístění embrya do dělohy, celý zákrok probíhá pod kontrolou ultrazvuku. Následně se vajíčko může uhnízdit do děložní sliznice.

Jedná se o kritickou fázi vývoje oplozeného vajíčka. Aby totiž mohlo být oplodněné vajíčko uhnízděno v děloze, musí nejprve opustit ochranný obal, který jej chránil před proniknutím více spermií najednou. Pokud je tento obal pevnější či silnější, k čemuž dochází u některých žen, které mají obtíže otěhotnět, může dojít k tomu, že se od vajíčka neoddělí, čímž zabrání nidaci.

Trápilo vás na začátku těhotenství krvácení? Ano

Ne

Jak pomoci uhnízdění vajíčka?

Při asistované reprodukci může embryolog provést tzv. asistovaný hatching (AH) pomocí mikroskopu ještě před transferem. Tento zákrok spočívá v utvoření otvoru na obalu embrya pomocí jehly nebo laserového paprsku. Není však běžnou součástí asistované reprodukce, proto si za něj musíte připlatit. Cena se pohybuje kolem 3000 Kč.

Kdy vyhledat lékaře?

Jakmile těhotenský test potvrdí těhotenství, můžete zavolat vašemu gynekologovi a objednat se na první těhotenské vyšetření. Nemusíte však nikam spěchat, jelikož ještě několik týdnů potrvá, než váš lékař bude moci zaznamenat srdeční tep pomocí ultrazvuku. Nejspíš vám tedy stanoví termín prohlídky až za pár týdnů.

Lékaře byste dále měly vyhledat vždy, pokud je krvácení těžké nebo jej doprovází silné křeče. Nidace bolest břicha může způsobit, ale neměla by být příliš intenzivní. Nejedná-li se o běžnou menstruaci a jste tedy těhotná, může být krvácení známkou vážnějších zdravotních obtíží, jako je potrat nebo mimoděložní těhotenství. To může být obzvláště nebezpečné.

Zdroje: ladyexpert.cz, porodnice.cz, womanonly.cz, tema.ceskaordinace.cz, rehabilitace.info