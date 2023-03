Pohlaví dítěte určují ženské a mužské chromozomy spermií. Můžete ovlivnit, co se vám narodí?

Je zjištění pohlaví dítěte důležité?

Někteří lidé milují napětí z toho, že až do porodu neznají pohlaví svého dítěte. Většina budoucích rodičů je ale spíše netrpělivá a chce vědět co nejdříve, jestli se jim narodí holčička, nebo to bude chlapec. Jakmile navíc radostnou novinu oznámí své rodině, přátelům či spolupracovníkům, jistě se jich každý bude ptát, jestli už vědí, co to bude.

Pohlaví dítěte může spolehlivě určit pouze lékař. Přesto to mnohým nebrání v předvídání pohlaví jejich dítěte na základě různých výpočtů. V některých případech má znalost pohlaví vašeho nenarozeného dítěte lékařský význam, například při vyšetření vrozených vad, pokud se ve vaší rodině vyskytují genetické choroby, které jsou specifické pro konkrétní pohlaví.

Co rozhoduje o pohlaví dítěte?

O pohlaví dítěte rozhodují dva chromozomy, X a Y, které jsou obsaženy ve spermii. To znamená, že pohlaví dítěte je dané již ve chvíli, kdy jej počnete. V případě, že bude vaše vajíčko oplodněno spermií obsahující chromozom Y, výsledkem bude chlapeček. Jakmile oplodní vajíčko spermie obsahující chromozom X, narodí se vám holčička.

To však platí za předpokladu, že mužské sperma nese stejný počet chromozomů X a Y. Mužské X a ženské X se spojí, aby se staly ženou, a mužské Y se spojí s ženským X, aby se staly chlapcem. Pokud ale spermie nemají stejné chromozomy X a Y, nebo pokud jsou ve hře jiné genetické faktory, může to ovlivnit poměr při vzniku pohlaví.

Je možné ovlivnit určení pohlaví dítěte?

Přestože existuje celá řada babských rad, jak ovlivnit pohlaví miminka ještě předtím, než jej počnete, faktem je, že žádné z nich prozatím nebyly prokázány. Vyzkoušet je samozřejmě můžete, ale raději nemějte žádná očekávání.

Mužské spermie obsahující chromozom Y jsou rychlejší než ženské. Ženské spermie, které, které obsahují chromozom X, mají zase delší životnost než mužské. Co vám tedy může pomoci, abyste ovlivnili pohlaví dítěte podle ovulace, je načasování pohlavního styku.

Toužíte-li po chlapečkovi, zkuste si naplánovat sex co nejblíže době ovulace. Ideálně v den ovulace nebo po ní. Pokud byste rádi počali holčičku, bude vhodnější mít styk 2 až 3 dny před ovulací. Častější sex také údajně zvyšuje šance na větší podíl ženských spermií.

Výpočet pravděpodobnosti pohlaví dítěte podle krve

Jeden z nejvyužívanějších výpočtů pohlaví dítěte se provádí podle krve, konkrétně podle jejího stáří. Ta se v lidském těle obměňuje každých 7 let, čímž ovlivňuje i pohlaví dítěte. Podle tohoto výpočtu pohlaví by se dítě mělo narodit v závislosti na tom, který z rodičů má mladší krev.

Pro přesnější vysvětlení si uvedeme příklad, kdy jedním z páru je žena ve věku 27 let a druhým muž ve věku 30 let. Ženě se tak obměnila krev před 6 lety, zatímco muži před 2 lety. V tomto případě by se tedy měl narodit chlapec. Přestože tento výpočet v mnoha případech vychází, není 100 % spolehlivý.

Výpočet pohlaví dítěte: kalkulačka podle čínského kalendáře

Další metodou pro výpočet pohlaví miminka je využití čínského lunárního kalendáře, který je čím dál populárnější mezi budoucími rodiči. Kalendář pracuje s věkem matky a měsícem početí. Tento přístup lze využít jak při plánování těhotenství, tak při brzkém zjištění pohlaví po početí.

K výpočtu budete potřebovat tabulku, která je volně dostupná na mnoha internetových stránkách. Z ní už jednoduše vyčtete, který den je vhodný pro početí chlapečka a který pro holčičku, nebo co by se vám mělo narodit podle toho, kdy jste počali. Opět se nejedná o prokázanou metodu, ale vyzkoušet ji jistě můžete.

Kdy se dá zjistit pohlaví dítěte?

Určit pohlaví miminka je možné již od 16. týden těhotenství, nicméně nejčastěji se zjišťuje při rutinní prenatální návštěvě lékaře v 18. týdnu těhotenství. Cílem této prohlídky není primárně zjistit pohlaví miminka, ale ověřit, zda se plod vyvíjí správně. Ne vždy je však zcela zřejmé, zda čekáte chlapce, nebo holčičku.

Nejspolehlivější metodou pro určení pohlaví dítěte již v 16. týdnu těhotenství je odběr plodové vody neboli amniocentéza. Jedná se však o invazivní vyšetření, které vám lékař doporučí pouze v případě, že vašemu dítěti hrozí vrozené vady.

Test na určení pohlaví dítěte

Kromě výše uvedených metod už také existuje test určení pohlaví, který je dnes volně dostupný na trhu. Provádí se stejně jako těhotenský test z ranní moči a zaručuje až 80% spolehlivost. Sežnete jej pod názvem IntelliGender Prediction Test a vyzkoušet jej můžete už 10 týdnů po početí, tedy ve 12. týdnu těhotenství.

Jak poznat pohlaví dítěte na ultrazvuku?

Ultrazvuk je rutinní prenatální test, při kterém si lehnete na lehátko a lékař vám přejíždí sondou po břiše. Tento přístroj využívá zvukové vlny k vytvoření obrazu vašeho dítěte a používá se především ke kontrole vývoje a zdraví vašeho dítěte.

Protože ultrazvuk vytváří obraz miminka, může také odhalit pohlaví vašeho dítěte. Většina lékařů plánuje ultrazvuk na období mezi 18. až 21. týdnem těhotenství. Ne vždy je to však obraz stoprocentně přesný. Plod může být v nevhodné pozici, což ztíží jasný obraz genitálií. Pokud doktor nemůže najít penis, dojde k závěru, že čekáte dívku, a naopak. Chyby se však stávají i v tomto případě.

Náš tip: Pokud už víte, jestli čekáte kluka, nebo holku, a lámete si hlavu s tím, jak oznámit pohlaví dítěte vašim přátelům, rodině či kolegům v práci, inspirujte se tipy v tomto článku.

Určení pohlaví dítěte podle babských rad

Někteří lidé k předpovědi pohlaví svého dítěte také využívají babské rady. Pokud máte během těhotenství opravdu velký hlad, podle tradice pravděpodobně čekáte chlapce. Věří se, že extra testosteron vylučovaný chlapcem zvyšuje chuť k jídlu.

Existuje dokonce přesvědčení, že vyšší srdeční tep plodu, tedy přes 140 tepů za minutu, znamená, že čekáte holčičku. Stejně tak pokud během těhotenství hodně zapomínáte. Někteří dokonce věří, že porodíte chlapečka, je-li vaše břicho položeno níže, a dívku, pokud je vaše břicho výše.

Zatímco tyto pověry představují zábavný způsob, jak předpovědět pohlaví dítěte, neexistuje žádný důkaz ani výzkum, který by tato přesvědčení nebo tvrzení podpořil. Vždy tak máte 50% šanci, že se trefíte. Jediný způsob, jak zjistit, co se vám narodí, je naplánovat si schůzku se svým lékařem.

Zdroje: nutriklub.cz, ulekare.cz, webrangers.cz, gyn-pren.cz