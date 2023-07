V Třinci provedli unikátní operaci srdce

Dosud se takové zákroky prováděly vpichem přes třísla. Při operaci asistoval i francouzský lékař Jean Claude Laborde, který jako první na světě touto metodou operoval.

Lékaři během čtvrtku a včerejška implantovali chlopeň celkem pěti pacientům, u kterých by ještě donedávna výměna srdeční chlopně nepřipadala v úvahu. Jednou z léčených byla i pacientka, která má příliš úzké tříselné tepny, a proto zavést katetr vpichem přes třísla nebylo možné. „Katetr, kterým dopravujeme chlopeň do srdce, má rozměr šest milimetrů. Tříselná tepna, která nám slouží jako přístupová cesta k srdci, musí mít proto průsvit nejméně sedm milimetrů. U naší nemocné byl tento rozměr menší. Proto jsme jako náhradní přístupovou cestu použili podklíčkovou tepnu. Zatím jsme jediná nemocnice v České republice, která tento podklíčkový přístup provedla,“ vysvětlil primář kardiologického oddělení Nemocnice Podlesí Marian Branny. „Jako druhá nemocnice v zemi také vlastníme certifikát k provádění katetrizačních náhrad aortálních chlopní,“ dodal primář Marian Branny. Takzvaná katetrizační náhrada aortální chlopně, při které není otevřen hrudník pacienta, se provádí u lidí, u nichž nemůže být například kvůli cukrovce nebo onemocnění ledvin či plic proveden klasický chirurgický zákrok. „V České republice ještě do roku 2009 nemocní s aortální stenózou, které chirurg z důvodu vysokého rizika nemohl operovat, byli prakticky neléčitelní. V současné době jim katétrový způsob léčby dává naději na vyléčení. Třinec je jedním z pěti měst u nás, kde se tato léčba rutinně provádí,“ objasnil Branny s tím, že zkušenosti s touto metodou výměny srdeční chlopně získal hlavně v Evropě. Mezi nejčastější příčiny zúžení aortální chlopně patří degenerativní změny postihující jak normální chlopeň, tak vrozeně dvojcípou chlopeň, která je k uvedeným změnám mnohem náchylnější. Z dalších příčin to může být revmatická horečka. Aortální stenóza je ve vyspělých státech nejčastěji operovanou srdeční vadou. „Očekává se, že v následujících třech letech polovina nemocných s aortální stenózou, kteří jsou dnes léčeni pomoci operace, ji již potřebovat nebude. Budou léčeni nově, to je pomocí katetru,“ uzavřel primář.