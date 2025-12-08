Vánoční úrazy: první pomoc při popáleninách z horkého oleje nebo od rozpáleného plechu

Jedná se především o drobné popáleniny a řezná poranění. Rozhodně tedy neuškodí si ještě před Vánoci připomenout pravidla první pomoci, ať víte, jak ošetřit kůži popálenou horkým plechem, vyčistit a zavázat řezné rány nebo jak zasáhnout, když někomu zaskočí kost z kapra v krku.
Co se dozvíte v článku
Přehled nejčastějších vánočních úrazů
Není žádnou vzácností, že jsou svátky klidu a míru narušeny nějakou nepříjemnou nehodou v kuchyni. Týká se to hlavně žen, které již několik týdnů před Vánoci pečou a připravují cukroví. Jeden rozpálený plech střídá druhý a stačí chvilka nepozornosti, aby se člověk popálil.
V nebezpečnou situaci se může změnit i obyčejné smažení kapra a řízků na štědrovečerní večeři. Potřísnění vroucím olejem je opravdu hodně bolestivé. A pokud se neošetří hned, zanechá na kůži trvalé následky v podobě jizev.
Oblíbenou vánoční kratochvílí, na kterou se těší hlavně malé děti, je zapalování svíček či prskavek na stromečku. Nehledě na vysoké riziko požáru jsou ale prskavky nebezpečné pro náš zrak. Odletující jiskry mohou poškodit rohovku.
Velice často také dochází k různým řezným poraněním při porcování masa a krájení zeleniny. Na nůž si sice většina lidí dává pozor, nicméně říznout či píchnout se můžete i o papír či rozbité vánoční ozdoby. Objevuje se dále nemálo případů, kdy člověku zaskočí sousto nebo uvízne kost z kapra v krku. Tyto situace jsou už opravdu nebezpečné a vyžadují pohotový zásah, aby nedošlo k udušení.
Ošetření popálenin od plechu či horkého oleje
Popáleninu od horkého plechu nebo vroucího oleje je potřeba co nejrychleji zchladit tekoucí studenou vodou. Voda by neměla být úplně ledová, ideální teplota je 15–20 °C. Postižené místo chlaďte 10–20 minut. Nikdy nepoužívejte led ani ledové obklady, protože by mohlo dojít k poškození tkáně.
Pokud se vám na kůži „přiškvařil“ kus jídla, utěrka, látka nebo ulpěl olej, nesnažte se je v žádném případě odstraňovat. Počkejte, zda se odmočí proudem vody. Pokud ne, budete muset vyhledat lékařskou pomoc.
Po ochlazení byste měli pokožku šetrně osušit (jen ťupkáním, rozhodně ne třením) sterilní gázou. Pak můžete aplikovat některý z volně prodejných prostředků na popáleniny. Vhodný je panthenol ve spreji, případně hydrogely, které lze používat i v následujících dnech. Pokud došlo k většímu narušení kůže, měla by se rána ošetřit antiseptickým krémem.
Pokud se objevují puchýře, rozhodně je nepropichujte. Popáleniny mohou opravdu hodně bolet, nicméně na zmírnění těchto potíží by měla postačit běžná analgetika jako ibuprofen nebo paracetamol. Vyhněte se mastím, které vytvářejí mastný film, máslu, zubní pastě, alkoholu či podobným babským radám.
Je-li popálenina větší, hlubší nebo se tvoří velké puchýře, vyhledejte odbornou pomoc. Podceňovat byste rozhodně neměli ani popálení obličeje a prstů, velkou bolestivost rány nebo známky infekce. V těchto případech se bez lékařského ošetření neobejdete.
Oči zasažené prskavkami vyplachujte
Přistoupíte-li příliš blízko k zapáleným prskavkám, riskujete, že vám nějaká jiskra zalétne přímo do oka. V takovém případě začněte zasažené oko okamžitě vyplachovat čistou vlažnou vodou. Oko držte otevřené a nechte vodu téct od vnitřního koutku k vnějšímu, aby se všechny nečistoty vyplavily ven. Tento proces by měl trvat ideálně 10–15 minut.
Snažte se oko nijak neprotírat, i když svědí a pálí. Po vypláchnutí se doporučuje do očí aplikovat borovou vodu, fyziologický roztok nebo umělé slzy bez konzervantů. Pokud přetrvává silný pocit písku v očích, slzení, zarudnutí, bolest nebo zhoršení vidění, nezbývá nic jiného než vyhledat lékaře. Poranění rohovky nejsou viditelná pouhým okem a laik si s nimi sám neporadí.
S nožem hlavně opatrně
O Vánocích se potraviny krájí, vykosťují, melou či sekají jako o závod. Drobná řezná poranění jsou naprosto běžnou součástí této rutiny. U malé ranky je ošetření poměrně snadné. Nejprve zastavte krvácení přiložením čistého kapesníku či kusu gázy. Poté ránu opláchněte pod tekoucí vodou. Vyčištěnou ránu je potřeba ještě vydezinfikovat.
Abyste zabránili zanesení nečistot a bakterií do rány, zakryjte ji náplastí nebo sterilním krytím. Musí jít o prodyšný materiál, aby rána dýchala. Zároveň je ale vhodné tímto způsobem podpořit vlhké hojení, které urychluje regeneraci a snižuje riziko vzniku jizev. U ran, které jsou hluboké, nedaří se zastavit krvácení, otevírají se okraje nebo se objeví známky infekce, je potřeba vyhledat lékařskou pomoc.
K nehodám dochází i při konzumaci jídla
K vánočním svátkům patří hodování, společné stolování a konzumace lahodných slavnostních pokrmů. Lidem mnohdy tak moc chutnají, že hltají a polykají velká sousta. Nehody při jídle jsou proto poměrně časté.
Takovým typickým příkladem, který je spojen s Vánoci, je uvíznutí rybí kůstky v krku. Někdy pomůže napít se pořádně vody nebo sníst sousto chleba. Pokud ale bolest a pocit cizího tělesa v krku přetrvávají, musí kost z krku odstranit odborník z ORL pohotovosti.
Stal se vám o Vánocích nějaký úraz?
Při hltání, smíchu a povídání u jídla může lidem snadno zaskočit sousto. Pokud člověk kašle, nechte ho – kašlání je obranný mechanismus, který může pomoct s odstraněním překážky. Jestliže ale nemůže kašlat ani mluvit, je potřeba provést pět úderů dlaní mezi lopatky.
Při dušení jde opravdu o vteřiny, takže pokud ani údery nepomůžou, použijte tzv. Heimlichův chvat. Stoupněte si za pacienta, jednu ruku sevřete v pěst, druhou ji obejměte a proveďte pět rázných stlačení nadbřišku směrem k sobě a nahoru. Tento manévr je možné provádět jen u dospělých a dětí starších jednoho roku. U menších dětí jsou bezpečné pouze údery mezi lopatky a stlačení hrudníku.
Upadne-li postižený do bezvědomí, zavolejte rychlou záchrannou službu a zahajte kardiopulmonální resuscitaci (KPR).
Zdroje: nzip.cz, ocniklinikahp.cz, skolenibozp.cz, rescuegroup.cz