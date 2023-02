Varikokélu poznáte podle zvětšení žil v šourku. Jaká je léčba?

Co je varikokéla?

Varikokéla označuje postižení mužského genitálu charakterizované rozšířením žilní pleteně jdoucí od varlete, která odvádí okysličenou krev z varlat do břicha. V důsledku žilního rozšíření dochází k oddálení žilních chlopní, a tím i ke zpětnému toku krve, což vede k navření žil, podobně jako v případě křečových žil na nohou.

Jedná se o poměrně časté onemocnění, které postihuje přibližně 14 až 20 % dospívajících a dospělých mužů. Typicky se objevuje na levé straně varlete, výjimečně pak na pravé a jen vzácně na obou stranách. Varikokéla může mít za následek sníženou produkci a kvalitu spermií, což v některých případech může způsobit i neplodnost. [1, 2, 3]

Jaké má varikokéla příznaky?

Varikokéla obvykle není bolestivá, a dokonce ani nevyžaduje léčbu, ale není to pravidlem. Typickým příznakem je rozšíření šourku v oblasti nad varletem, které se liší podle stupňů. Rozlišujeme tři stupně varikokély:

1. stupeň: hmatné rozšíření pouze při zvýšení nitrobřišního tlaku,

2. stupeň: hmatné rozšíření i v klidu,

3. stupeň: viditelné rozšíření i v klidu.

Dalším příznakem varikokély může být nedostatečný vývoj nebo zmenšení varlete, potažmo také diskomfort až bolest. Mezi další známky varikokély, které se mohou a nemusí projevit, patří následující:

bulka v jednom z varlat,

otok šourku,

viditelně zvětšené nebo zkroucené žíly v šourku,

tupá, opakující se bolest v šourku.

Varikokéla a bolest

Bolestivost šourku se nemusí objevit vůbec, ale také může být různá, od tupé až po ostrou bolest. Stejně tak můžete zaznamenat pouze tlakový diskomfort v této tělesné partii. Obtíže se zpravidla zhoršují po fyzické zátěži nebo dlouhém stání, proto můžete pocítit zhoršení příznaků v průběhu nebo na konci dne. Vleže se naopak dostavuje úleva, proto v noci příznaky bývají mírnější. [4, 5, 6, 7]

Co varikokélu způsobuje?

Za hlavní příčinu varikokély je považován obrácený směr žilního toku. Jakmile se krev nepohybuje v žilách šourku tak, jak by měla, začne se v nich shromažďovat, což způsobuje jejich zvětšení. Vyvíjí se tedy poměrně pomalu. Rizikové faktory pro rozvoj tohoto onemocnění ovšem prozatím nebyly stanoveny a přesná příčina proto není zcela známa. [8, 9]

Varikokéla a plodnost

Zhoršení žilního odtoku krve z varlat způsobuje zvýšení jejich teploty, což vede k vyšší koncentraci metabolitů a oxidačního stresu ve varlatech. To má negativní vliv na zárodeční buňky varlat, čímž dochází ke snížené produkci spermatu a zhoršení kvality genetické informace spermií. Neléčená varikokéla tedy může vést ke snížení šance na početí i k neplodnosti. [10, 11]

Diagnostika varikokély

Součástí získání správné diagnózy je stanovení vaší anamnézy na základě symptomů a klinické vyšetření zevního genitálu na urologii. Lékař se v rámci vyšetření zaměří na šourek, kde jsou hmatatelné rozšíření žilní pleteně. Dále hodnotí symetrii, konzistenci a velikost šourku.

Poté následuje ultrazvukové vyšetření šourku k přesnému stanovení diagnózy rozšířených žil a posouzení zpětného toku žilní krve. U dospívajících chlapců může být onemocnění také zachyceno v rámci preventivní prohlídky. [12, 13]

Varikokéla a léčba

Pokud vám bude varikokéla diagnostikována, váš lékař ji klasifikuje jedním ze tří výše uvedených stupňů. Možnosti léčby vám následně lékař doporučí v závislosti na intenzitě nepohodlí a potenciálních problémech s neplodností. Ne vždy je totiž nutné přistoupit k léčbě, která je operační. Lékař obvykle vyhodnotí, že je pro vás operace vhodná v těchto případech:

je znatelný otok šourku,

pociťujete nepohodlí či bolest v oblasti šourku,

ve spermiogramu je přítomen nízký počet zdravých spermií,

varle postižené varikokélou je menší než druhé,

varikokéla je přítomna na obou stranách.

Alternativní léčba varikokély

Žádné léky ani přírodní způsoby léčby varikokély bohužel neexistují. Lékař vám však může doporučit či předepsat některé léky k tlumení případné bolesti. Vedle hlavní formy léčby (operace) pak existuje ještě nechirurgická možnost léčby, konkrétně embolizace, jež spočívá v krátkém blokování žil zavedením katétru do tříselné nebo krční žíly. Následně se do katétru a do varikokély zavede cívka. To brání krvi dostat se do abnormálních žil. [14, 15, 16, 17]

Operace varikokély

Operaci varikokély známou jako varikokelektomie lze provést několika způsoby, nicméně všechny spočívají v blokování průtoku krve v žilách. Operace se zpravidla provádí v celkové anestezii, nicméně hospitalizace nebývá nutná a pacient může jít ještě tentýž den domů. Mezi nejběžnější operace patří následující dvě:

Mikroskopická varikokelektomie : chirurg provede řez 1 cm nad šourkem a pomocí mikroskopu podváže všechny malé žíly. Zákrok trvá obvykle 2 až 3 hodiny.

: chirurg provede řez 1 cm nad šourkem a pomocí mikroskopu podváže všechny malé žíly. Zákrok trvá obvykle 2 až 3 hodiny. Laparoskopická varikokelektomie: při této proceduře chirurg zavede tenké trubičky do břicha a zde provede podvázání žíly. Tento zákrok je kratší, trvá asi jen 30 až 40 minut.

Rekonvalescence po operaci varikokély

Po zákroku zůstanete na klinice či v nemocnici přibližně 5 hodin na pozorování, a pokud je vše v pořádku, můžete jít domů v doprovodu dospělé osoby. Hojení po operaci bývá rychlé a bolest je zpravidla jen mírná. Míra recidivy po embolizaci je přitom srovnatelná s chirurgickým zákrokem.

Do práce a k běžným aktivitám se budete pravděpodobně moci vrátit již za 5 až 7 dní po operaci. U zákroků prováděných kvůli problémům s plodností se dále provádí analýza spermatu po uplynutí 3 až 4 měsíců od operace. Léčba varikokély z důvodu neplodnosti by měla být zahájena s dalšími možnostmi léčby neplodnosti. Ty byste měli konzultovat s vaším ošetřujícím lékařem. [18, 19]

