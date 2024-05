Vasektomie je spolehlivá forma mužské antikoncepce. Jak zákrok probíhá?

Co je to vasektomie?

Vasektomie, nebo také vazektomie, představuje mužskou formu antikoncepce, která spočívá v přerušení obou chámovodů. Tím je spermiím trvale znemožněno, aby se dostaly do ejakulátu. Spermie se ve varlatech tvoří i po zákroku, po čase však dochází k jejich samovolnému rozkladu a vstřebání. Jedná se o velice efektivní metodu, která je ve srovnání s ženskou sterilizací mnohem šetrnější a rychlejší.

Výhodou vasektomie je, že se jedná o velice spolehlivý zákrok. K selhání dochází pouze v 0,1 % případů. Pro srovnání, při užívání hormonální antikoncepce se udává selhání v prvním roce užívání až v 8 % případů, bariérová antikoncepce selhává v 15 % případů a spermicidní přípravky dokonce ve 30 %.

Vasektomii lze podstoupit na vlastní žádost od věku 21 let. Z medicínských důvodů k ní však lékaři přistupují již od dovršení 18 let. V takovém případě je však nutné posouzení odborníky. V některých případech lze vasektomii nařídit i soudně. Zpravidla se tak děje u sexuálních delikventů.

Je vasektomie trvalá?

Muže, kteří o vasektomii uvažují, zpravidla zajímá, jestli se jedná o trvalý zákrok, anebo lze chámovody po čase opětně spojit. Obecně je vasektomie považovaná za nevratnou metodu, respektive vratnou, ale s velice chabými výsledky. Úspěšnost znovunapojení chámovodu a následného přirozeného početí je zhruba 50–60 %, přičemž toto číslo postupem času klesá.





Je proto velice důležité, aby byl pacient před zákrokem jednoznačně přesvědčen o tom, že v budoucnosti již nebude chtít děti. A přestože to zákon nevyžaduje, je z etického hlediska vhodné, aby s tímto zákrokem souhlasila i partnerka. Neschopnost mít děti totiž ovlivní také ji.

Pokud by si partneři po zákroku přesto usmysleli, že by chtěli dítě, existuje možnost odebrání spermií přímo z varlete. Následně je ženě provedeno umělé oplodnění.

Skalpelová versus bezskalpelová vasektomie

Existují dvě základní metody vasektomie, a to skalpelová a bezskalpelová. K provedení bezskalpelové vasektomie jsou zapotřebí speciální nástroje, pomocí kterých lékař rychle zachytí chámovod a z malého vpichu jej vytáhne na povrch kůže. Výhodou této metody je fakt, že výrazně snižuje bolestivost. Doba, po kterou se zákrok provádí, je navíc kratší. Nižší je i pravděpodobnost komplikací. Co se týče klasické skalpelové metody, během té je šourek rozříznut za pomoci skalpelu.

Co se děje před zákrokem?

Ještě předtím, než lékaři přistoupí k předoperačním přípravám a samotnému zákroku, nabídnou pacientovi zpoplatněnou možnost zmrazení jeho spermií. Takto uchovávané spermie je pak v budoucnu možné použít k umělému oplodnění. Před odběrem vzorku se doporučuje třídenní sexuální abstinence.

Před zákrokem je vhodné se oholit v oblasti šourku a kořene penisu. Pacient tak může učinit sám doma, anebo tento krok nechat na zdravotnickém personálu. V den zákroku může jedinec jíst i pít. Týden před vasektomií by pacient neměl užívat žádné léky na ředění krve. Pokud je užíváte pravidelně, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Jak vasektomie probíhá?

Těsně před zákrokem může pacient využít možnosti analgosedace, tedy utlumení Entonoxem, což je směs kyslíku a rajského plynu. Tento postup se doporučuje těm mužům, kteří mají z operace strach anebo pociťují jakékoli obavy. Tradičně je zákrok, který trvá maximálně v řádech několika desítek minut, vždy prováděn urologem, a to v lokální anestezii. Jedná se o ambulantní chirurgický zákrok, což znamená, že pacient ve velmi krátkém časovém horizontu po operaci odchází domů.

Co se děje po operaci?

Zhruba patnáct minut po zákroku je provedena kontrola operované oblasti, a pokud je vše v pořádku, klient může odejít. Dobrou zprávou je, že lokální anestezie nemá vliv na řízení vozidla. V případě analgosedace trvá zhruba 30 minut, než je pacient schopný řídit vozidlo. Jeden až dva dny se pacientům nedoporučuje náročná fyzická aktivita. Není rovněž vhodná koupel či návštěva koupaliště. Sprchování naopak možné je.

Komplikace spojené s vasektomií

Pooperační komplikace lze v případě vasektomie rozdělit do tří skupin, a to na běžné, výjimečné a vzácné.

Běžné komplikace

Za běžné komplikace lze považovat ty, které se objevují zhruba v 10 a více procentech případů. Zpravidla trvají po dobu několika dní po zákroku. Jedná se o:

malý krevní výron v podkoží,

otok šourku ,

, žlutavý výtok z rány,

krev ve spermatu po několika prvních ejakulacích,

chronická bolest šourku (10–30 %),

spermatický granulom (měkký uzlík v oblasti zákroku).

Výjimečné komplikace

Zhruba ve 2–10 % případů se může objevit:

významné krvácení,

krevní výron vyžadující operační revizi,

zanícení rány, varlete či nadvarlete vyžadující léčbu antibiotiky.

Vzácné komplikace

U méně než 2 % případů se může objevit také:

selhání metody dosažení sterility,

znovuspojení obou konců chámovodu po již negativním průkazu spermií (s následkem oplodnění),

infekce nebo krvácení v místě operace vyžadující operační revizi.

Vliv operace na sexuální život

Řada pacientů se také zajímá o to, zda bude mít operace vliv na jejich libido a případně i požitek ze sexu. Obavy jsou v tomto případě naprosto zbytečné. Pohlavní hormon testosteron, který za libidem stojí, je nadále produkován i po operaci. Rozdílný po zákroku nebude ani požitek z orgasmu. Jediný rozdíl, který pacient může pozorovat, je mírné snížení obsahu ejakulátu, a to zhruba v rozmezí 5–30 %.

A kdy je vhodné se sexem začít? Po bezskalpelové vasektomii je možné mít nekoitální pohlavní styk, tedy styk bez zavedení penisu do pochvy, prakticky ihned po zákroku. To samé platí i pro masturbaci. Pohlavní styk je pak vhodné provádět až po zahojení ranek, tedy zhruba po 2–3 dnech. V případě skalpelové vasektomie je s pohlavním stykem nutné počkat až do doby, dokud nezmizí veškeré problémy. Udává se zhruba 14 dní.

Myslete ale na to, že ani s vasektomií není muž sterilní ihned po zákroku. Je třeba vyčkat ještě dalších 20 až 30 ejakulací než je riziko oplodnění nulové. Zda je muž stále schopný ženu oplodnit, lze zjistit díky vyšetření spermiogramu.

Na co se zeptat ošetřujícího lékaře?

Před odchodem z nemocničního zařízení se svého lékaře nezapomeňte zeptat:

kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě,

kdy se máte dostavit na kontrolu ,

, jak s pooperační ranou zacházet a jak se o ní starat,

na koho se v případě obtíží obrátit.

Cena vasektomie

Vasektomie se řadí mezi operativní zákroky, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Úhrada je tedy čistě na pacientovi. Úhrada zdravotní pojišťovnou je možná jen ve speciálních případech a po zhodnocení revizním lékařem. Cena se v jednotlivých zařízeních samozřejmě liší. Obecně se ale pohybuje kolem 14 000 korun.

Zdroje: sanus.cz, ghc.cz, vazektomiebezskalpelu.cz