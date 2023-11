Ve FN Olomouc aplikovali nový typ srdečního monitoru

„Pacientka začátkem letošního roku prodělala cévní mozkovou příhodu. To samozřejmě není u tak mladého člověka běžné. Prošla všemi standardními vyšetřeními, která ovšem příčinu vzniku mozkové příhody nevysvětlila. Máme tedy podezření, že jedním z možných důvodů je srdeční arytmie. S jistotou se to dozvíme právě díky monitoru, který jsme jí implantovali,“ uvedl přednosta I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA.

Šetrný výkon

Monitor, který olomoučtí kardiologové ženě vložili do mezižeberní oblasti, mohli díky jeho malým rozměrům implantovat pomocí speciální „injekce“. Doposud používané monitory byly až 5× větší a bylo nutné provést větší řez. „Teď nám stačí jen propíchnout kůži skalpelem a vložit do podkoží monitor, který má délku asi 4 centimetry a průměr 3 milimetry. Zákrok je velmi šetrný, netrvá ani 10 minut v lokální anestezii a malý řez je lepší i z estetického hlediska, zejména pak u mladé ženy,“ popsal MUDr. Marián Fedorco, který implantaci monitoru spolu s profesorem Táborským provedl.

Pacientka může mít monitor pod kůží až tři roky. Doma má nainstalovanou pacientskou jednotku, která denně odesílá data o činnosti jejího srdce do analytické centrály ve Velké Británii. Odtud je pak získávají olomoučtí kardiologové. „Pokud se během sledování potvrdí, že pacientka opravdu má poruchy srdečního rytmu, budeme moci přistoupit k další kardiologické léčbě a bude také možné vysadit léky proti srážlivosti krve, které nyní musí užívat. Bez další léčby by hrozila další cévní mozková příhoda,“ uzavřel Miloš Táborský.