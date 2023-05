Vědci chtějí míru únavy měřit ze slin

Únavu způsobenou nedostatkem spánku lze zjistit ze slin. Americkým vědcům se podařilo objevit, že při delším spánkovém dluhu zvyšuje molekula jisté amylázy (trávicího enzymu) zřetelně svou aktivitu.

Tento fakt byl sice zjištěn u jistého druhu much, následné testy ale potvrdily, že stejná molekula prokazuje naléhavou potřebu spánku i u člověka. V nejnovějším čísle časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) o tom informovala skupina badatelů vedená Paulem Shawem z Washingtonovy univerzity v Saint Louis.

Tým vědců dokázal na základě zjištěné skutečnosti vyvinout test, který ze vzorku sliny dokáže zjistit míru únavy. Tím by měla být únava měřitelná, což je pro některé skupiny pracovníků nezbytně důležité.

V západní vyspělé společnosti totiž v poslední době nabyl problém nedostatku spánku přímo epidemických rozměrů, připomínají sami badatelé. V průměru spí obyvatelé vyspělých zemí v současnosti o dvě hodiny méně než ještě před 40 lety. Zvláště nebezpečný je tento jev v dopravě, ať už letecké nebo pozemní. Těžké havárie způsobené mikrospánkem řidiče za volantem není třeba připomínat.

Také v nemocnicích může být přepracovaný personál důvodem operačních chyb. Pokud by byl pro tyto kategorie zaveden jednoduchý slinový test, který by poměrně přesně měřil míru únavy, znamenalo by to zřetelné zvýšení bezpečnosti výkonu, zdůrazňují vědci.

Proto hodlají ve svých pokusech pokračovat. Zatím zjistili zvýšenou aktivitu molekul amylázy u člověka, který 28 hodin nespal. Je ale třeba uskutečnit další testy, které by zjistily stupnici aktivizace molekul od nižších stupňů únavy.

Za klíčové je třeba považovat také míru rozdílnosti v aktivizaci molekul amylázy u jednotlivých lidských jedinců – lidé se ve svých reakcích na nedostatek spánku mohou značně lišit.

ČTK