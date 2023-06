Vědci Ostravské univerzity našli nový virus,nazvali ho OstraVirus

Svůj úspěch už vědci prezentují biologům ve světě, článek o jejich objevu totiž vyšel v jednom z nejprestižnějších multidisciplinárních vědeckých časopisů na světě, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), řekl mluvčí univerzity Adam Soustružník.

„Není (objevený virus) podobný žádnému jinému viru na planetě Zemi. Je tak odlišný, že jsme museli použít speciální výpočetní metody, abychom vůbec potvrdili jeho virovou povahu. Zatím nedokážeme říct, zda se jedná pouze o nový druh, čeleď nebo celou říši, jisté však je, že se s ním dosud nikdo nikdy nesetkal, a to je velká věc, která se v životě vědce neděje často,“ uvedl vedoucí laboratoře a původem ukrajinský vědec Vjačeslav Jurčenko.

Vědci nový virus našli při dlouhodobém výzkumu. „Původní záměr nebyl objevit nový virus. Šlo o mnohem širší výzkum biodiverzity, kterým jsme chtěli nahlédnout dále za hranice současného poznání, podívat se, co ještě se tam venku skrývá. Na projektu jsme pracovali čtyři roky a objevení OstraViru je jeho nečekaným vrcholem,“ dodal Jurčenko. Podle výzkumného týmu objev umožní propagovat město a ukázat, že se v něm v oblasti biologie dělá věda na špičkové úrovni.

Biologové z laboratoře se mimo jiné zabývají také léčbou parazitární choroby leishmanióza, která patří k jedné z nejzávažnějších smrtelných nemocí vyvolanou parazitem. Právě Jurčenko se v Ostravě věnuje i možnostem alternativní léčby a vakcinace leishmaniózy, která postihuje především obyvatele Afriky a Asie. Na svých projektech pravidelně spolupracuje s odborníky z celé republiky i světa. V případě OstraViru se kromě českých vědců zapojili i odborníci ze Spojených států, Švýcarska, Brazílie, Litvy nebo Ruska.