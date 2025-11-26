Vepřová pečeně recept: je libová a obsahuje jen málo tuku. Dají se z ní připravovat zdravá dušená jídla

Pokud ji uděláte na smetaně s houbami, rozhodně si pochutnáte. Tuku ale do sebe dostanete poměrně hodně. Dáváte-li přednost odlehčeným zdravým jídlům, mohla by vás zaujmout dušená pečeně se zeleninou.
Co se dozvíte v článku
Vepřová pečeně recept: na smetaně s houbami
Ingredience
- 1 kg vepřové pečeně (prorostlejší kus),
- 2 lžíce oleje nebo sádla,
- 2 cibule,
- 300 g čerstvých hub (žampiony, hříbky, lišky či jiné),
- 3 stroužky česneku,
- 250 ml smetany ke šlehání (33%),
- 150 ml vývaru (nebo vody),
- 1 lžička hořčice (dijonská nebo kremžská),
- 1 lžička tymiánu nebo rozmarýnu,
- 1 lžíce hladké mouky na zahuštění (volitelně),
- sůl a pepř podle chuti.
Postup
- Maso osolte, opepřete a vcelku ho opečte na rozpáleném oleji či sádle. Počkejte, dokud maso nezezlátne, a pak k němu přidejte nadrobno nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek a nakrájené houby.
- Pokračujte v restování, aby byla cibulka zpěněná a houby příjemně opečené. Poté směs podlijte vývarem nebo vodou, nasypte do ní bylinky a přidejte hořčici.
- Přiklopte jídlo poklicí a nechte ho na mírném plameni pomalu dusit asi 1,5 hodiny. Případně můžete pečeni s houbami dát péct do trouby předehřáté na 160 °C.
- Až bude maso měkké, vyndejte ho z hrnce a odložte stranou. Do výpeku nalijte smetanu a nechte ji provařit, aby vznikla hustá smetanová omáčka. Pokud je moc řídká, můžete ji zahustit lžící mouky rozmíchané v trošce vody.
- Omáčku dochuťte podle potřeby solí a pepřem. Maso nakrájejte na plátky a servírujte ho polité smetanovohoubovou omáčkou. Jako příloha se ke smetanovému jídlu hodí široké nudle, těstoviny obecně nebo rýže.
Vepřová pečeně recept: lehčí dušený pokrm
Ingredience
- 800 g libové vepřové pečeně,
- 1 lžíce řepkového oleje (nebo ghí – přepuštěné máslo),
- 2 cibule,
- 2 mrkve,
- 2 rajčata,
- 200 ml zeleninového nebo kuřecího vývaru,
- 1 bobkový list,
- 1 lžička tymiánu,
- sůl a pepř podle chuti.
Postup
- Vepřovou pečeni nakrájejte na větší kostky. Maso osolte, opepřete a krátce ho opečte na řepkovém oleji či ghí. Až se po všech stranách zatáhne a zezlátne, vyjměte ho z hrnce.
- Na tuku a výpeku z masa následně orestujte nadrobno nakrájenou cibuli a mrkev nakrájenou na kostičky. Přidejte nasekaná rajčata a společně zeleninu chvilku duste.
- Maso poté vraťte do hrnce, přidejte bobkový list s tymiánem a podlijte ho vývarem. Přikryjte hrnec poklicí a nechte směs dusit minimálně 60 minut na mírném ohni do úplného změknutí masa.
- Hotovou dušenou pečeni pak už stačí jen podle potřeby dosolit a opepřit. Podávejte ji s vařenými bramborami nebo se zeleninovým salátem.
- Pokud chcete výživnou bezlepkovou přílohu, můžete zkusit vařenou quinou, pohanku nebo hnědou rýži.
Charakteristika vepřové pečeně
Vepřová pečeně je označení pro maso, které se nachází na zádech prasete podél páteře – tedy od lopatky až po kýtu. Tento sval je opravdu dlouhý a platí za jeden z nejlibovějších kousků prasete. Je tvořen hodně jemnými svalovými vlákny a není prakticky vůbec prorostlý.
Díky tomu může vyhovovat strávníkům, kteří nemají rádi tučné kousky masa. Jen je na to potřeba myslet při přípravě a postupovat tak, aby nebyla pečeně vysušená. Neměla by se proto dlouho péct na sucho nebo grilovat. Mezi vhodné způsoby tepelné úpravy patří dušení, restování, pečení ve vlastní šťávě či smažení.
Po chuťové stránce je vepřová pečeně spíše jemná a neutrální. Figuruje v některých tradičních receptech české kuchyně, jako jsou pečeně na kmínu nebo knedlo vepřo zelo. Můžete ji ale i zapéct jako plněnou roládu, dusit se zeleninou, uvařit z ní vepřový guláš nebo ji obalit v trojobalu a osmažit jako řízek.
Nutriční vlastnosti vepřové pečeně
O vepřové pečeni můžeme bez obav prohlásit, že patří mezi nejméně tučné části prasete. Přesné hodnoty kalorií a tuku se mohou lišit podle toho, z jaké části zad pečeně pochází. Obecně se však uvádí, že 100 gramů vepřové pečeně má cca:
- 500–550 kJ (120–130 kcal),
- 20–22 g bílkovin,
- 3–5 g tuku,
- 0 g sacharidů,
- 60–70 mg cholesterolu.
Z vitamínů je vepřová pečeně (a vepřové maso obecně) bohatá především na vitamíny skupiny B, a to konkrétně thiamin, niacin, pyridoxin a kobalamin. Dále v ní najdete minerály jako železo, zinek, fosfor, selen a hořčík.
Kotleta vs. karé
Při nákupu vepřové pečeně se můžete setkat s pojmy karé a kotleta. Zatímco karé je vlastně celý dlouhý hřbetní sval, kotleta je již ukrojený plátek z karé. Podle toho, jakým způsobem se prase rozbourá, se pak liší i podoba karé.
Může být s kostí i bez kosti. A právě karé s kostí se pak porcuje na kotlety. Kotleta bude tudíž vždy s kostí. V porovnání s pečení bez kosti je kotleta o něco šťavnatější a díky trochu vyššímu podílu tuku i chuťově výraznější. Používá se proto na smažení a grilování. Karé bez kosti je zase ideální na přípravu masových rolád a závitků.
