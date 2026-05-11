Vitamíny a suplementy pro zdravé klouby: Co dle vědeckých studií jíst a co doplnit pro silné klouby

Pojďme se podívat na potraviny a suplementy, které vědecké studie čím dál častěji spojují s podporou kloubů, snížením zánětu a celkovou regenerací pohybového aparátu. Nejde o žádné „zázračné pilulky“, ale spíš o drobnosti v jídelníčku, které mohou v dlouhodobém horizontu hrát roli.
Omega-3 mastné kyseliny
Omega-3 mastné kyseliny najdeme v rybím oleji, lněném oleji a tučných rybách, jako je losos nebo sardinky. Tyto zdravé tuky dle této studie z roku 2020 mohou pomáhat snižovat zánět v těle a tím i nepříjemnou bolest kloubů.
V praxi to znamená hlavně jedno – pravidelný příjem omega-3 může být užitečný pro lidi, kteří řeší ztuhlost, přetížení kloubů nebo dlouhodobé nepohodlí při pohybu.
Borůvky
Borůvky nejsou jen „zdravá svačinka“. Obsahují antioxidanty zvané antokyany, které jim dávají typickou tmavě modrou barvu. Tyto látky dle studie z roku 2025 vykazují protizánětlivé účinky a mohou pomáhat zmírňovat bolest i ztuhlost kloubů.
Olivový olej
Olivový olej obsahuje řadu bioaktivních látek, mezi nimi i oleocanthal, který má zajímavé protizánětlivé účinky. Dle vědců může jeho působení v některých ohledech připomínat účinek ibuprofenu.
Glukosamin a chondroitin
Glukosamin a chondroitin jsou látky, které se přirozeně nacházejí v chrupavkách a kloubech. Často se proto objevují v doplňcích stravy zaměřených na pohybový aparát.
Výzkumy ale zatím nejsou jednoznačné, a proto se jejich užívání doporučuje řešit individuálně – ideálně po konzultaci s lékařem.
Vitamin D
Vitamin D je pro zdravé kosti zásadní a jeho nedostatek může nepřímo ovlivňovat i klouby. Tělo si ho tvoří při pobytu na slunci, ale získat ho můžeme i z potravin, jako jsou tučné ryby, vejce nebo obohacené mléčné výrobky.
V zimě, kdy slunce chybí, proto dává smysl jeho doplňování řešit i formou suplementů.
Vitamin C
Vitamin C hraje klíčovou roli v tvorbě kolagenu – bílkoviny, která je důležitou stavební složkou chrupavek a kloubů. Najdeme ho hlavně v citrusových plodech, jahodách, paprice nebo listové zelenině.
Kurkuma
Kurkuma je koření, které obsahuje účinnou látku kurkumin. Ta je známá svými protizánětlivými vlastnostmi a často se zmiňuje v souvislosti s úlevou od bolesti kloubů.
Zdroj: Healthline, NHS, WebMD