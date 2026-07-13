Vláknina a bílkoviny: dvě nezbytné živiny pro naše zdraví. Jejich příjem si zajistíte nejen z masa a zeleniny

Ve skutečnosti však obě zmíněné živiny ovlivňují mnohem více procesů v lidském těle a každá z nich plní zcela odlišnou, ale stejně důležitou funkci. Proto není vhodné považovat jednu za důležitější než druhou. Klíčem ke zdraví je jejich dostatečný a vyvážený příjem v rámci pestré stravy.
Nenápadný pomocník trávení
Přestože vláknina patří mezi sacharidy, lidský organismus ji nedokáže strávit ani využít jako zdroj energie. To ale rozhodně neznamená, že je pro tělo bezvýznamná. Naopak. Vláknina prochází trávicím traktem téměř nezměněná a během své cesty plní řadu důležitých funkcí.
Tato živina podporuje správnou činnost střev, pomáhá předcházet zácpě a přispívá k pravidelnému vyprazdňování. Zároveň slouží jako potrava pro prospěšné bakterie střevního mikrobiomu, který je spojován se zdravím trávicího systému a se správným fungováním imunity a metabolismu.
Mezi nejvýznamnější přínosy vlákniny patří:
- podpora zdravého trávení,
- delší pocit sytosti po jídle,
- lepší kontrola hladiny krevního cukru,
- snížení hladiny cholesterolu,
- podpora střevního mikrobiomu,
- nižší riziko některých chronických onemocnění.
Výzkumy rovněž ukazují, že lidé s vyšším příjmem vlákniny mají nižší riziko srdečně-cévních onemocnění, diabetu 2. typu i rakoviny tlustého střeva.
Základní stavební jednotka organismu
Základní stavební materiál všech buněk a tkání v organismu tvoří bílkoviny. Po konzumaci se rozkládají na aminokyseliny, které organismus využívá k obnově a tvorbě svalů, kůže, orgánů, hormonů, enzymů i dalších biologicky aktivních látek. Dostatečný příjem bílkovin je tak důležitý zejména pro:
- růst a regeneraci svalů,
- ochranu svalové hmoty během hubnutí,
- správnou funkci imunitního systému,
- tvorbu hormonů a enzymů,
- zdraví kostí ve vyšším věku.
Nejčastěji se o bílkovinách mluví v souvislosti se sportem, jejich význam je však mnohem širší. Potřebuje je každý člověk bez ohledu na věk nebo úroveň fyzické aktivity.
Jak zajistit dostatek vlákniny a bílkovin?
Nejjednodušší cestou je stavět jídelníček na minimálně zpracovaných potravinách. Vlákninu najdeme především v ovoci, zelenině, luštěninách, celozrnných obilovinách, ořeších a semínkách. Kvalitní bílkoviny lze získat z živočišných i rostlinných zdrojů.
Mezi nejlepší zdroje vlákniny patří:
- ovesné vločky,
- čočka, fazole a cizrna,
- jablka a hrušky,
- bobulovité ovoce,
- brokolice a růžičková kapusta,
- chia semínka a lněná semínka.
Mezi kvalitní zdroje bílkovin patří:
- ryby a mořské plody,
- vejce,
- řecký jogurt a tvaroh,
- kuřecí a krůtí maso,
- tofu a tempeh,
- luštěniny a quinoa.
Ideální je, když každé hlavní jídlo obsahuje zdroj bílkovin a současně dostatek vlákniny. Taková kombinace podporuje delší pocit sytosti, stabilnější hladinu energie a lepší regeneraci organismu.
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Zdroje: healthline.com, medicalnewstoday.com, theguardian.com