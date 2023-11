Vtažená bradavka může být známkou nevyvinutých mléčných kanálků, ale i rakoviny. Jak poznat rozdíl?

Co je vtažená bradavka?

Vtažené bradavky, někdy nazývané rovněž vpáčené, jsou takové, které směřují dovnitř nebo leží naplocho, místo aby směřovaly ven. K tomuto jevu může dojít v jednom prsu nebo v obou. Některé ženy s tímto typem bradavek už narodí a některým se může stát, že se projeví v období dospívání.

V obou případech se jedná o vrozený jev, který by mimo období kojení neměl představovat zdravotní problém. Pokud se však vpáčená bradavka objeví později v průběhu života, může být známkou zdravotních obtíží, které by měl zkontrolovat lékař.

Jaké jsou příčiny vtažené bradavky?

Vtažené bradavky od narození

Bradavky se vytvořily již v době, kdy jste byly v děloze. Pokud směřovaly dovnitř, jakmile jste se narodily, je to proto, že základna pro bradavky zůstala v děloze malá nebo se mléčné kanálky úplně nevyvinuly. Tyto faktory vtáhnou bradavku dovnitř.

Stárnutí

Obvykle po dosažení třiceti let se vaše prsa začínají měnit a s přibývajícím věkem se neustále obměňují. S blížící se menopauzou se zkracují mléčné kanálky, což může u některých žen způsobit, že se bradavka vtáhne dovnitř prsu. Vzhledem k tomu, že s přibývajícím věkem se zároveň zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu, je důležité se poradit se svým lékařem, kdykoli zaznamenáte změnu.





Kojení, operace prsu nebo zranění

Pokud jste nedávno kojily, vaše bradavky se mohly otočit dovnitř. K tomu dochází, pokud se mléčné kanálky zjizvily během kojení. Operace prsu nebo jiné poranění prsu může také způsobit, že se vaše bradavka vtáhne dovnitř.

Ektázie mléčných kanálků

Kanálek, které přivádí mléko do bradavek, se může rozšířit a ucpat. Tento stav, nazývaný ektázie mléčných kanálků, obvykle postihuje ženy ve věku od 45 do 55 let. Tento zánětlivý stav může také způsobit zarudnutí, citlivost a výtok z bradavek.

Mastitida

Do mléčných kanálků se mohou dostat bakterie a způsobit infekci. Tento stav, nazývaný periduktální mastitida, je obzvláště častý u žen, které právě porodily nebo kojí. Bakterie se také mohou dostat do bradavek žen, které nerodily, ale mají popraskané nebo propíchnuté bradavky. Dalšími příznaky bývá zarudnutí, pálení v prsu a nateklé prso citlivé na dotek.

Karcinom prsu

Vtahování bradavek může být příznakem častějších typů rakoviny prsu, jako je karcinom. Tento příznak se může objevit, když jsou malignity dostatečně velké, aby byly hmatatelné na dotek během fyzického vyšetření viditelné na mamografu. Pokud se jedna nebo obě vaše bradavky náhle vpáčí dovnitř, může to být známka rakoviny prsu, proto neváhejte vyhledat lékaře co nejdříve.

Vtažené bradavky a kojení

Pokud máte vtažené bradavky, neznamená to, že nemůžete po porodu krmit dítě přirozenou cestou. Mnoho žen s plochými bradavkami kojí úspěšně. Pokud máte problémy s kojením, navštivte vašeho dětského lékaře nebo laktační poradkyni.

Laktační poradkyně vám pomůže upravit způsob, jakým držíte své dítě během kojení. Může navíc prověřit, zda produkujete mléko. Pediatr vašeho dítěte by měl při každé kontrole provést fyzickou prohlídku vašeho dítěte, aby zjistil, zda přibírá dostatečně na váze a zda se u něj neobjevily nějaké stavy, které by mohly ovlivnit kojení.

Klasifikace vtažené bradavky

Vpáčené bradavky jsou klasifikovány podle stupňů na základě toho, jak závažný je váš stav.

Stupeň 1 . Bradavku lze snadno vytáhnout ven a někdy sama o sobě vystoupne chladem nebo stimulací. Stále můžete kojit.

. Bradavku lze snadno vytáhnout ven a někdy sama o sobě vystoupne chladem nebo stimulací. Stále můžete kojit. Stupeň 2 . Bradavku lze vytáhnout ven, ale rychle se vrátí do původního tvaru. Můžete mít potíže s kojením.

. Bradavku lze vytáhnout ven, ale rychle se vrátí do původního tvaru. Můžete mít potíže s kojením. Stupeň 3. Stav je nejzávažnější. Možná nebudete moci bradavku vůbec vytáhnout nebo kojit.

Kdy vyhledat lékaře?

Vpáčené bradavky, které jsou patrné od narození, a ty, které se objevují postupně v průběhu času, obvykle nejsou známkou žádných komplikací. Pokud se stane, že dojde k náhlému vtažení bradavek, navštivte svého lékaře. Dalšími příznaky, které mohou být signálem, že je potřeba vyhledat lékařskou pomoc, patří:

Bulka nebo otok bradavky

Bolest a nepohodlí

Dolíčky či zesílení kůže

Podráždění a zarudnutí

Výtok z bradavek

Léčba vtažené bradavky

Je naprosto běžné, že žena může chtít změnit tvar bradavky ať už kvůli obavám z kojení nebo jednoduše z estetických důvodů. Předtím než vyzkoušíte níže uvedené metody, poraďte se s lékařem.

Hoffmanova technika

Skládá se z ručního domácího cvičení pro vytažení bradavky. Umístěte palce na obě strany bradavky v její základně. Palce pevně zatlačte do prsní tkáně a jemně je oddělte. To by mělo způsobit, že bradavka směřuje ven. Doba, po kterou zůstane venku, se bude lišit od člověka k člověku.

Sací zařízení

Jedná se o neinvazivní způsob vytažení bradavky. Využít lze odsávačky mléka, které se využívají při kojení, ať už ruční nebo elektrické.

Piercing

Piercing může pomoci udržet bradavku ve svislé poloze. Většina lékařů by však tuto metodu nemusela doporučit z hlediska rizika infekce nebo poranění.

Chirurgický zákrok ke korekci vtažených bradavek

Ke korekci zdravé obrácené bradavky se používají různé chirurgické techniky za užití lokálního nebo celkového anestetika. Chirurgie se může lišit. Jedna z možností zahrnuje vytvoření malých kožních chlopní kolem bradavky, další volbou může být uvolnění pojivové tkáně nebo použití speciálních metod šití.

Existuje zde ovšem malé riziko, že se bradavka znovu obrátí, mléčný kanálek by se mohl poškodit pro budoucí kojení, mohlo by dojít k zjizvení a bolesti nebo k asymetrii. Váš lékař by s vámi všechna tato rizika předem projedná.

