Výpočet termínu porodu určuje poslední menstruace i ultrazvuk. Jak určit konkrétní datum?

Výpočet termínu porodu

Ve skutečnosti existují dva způsoby, jak počítat věk dítěte. Jedním je gestační věk a druhým fetální věk dítěte. Gestační věk se počítá od prvního dne poslední menstruace, zatímco fetální věk neboli skutečný věk dítěte se vypočítává od data početí. Většina lékařů však pro stanovení týdne těhotenství a termínu porodu používá gestační věk, neboť je přesnější.

Většina těhotenství oficiálně trvá celkem 40 týdnů od poslední menstruace nebo 38 týdnů ode dne početí. Mnoho nastávajících maminek však neví, kdy přesně počaly. I kdybyste totiž měly pohlavní styk pouze jednou během vašich plodných dní, spermie dokáží přežít ve vejcovodech až pět dní, takže jste mohly počít v rozmezí těchto dní. [1, 2, 3]

Nejpoužívanější výpočet datumu porodu

Nejlepším způsobem pro výpočet data porodu je spočítat 40 týdnů, což je 280 dnů, od prvního dne vaší poslední menstruace. Tímto způsobem většina lékařů odhaduje termín porodu dítěte. Pamatujte ovšem, že se vždy jedná o odhadovaný termín, nikoli o konečné datum příchodu vašeho dítěte na svět. V předpokládaný termín porodu se ve skutečnosti narodí pouze asi 4 % dětí. [4, 5]

Výpočet porodu podle početí

Pokud jste sledovaly příznaky ovulace, jako je změna bazální teploty, ovulační krvácení, bolesti, změna cervikálního hlenu a podobně, nebo jste použily ovulační test, můžete vypočítat termín porodu podle početí. Stačí k tomuto datu připočítat 266 dní, což je přesně 38 týdnů. Usnadnit výpočet datumu porodu vám může také jakákoli online kalkulačka. Jak jsme si však uvedli výše, znalost datumu pohlavního styku nemusí nutně znamenat, že jste počaly ve stejný den. [6, 7]

Může se výpočet dne porodu změnit?

Odhadovaný termín porodu může váš lékař změnit, pokud se během ultrazvukového měření v prvním trimestru zjistí, že je dítě mnohem větší, nebo naopak menší, než se očekávalo pro stanovený gestační věk. Změna datumu porodu je pravděpodobnější, pokud jste měly nepravidelný menstruační cyklus, který ztížil přesnější určení termínu porodu. Během tohoto vyšetření můžete získat nové datum porodu. [8, 9]

Termín porodu: kalkulačka dle CRL

Kalkulace přesnějšího termínu porodu vychází z hodnot ultrazvukového biometrického parametru, takzvané CRL (crown-rump length = temenokostrční délka), která se měří v prvním trimestru těhotenství mezi 6. a 14. týdnem gravidity. Hodnota CRL se uvádí s přesností na milimetry, přičemž nejpřesněji lze určit termín těhotenství při hodnotě CRL 20 až 40 mm.

Termín porodu by tedy měl lékař stanovit do 14. týdne těhotenství a přehledně jej zaznamenat do těhotenské průkazky. Takto určené datum porodu by mělo být již neměnné a akceptováno při všech následujících vyšetřeních. [10, 11]

Jak moc je termín porodu přesný?

Výpočet termínu porodu je vždy samozřejmě jen přibližný odhad dne, kdy váš potomek skutečně přijde na svět. Pouze minimální počet žen porodí v předem stanoveném termínu. Existuje mnohem větší pravděpodobnost, že porodíte kterýkoli den v rozmezí dvou týdnů před nebo po stanoveném datu. Přestože průměrné těhotenství trvá 40 týdnů, je naprosto běžné, že děti přicházejí na svět mezi 37. a 42. týdnem těhotenství. Je tedy lepší se příliš neupínat na jedno konkrétní datum. [12, 13]

Vyvolávaný porod před termínem nebo po něm

Váš lékař může doporučit vyvolávání porodu, pokud je zdraví dítěte nebo to vaše ohroženo, nebo jste přesáhly termín porodu již o dva týdny. Pro některé nastávající matky je to nejlepší způsob, jak mohou lékaři zajistit, že žena i dítě budou v pořádku. Vyvolání porodu se tedy doporučuje výhradně ze zdravotních důvodů. Mezi možné indikace pro vyvolání porodu patří:

porod nezačal ani po týdnu nebo dvou týdnech od termínu porodu,

porod nezačne po prasknutí vody,

výskyt infekce,

dítě neroste očekávaným tempem,

máte příliš málo plodové vody,

dojde k rozvoji těhotenské cukrovky,

objeví se problémy s vysokým krevním tlakem,

objeví se obtíže s placentou,

žena má nějaké zdravotní omezení. [14, 15]

Tip pro nastávající maminky: pokud nevíte, kdy je nejvyšší čas jet do porodnice, v tomto článku se můžete informovat o všem, co vás o tomto tématu zajímá.

