Výtok v těhotenství pomáhá chránit vaše dítě před infekcí. Kdy ale vyhledat lékaře?

Výtok v těhotenství

Jedním z běžných těhotenských příznaků je zvýšený vaginální výtok, známý jako leukorea, který nejspíš zaznamenáte už v prvním trimestru. Změny ve výtoku se mohou ve skutečnosti projevit už týden nebo dva po početí, a někdy dokonce ještě před vynecháním menstruace. Jak se děložní hrdlo a vaginální stěna změkčují, tělo produkuje přebytečný výtok, který pomáhá chránit pohlavní orgány i vaše dítě před infekcí.

Co způsobuje výtok v těhotenství?

Vaginální výtok je běžnou součástí ženského menstruačního cyklu, který se mění v závislosti na kolísání hormonů v těle. Jakmile otěhotníte, hladiny vašich hormonů se začnou zvyšovat, což se projevuje znatelnějším vaginálním výtokem. Těhotenský výtok dále ovlivňují změny na děložním čípku.

Časem tento výtok pomáhá vytvářet tzv. hlenovou zátku. Tato zátka blokuje otevření děložního čípku, čímž zabraňuje vniknutí infekce do dělohy a poškození dítěte. Na konci těhotenství navíc hlavička dítěte obvykle tlačí na děložní čípek, což zvyšuje produkci hlenu.

Jak vypadá těhotenský výtok?

Jak vaše těhotenství postupuje, těhotenský výtok je obvykle znatelnější. Výtok v raném těhotenství tedy bývá slabší a na konci gravidity je pak nejsilnější. Normální vaginální výtok je typicky lepkavý, čirý, mléčně bílý nebo nažloutlý a může slabě zapáchat.

V posledních dnech těhotenství si můžete také všimnout, že váš výtok obsahuje hustý hlen s kousky krve. V takovém případě nejspíš dochází k odchodu hlenové zátky, což je jeden z příznaků začínajícího porodu.

Jak vypadá výtok na začátku těhotenství?

V prvním trimestru těhotenství se vaginální výtok zvyšuje, aby mohlo dojít k odstranění odumřelých buněk a bakterií z dělohy i pochvy a předešlo se tak infekcím. Množství vaginálního výtoku, které zažíváte, se bude dále zvyšovat s postupujícím těhotenstvím. Dokud zůstává spíše bezbarvý a bez zápachu, je to normální a není důvod k obavám. Běžný je tedy:

Čirý až mléčně bílý výtok v těhotenství

Vodnatý až hustý výtok, podobný hlenu

Bez zápachu nebo mírně zapáchající výtok

Vodnatý výtok v těhotenství

Vodnatý výtok je zcela běžnou součástí těhotenství a postupem času se zvyšuje. V pořádku je tedy jak čirý a vodnatý výtok, tak i mléčně bílý hustý výtok v těhotenství. Pokud chcete, aby nezůstávaly stopy na vašem spodním prádle, je dobré nosit vložku. Je-li výtok slabší, postačí i tenká slipová. Vyhněte se však tamponům, protože mohou do pochvy zavést nežádoucí zárodky.

I když vám výtok připadá lepkavý nebo vás obtěžuje, pravidelné sprchování nebo koupel je vše, co potřebujete, abyste se udržely v čistotě. Vyhněte se tedy jakýmkoli výplachům pochvy, protože to může narušit rovnováhu přirozené mikroflóry a zvýšit riziko infekce.

Hnědý či růžový výtok v těhotenství

Zaznamenat narůžovělý nebo hnědý výtok v těhotenství není nezvyklé. Při použití toalety můžete zaznamenat pruhy či skvrny na spodním prádle nebo na toaletním papíru.

Pokud to vypadá jako velmi slabé krvácení, mohlo by jít o špinění. Výtok zabarvený do hněda či růžova bývá důsledkem malé příměsi krve, což zpravidla neznačí zdravotní problém. Důvodem nejčastěji bývá:

Implantace oplodněného vajíčka do dělohy

Pohlavní styk nebo gynekologické vyšetření (zvýšená citlivost děložního čípku)

Intenzivní cvičení

Odchod hlenové zátky na konci těhotenství

Zelený a žlutý výtok v těhotenství

Žlutý či zelený výtok v těhotenství je obvykle považován za známku infekce. Zejména pokud ho doprovází zápach a je hustý či hrudkovitý. Když jste těhotné, měly byste být mimořádně opatrné, takže pokud zaznamenáte zelený výtok, okamžitě navštivte svého lékaře.

Zelený výtok může být příznak infekce, která by mohla ovlivnit vaše těhotenství. Mezi běžné příčiny zelenožlutého vaginálního hlenu patří:

Trichomoniáza (onemocnění bičenkou poševní)

Chlamydie

Kapavka (méně pravděpodobná)

Kdy vyhledat lékaře?

Vodnatý, hustý, čirý, mléčný nebo jemně nažloutlý výtok v těhotenství je normální a je jeho běžnou a zdravou součástí. Měly byste však zavolat svého lékaře, pokud si všimnete jakýchkoli změn ve vašem obvyklém výtoku nebo pokud se objeví jiné znepokojující příznaky, jako jsou:

Zapáchající výtok v těhotenství

Svědivý výtok v těhotenství

Pálení pochvy nebo jiné podráždění

Výtok žluté, zelené, případně šedivé barvy

Hrudkovitá konzistence výtoku

Silné krvácení připomínající menstruaci

Růžová nebo nahnědlá barva výtoku později v těhotenství, která může být známkou blížícího se porodu

Únik velkého množství tekutiny, což může znamenat, že vám odtekla plodová voda

Zdroje: lactofeel.cz, gynella.com, porodni-asistentka.eu