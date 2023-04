Využití venofarmak v léčbě chronického žilního onemocnění

Zánět začíná již před kožními projevy

O CVD v ambulanci dermatologa hovořila MUDr. Júlia Stracenská, Ph. D., z Dermal Centre Mělník. Jejich nejčastějším symptomem je bolestivost dolních končetin, poté následují pocity těžkých nohou, napětí či otoku v nohách, mravenčení, svědění, pálení kůže. Později se objevují již viditelné projevy choroby – otoky, varixy, kožní změny a další. Jde o progresivní zánětlivé onemocnění, z tohoto důvodu je nutné začít s léčbou co nejdříve a dermatolog nemusí být právě tím lékařem, ke kterému přijde pacient s CVD v začátcích. Zánět je přítomen již od počátku onemocnění, kdy pacient ještě nepozoruje kožní příznaky.

V počátečních stadiích CVD, zejména v ošetření teleangiektazií, se dermatologům s výborným efektem osvědčila kapalinová či pěnová skleroterapie. Principem této léčby je aplikace sklerotizační látky do postižené žíly a přestavba této žíly ve vazivo. V přednášce byly uvedeny studie, které demonstují účinek mikronizované purifikované flavonoidní frakce (MPFF, v ČR dostupné pod obchodním názvem Detralex) v kombinaci se skleroterapií a uvádějí zmírnění kožních komplikací zákroku.

Autorka příspěvku uvedla vlastní terapeutické schéma, kdy Detralex nasazuje 2–3 týdny před skleroterapií společně s kompresivní léčbou. Díky této kombinaci jsou výsledky již 14 dnů po zákroku lepší, včetně výrazně nižšího rizika vzniku hyperpigmentací. Subjektivní spokojenost pacientek s výsledkem zákroku je celkově vyšší. Podle mezinárodních doporučení je vhodné nasadit účinné venofarmakum již ve stadiu C0s, kdy se objevují symptomy bez viditelných objektivních známek CVD, a užívat jej dlouhodobě a kontinuálně

Role venofarmak v chirurgické léčbě varixů

Chirurgickými metodami léčby varixů dolních končetin a rolí, kterou v ní mají venofarmaka, se ve svém příspěvku zabýval MUDr. Robert Vlachovský, Ph. D., ze II. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně a Centra žilní chirurgie VASCUMED, s. r. o. Cévní chirurgie pacientům s varixy nabízí široké spektrum výkonů – od lokálních zákroků, jako je sklerotizace retikulárních žilek či flebektomie, přes stripping povrchových žilních kmenů spojený s crossektomií, endovenózní metody tumescentní termální (endovenózní laserová ablace, radiofrekvenční ablace a ablace povrchových žilních kmenů pomocí přehřáté páry) či netumescentní netermální (mezi ně patří mechanicko-chemická ablace, použití biologického lepidla a skleroterapie povrchových kmenů). V cévní chirurgii při řešení varixů stále ještě dominují klasické metody tradiční chirurgie. Zajímavé je, že účinnost ve smyslu návratnosti onemocnění je u všech uvedených metod obdobná a dosud platí, že recidiva i po úspěšně provedeném výkonu je velmi obvyklý jev.

Zásadním cílem chirurgické léčby varixů je zabránění refluxu a snížení hypertenze, což jsou hlavní faktory určující progresi CVD. Jako přídatnou léčbu u invazivních zákroků je třeba použít účinné venofarmakum, které snižuje reflux v žilách s přetlakem a ovlivňuje kaskádu dějů vedoucích k chronické žilní hypertenzi. Po invazivním zákroku velmi často nastávají komplikace způsobené nadměrným zánětem poškozené žíly a právě ten může zmírnit vhodně zvolené venofarmakum. MPFF má důkazy na redukci zánětu v žilách (snížením aktivity adhezivních molekul). Detralex tedy nabízí nejvhodnější profil pro kombinaci s endovenózní terapií, protože posiluje účinek těchto metod ablace žil a snižuje žilní hypertenzi s příznivými účinky na klinickou závažnost, příznaky a kvalitu života pacientů.

Předcházení progresi onemocnění

Negativem invazivních zákroků je mimo jiné to, že po nich 70– –80 % pacientů trpí pooperační bolestí a hematomy. Zahraniční i české studie prokázaly specifický analgetický efekt MPFF na žíly, protože tlumí uvolňování zánětlivých mediátorů, které aktivují C-vlákna. Významná je i jeho antiedematózní účinnost, kdy potencuje lymfatickou drenáž a má rychlý venotonický efekt na žilní stěnu. Zvýšení žilního tonu může snížit míru krvácení po strippingu. Zdá se tedy, že skutečně existují racionální důvody pro přidání venofarmaka k intervenční léčbě varixů. Dosud provedené studie na působení venofarmak ukazují na fakt, že kombinace MPFF s běžnými typy intervencí na povrchových žílách přináší redukci pooperační morbidity, zlepšuje kvalitu života pacientů a urychluje návrat k běžnému životu. Venofarmakum by mělo být podáváno u pacientů s plánovanou operací varixů předoperačně alespoň 4–6 týdnů, po operaci je indikováno ještě minimálně 4 týdny.

Jak dr. Vlachovský uvedl v závěru svého příspěvku, invazivní terapie neřeší příčinu CVD a ošetření jedné varikózní žíly pacienta s touto nemocí nevyléčí. Onemocnění se vyznačuje nejen progresí, pro varikozity jsou typické i recidivy. Pro potlačení zánětlivých změn na chlopních a k předejití vzniku nových varixů a progrese choroby se tedy jeví vhodné vytrvat v dlouhodobém a kontinuálním podávání účinného venofarmaka. Pacienti trpící CVD by měli dlouhodobě nosit kompresi a užívat účinná venofarmaka zmírňující jejich symptomy a předcházející progresi choroby.

Role venofarmak v terapii bércového vředu

Léčení bércových vředů venózní etiologie z pohledu chirurga představil MUDr. Daniel Placzek z chirurgického oddělení NsP Karviná, pracoviště Orlová. Bércový vřed (ulcus cruris, UC) je závažnou komplikací chronické žilní nedostatečnosti. Řešení UC zahrnuje komplexní terapii, a to jak konzervativní (kompresivní, která je nejblíže léčbě kauzální, a medikamentózní), tak i sklerotizační a chirurgickou. K farmakoterapii UC se používají především venofarmaka a antibiotika, své místo v ní mají i analgetika, vazodilatancia a celkově posilující léky (roborancia). Co se týče systémových antibiotik, nebylo prokázáno, že by zlepšovala rychlost hojení UC, a jejich použití by mělo být vyhrazeno na vředy s klinicky zřejmou infekcí.

Venofarmaka jsou v léčbě UC velmi potentní, protože zlepšují mikrocirkulaci, mají protizánětlivý a venotonický efekt a působí proti otokům. Jednou z indikací MPFF, které se silou doporučení 1. stupně udělil XVII. světový kongres Mezinárodní flebologické unie (UIP) v Bostonu v září 2013, je i primární žilní bércový vřed (projev C6 podle klasifikace CEAP). Podle doporučení UIP má MPFF sloužit jako doplňková terapie ke kompresní a lokální léčbě UC.

Nutnost komplexní léčby

Chirurgická terapie UC zahrnuje lokální chirurgickou léčbu provedenou podle zásad fázového ošetření chirurgických ran. Výkon na venózním systému DK se doplňuje o podpůrný zákrok na sympatickém nervstvu a autologní dermoepidermální transplantaci. Indikací k výkonu jsou UC venózní etiologie vzdorující plné a správně prováděné konzervativní terapii (tou je komprese spolu se systémovou léčbou venotonikem a lokální léčbou). Předpokladem chirurgického zákroku je průkaz průchodného venózního systému, dopplerovsky musejí být vyšetřeny reflexní body. Vřed musí být čistý, s vitální granulací. Dalším předpokladem je i kardiopulmonální suficience pacienta.

Chirurg operací UC řeší jen důsledky onemocnění, ne příčinu. Stále platí, že kauzální terapie neexistuje, blíží se jí jen správná kompresivní léčba s adekvátní farmakoterapií. Prevencí vzniku bércového vředu je včasná indikace ke komplexní terapii pacientů s CVD již ve stadiu C2–C4. V závěru sympozia doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., ze 2. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze zdůraznila, že CVD je progresivní onemocnění, které pacientům dokáže výrazně zhoršovat kvalitu života. Nezbytně vyžaduje komplexnost léčby a také nepodceňování příznaků. Podle údajů z projektu „Czech Vein Program“ je u nás oproti srovnatelným datům ze světa výrazně více pacientů s těžšími stadii CVD (3 a více). I z této skutečnosti vyplývá nutnost komplexní léčby. Tu je třeba provádět od prvních symptomů. K zabránění progrese onemocnění je zapotřebí dlouhodobé, kontinuální léčby, k níž je k dispozici účinné venofarmakum (Detralex). K lepší adherenci pacientů s léčbou nyní napomůže i jeho větší balení se 120 tablety, denní dávka v léčbě CVD jsou 2 tablety.