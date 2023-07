Zásoby krve se tenčí, FN Ostrava vyzývá dárce k odběru

„Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava vyzývá všechny pravidelné dárce i ty, kteří se darovat ještě neodhodlali, aby se objednali k odběru tekutiny, kterou i v době moderní medicíny nelze nahradit,“ uvedla Chattová.

Zásoby podle ní nejvíce klesají u skupiny A plus, ale krevní centrum potřebuje doplnit i další krevní skupiny. Právě skupinu A plus mělo nejvíce pacientů, kteří krev z centra potřebovali. Krevní skupina A se totiž podle odborníků v populaci vyskytuje nejčastěji, a je tedy i více nemocných právě s touto krevní skupinou.

„Od začátku prázdnin jsme vydali pacientům z Fakultní nemocnice Ostrava ale i z nemocnic z celého moravskoslezského regionu téměř 2100 transfuzních přípravků,“ uvedla primářka Krevního centra FNO Zuzana Čermáková.

Situace je letos pro krevní centra komplikovanější i kvůli výskytu západonilské horečky v Evropě. „Dárce k odběru krevních destiček totiž můžeme přijmout nejdříve měsíc po návratu z dovolené v případě cesty do Evropy a až půl roku po návratu z mimoevropských zemí. Pokud jste tedy pravidelnými dárci, přijďte prosím před odjezdem do zahraničí,“ uvedla mluvčí.

Zájemce o odběr, kteří krev dosud nedarovali, nemocnice přijímá i bez objednání. Musí jim být minimálně 18 let a nejvýše 60 let. Podmínkou je dobrý zdravotní stav, dárce by měl vážit nad 50 kilogramů. Jeden odběr představuje 470 mililitrů krve.

Krevní centra v regionu v poslední době trápí hlavně stárnutí populace a klesající počet mladých lidí v registru dárců. Nové dárce se tak snaží přilákat různými akcemi i osvětou.