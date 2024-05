Tipy na zdravé snídaně: vyzkoušejte sladké i slané varianty

Snídaně je nejdůležitějším jídlem dne. Podle výživových expertů by měla představovat až 20 % našeho denního energetického příjmu. Rozhodně ale neplatí, že musíte snídat hned po probuzení. Ideálně by měl člověk snídat v klidu a s chutí. Zdravá snídaně mu dodá energii a chuť do nového dne. Díky tomu je pak produktivnější, lépe naladěný a necítí se hned unavený.