Pavouci jsou nepostradatelnou součástí přírody. Mají na starost regulaci hmyzu a pomáhají udržovat rovnováhu v ekosystémech po celém světě. Většina z nich je pro člověka naprosto neškodná a při setkání si jich ani nevšimneme, nebo se nám sami vyhnou.
Existují ale i výjimky – druhy, jejichž jed může být pro člověka bolestivý a v některých případech i zdravotně nebezpečný. Právě na ty se dnes podíváme.
Snovačka jedovatá (Latrodectus hasselti)
Výskyt: Austrálie (často i v blízkosti lidských obydlí – garáže, zahrady, přístřešky)
Velikost: samička cca 10 mm, sameček ještě menší (3–4 mm)
Tento pavouk patří mezi druhy, které se dobře přizpůsobily životu u lidí. Často se objevuje v domech, garážích nebo zahradních přístřešcích.
Při lovu nejprve kořist ochromí lepkavou sítí, poté ji kousne a obalí. Jeho jed dokáže velmi účinně paralyzovat hmyz, ale u člověka může způsobit silnou bolest, nevolnost nebo bolesti hlavy. Smrtelné případy jsou velmi vzácné.
Koutník jedovatý (Loxosceles reclusa)
Výskyt: Severní Amerika
Velikost: přibližně 6–20 mm (bez nohou)
Tento druh pavouka je spíše samotářský a člověku se aktivně vyhýbá. Kousne většinou jen tehdy, když je nechtěně přimáčknut – například v oblečení nebo obuvi.
Jeho jed může způsobit velmi silnou bolest, horečku a nevolnost. Ve vzácných případech může dojít i k poškození krevních buněk. Přestože většina kousnutí nemá trvalé následky, vždy je vhodné vyhledat lékaře.
Koutník zavlečený (Loxosceles laeta)
Výskyt: Jižní Amerika (hlavně Chile, Peru, Argentina)
Velikost: 8–30 mm
Kousnutí tohoto pavouka může způsobit poškození tkáně, které se hojí dlouho a může zanechat výrazné jizvy. Ve výjimečných případech mohou nastat i vážnější komplikace, například postižení ledvin.
Palovčík (Phoneutria)
Výskyt: Jižní a Střední Amerika
Velikost: 13–15 cm v rozpětí nohou
Tento druh patří mezi největší jedovaté pavouky a je známý svou noční aktivitou. Přes den se často ukrývá v banánovnících, a právě proto se mu přezdívá „banánový pavouk“.
Není agresivní bez důvodu, ale při ohrožení se může bránit velmi intenzivně. Jeho jed u člověka vyvolává vysoký krevní tlak, nadměrné pocení, zvracení a potíže s dýcháním. V těžkých případech může jít i o život.
Sklípkanec jedovatý (Atrax robustus)
Výskyt: Austrálie (okolí Sydney)
Velikost: 1–5 cm (tělo), rozpětí nohou až kolem 7–8 cm
Tento pavouk je považován za jednoho z nejnebezpečnějších na světě. Je známý svou obrannou agresivitou a schopností opakovaně kousnout.
Jeho jed působí velmi rychle a může způsobit vážné zdravotní komplikace. Bez léčby je kousnutí nebezpečné zejména pro děti, proto je v případě incidentu nutná okamžitá lékařská péče.