Zvětšené nosní mandle mohou způsobit obtíže s dýcháním i spánkem. Kdy je odstranit?

K čemu slouží nosní mandle u dětí?

Nosní mandle jsou lymfatické žlázy nacházející se v nosohltanu, tedy v místě, kde se nosní dutina spojuje s hltanem. Lymfatický systém slouží k tomu, aby chránil organismus před rozvojem infekce způsobené viry či bakteriemi.

Nosní mandle tedy obsahují buňky, které tyto nežádoucí mikroorganismy napadají, a jsou umístěny tak, aby přes ně prošly jakékoli bacily vdechnuté vzduchem. Ne vždy se však podaří mandlím infekci zničit, neboť je respirační infekce může napadnout. Infikované mandle mohou být vážně poškozené a vést k rozvoji chronického zánětu.

Dochází-li ke vzniku opakovaných zánětů, mandle mají tendenci se zvětšovat a působit obtíže, a to zejména u malých dětí. Pokud k zvětšení mandlí dochází často, lékař může doporučit jejich odstranění, neboť otok může omezit nebo blokovat dýchací cesty a ztížit dýchání nosem.

Nosní mandle v dospělosti

Zatímco mandle u dětí hrají důležitou roli v boji proti bacilům, s přibývajícím věkem začínají být méně důležité, protože obranyschopnost člověka dozrává a tělo je schopno bránit se infekcím jinými způsoby. Kolem 6. roku života se nosní mandle začínají zmenšovat a mohou dokonce zmizet. Zvětšená nosní mandle u dospělých je tedy spíše vzácností.





Zvětšená nosní mandle: příznaky

Protože nosní mandle zachycují choroboplodné zárodky, které se dostanou do těla, lymfatická tkáň někdy dočasně oteče, jinými slovy se zvětší, když se snaží bojovat s infekcí. Kromě bacilů může být ovšem na vině někdy také alergie. Zvětšené mandle u dětí se projevují těmito příznaky:

Ucpaný nos, takže dítě potřebuje dýchat s otevřenými ústy

Mluvení, jako by byly nozdry skřípnuté

Huhňavé mluvení

Dýchání je hlučnější

Chrápání

Obstrukční spánková apnoe (dítě přestane dýchat na několik sekund během spánku), která může narušovat celkový spánek

Časté nebo chronické infekce nosu nebo dutin

Časté záněty středního ucha

Noční pomočování z důvodu neklidnému spánku

Vyšetření nosní mandle

Pokud vaše dítě trápí výše uvedené obtíže nebo trpí častými záněty horních cest dýchacích, váš pediatr vás může odkázat na vyšetření na oddělení ORL (ušní, nosní, krční). Kromě nosohltanu se tedy běžně vyšetřuje také nos, hltan a uši. Prohlídka pro děti nebývá bolestivá. Nosní mandle se vyšetřují dvěma způsoby, a to:

Postrinoskopicky : vyšetření probíhá za pomoci malého zrcátka, které se zavede do nosu. Tento typ obvykle stačí ke stanovení velikosti nosních mandlí a získání základního přehledu o stavu nosohltanu.

: vyšetření probíhá za pomoci malého zrcátka, které se zavede do nosu. Tento typ obvykle stačí ke stanovení velikosti nosních mandlí a získání základního přehledu o stavu nosohltanu. Endoskopicky: v tomto případě se do nosu dítěte zavádí tenký endoskop za použití lokální anestezie v podobě roztoku, který se aplikuje do nosní dutiny. Toto vyšetření poskytuje detailnější zobrazení sliznic.

Léčba nosních mandlí

Při zvětšení mandlí v důsledku infekce je možné podávat léky snižující prokrvení tkáně a podporující zmenšení otoku. Další možností, v závislosti na příčině infekce, je podání antibiotik. Třetí možností je pak odstranění nosních mandlí operativně pod celkovou narkózou (také známé jako trhání nosních mandlí).

Kdy je nutná operace nosních mandlí?

Pokud nosní mandle trvale ovlivňují zdravotní stav dítěte svou velikostí nebo jako ložisko infekce, čili jsou zdrojem opakovaných zánětů, jako je angína nebo zánět středního ucha, může lékař tento stav vyhodnotit jako zbytnění nosní mandle, odborně nazývané adenoidní vegetace (AV), a doporučit operaci. Nejčastějším důvodem odstranění nosních mandlí bývá trvale ucpaný nos spojený s rýmou, chrápáním, spánkovou apnoe a nedoslýchavostí.

Jak probíhá odstranění nosní mandle?

Dříve zákrok probíhal formou kyretáže (seškrábnutí mandlí) pod lokální anestezií. Dnes se však operace mandlí provádí pod celkovou anestezií, která vyžaduje hospitalizaci pacienta. Narkóze předchází podání sirupu, kapek či tablet, které způsobí, že je dítě oblouzněno a následující průběh operace si moc nezapamatuje.

Na sál mohou rodiče své dítě doprovodit. To je poté uvedeno do spánku pomocí narkotizačních plynů a kyslíku přes masku na obličeji. Následně mu lékaři zavedou umělohmotnou rourku do žíly, přes kterou mu podají uspávací léky.

Samotná operace, která se nazývá adenotomie, probíhá přes dutinu ústní, do které se nejprve zavede rozvěrač. Plastovými hadičkami se dále odtáhne měkké patro a za kontroly endoskopu se odeberou nosní mandle.

Odstranění nosní mandle plazmou

Některé nemocnice v současné době nabízejí nadstandardní službu při odstraňování nosních mandlí metodou plazmové koblace. Zákrok se od klasické operace liší tím, že nejsou k odejmutí mandlí použity žádné ostré předměty, ale plasmová sonda, díky čemuž zůstává spodina nosohltanu nepoškozená a minimalizují se pooperační rizika, jako je krvácení či bolesti. Hojení je také mnohem rychlejší než při běžném zákroku. Doplatek však činí kolem 8 tisíc korun.

Režim po odstranění nosní mandle

Pacient bývá po odebrání nosních mandlí ještě 24 hodin pozorován v nemocnici, a pokud se u něj neobjeví žádné komplikace, může být propuštěn. Následující týden by dítě mělo zůstat ještě doma, přičemž riziko krvácení z nosu potrvá 14 dní po operaci.

Během této doby by měli rodiče dětem podávat měkkou nedráždivou stravu a nesycené nápoje. Také by děti v této době měly omezit sportovní aktivity, pobyt na slunci a při mytí nezaklánět hlavu. Pokud by se v této době objevily nějaké komplikace, jako je například zánět, neváhejte vyhledat lékaře.

