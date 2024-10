Kvíz: Jak dobře znáte psychické poruchy?

Většina z vás se už jistě někdy setkala s pojmy jako schizofrenie, úzkost nebo deprese, ale víte skutečně, co tyto termíny znamenají? Tento kvíz je ideální příležitostí jak zjistit, zda máte základní přehled o nejčastějších psychických poruchách a jejich symptomech.

Tento krátký test vám poskytne cenný vhled do problematiky duševního zdraví a zároveň vám umožní osvěžit si některé důležité informace, které mohou být užitečné nejen v osobním životě. Můžete se tak dozvědět něco nového a zároveň lépe pochopit to, co prožívají lidé ve vašem okolí, kteří mohou s danými poruchami bojovat.

