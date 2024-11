Kvíz: Víte, jak můžete posílit svou imunitu?

Existuje řada metod, jak lze svou imunitu posílit. Mimo jiné má na imunitní systém vliv stres, kouření a alkohol, tudíž by bylo žádoucí tyto faktory omezit, potažmo se jim zcela vyvarovat. K jeho zefektivnění naopak vede pravidelné cvičení.

Kromě výše uvedených se ale nabízí i jiné způsoby, kterými můžete obranyschopnost svého organismu podpořit. Některými z nich se zabýváme v tomto testu, přičemž z valné většiny se týkají stravy, a tedy by nemělo být těžké je do svého života zařadit. Více vám odtajníme v kvízu, takže už se nenechte ničím rušit a pusťte se do luštění!

