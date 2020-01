Gastroenterologie zodpoví otázky týkající se bolesti břicha, pálení žáhy i střevních zánětů

Pokud vás delší dobu trápí problémy se zažívacím traktem, rozhodně tento stav nepodceňujte. Může sice jít o pouhou banalitu, stejně tak je ale možné, že se z toho naneštěstí vyklube něco závažnějšího. V každém případě byste měli co nejdříve navštívit svého praktického lékaře, který vás s největší pravděpodobností pošle na odborné gastroenterologické vyšetření. Oč konkrétně se jedná?

Gastroenterologie je medicínský obor, jenž se zabývá problematikou onemocnění trávícího traktu, a to od jícnu až po řitní otvor. Mimo to ovšem pojednává i o potížích, které postihují játra a slinivku břišní.

Jak gastroenterologie vznikla?

Tento na první pohled lehce krkolomný výraz pochází z řečtiny, přičemž vznikl kombinací slov gaster (žaludek), enteron (střevo) a logos (nauka). Podle dochovaných písemností se tyto inkriminované orgány snažili léčit již starověcí Egypťané, k nějakému významnějšímu rozvoji tohoto oboru nicméně došlo teprve ke konci 18. století.

S nástupem moderní medicíny se začal zvyšovat rovněž počet jednotlivých metod a vyšetření, které jsou lékaři v dnešní době schopni provést. V rámci gastroenterologie tak mohou pacienti přijít do styku například s endoskopem, sonografem (ultrazvukem) či počítačovou tomografií.

Jak takové gastroenterologické vyšetření probíhá?

Způsob stanovení diagnózy má ovšem svá pravidla, a proto než se na použití jednotlivých přístrojů dostane, je třeba, aby ošetřující lékař provedl detailní zhodnocení pacientova aktuálního stavu. Zejména pak co se týče druhu obtíží, jejich intenzity a délky trvání. Na základě toho, co odhalí prvotní vyšetření, poté určí doktor další možný postup. Ten zpravidla zahrnuje zmíněný ultrazvuk, případně zavedení endoskopu přímo do trávicí trubice.

Právě tento úkon nicméně vzbuzuje u pacientů tradičně největší obavy, a to z jednoho prostého důvodu: zavedení přístroje do tělesných dutin totiž může být poměrně bolestivé. Jedná se však o velmi subjektivní záležitost, neboť každý jedinec vnímá bolest jinak a má odlišné dávicí reflexy. Tak či tak samozřejmě je tu možnost domluvit se s lékařem na podání „tlumící“ injekce.

Co vše může gastroenterologické vyšetření odhalit?

Samotná endoskopie zahrnuje celou řadu dílčích vyšetření, a sice gastroskopii, kolonoskopii a enteroskopii. Zatímco první se specializuje na oblast jícnu, žaludku a dvanáctníku, druhý zákrok odhalí jakékoliv abnormality vyskytující se uvnitř tlustého střeva či konečníku, kdežto enteroskopie zase pro změnu ve střevě tenkém.

Prostřednictvím kamery může takto ošetřující lékař snadno zhodnotit celkový stav sliznice. Pokud by bylo nějaké místo zarudlé, zanícené, objevily se na něm vředy či něco závažnějšího, bude to na obrazovce pravděpodobně velice dobře patrné. Kromě toho lze pomocí endoskopu rovněž provést bezbobelstnou biopsii, tedy odebrání vzorku živé tkáně, která následně putuje na rozbor.

Která pracoviště se gastroenterologií zabývají?

Gastroenterologická oddělení naleznete jak v některých státních nemocnicích, tak i ve specializovaných soukromých zdravotnických zařízeních. V rámci první skupiny patří k předním českým pracovištím například IV. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, II. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové či interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno. Z těch soukromých to jsou pro změnu zase třeba Remedis, Canadian medical nebo OB Klinika.