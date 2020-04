Syndrom suchého oka je důsledkem moderního života. Pomůžou speciální kapky, ale i oční jóga

Zatímco lidské oko bylo během uplynulých tisíciletí uzpůsobeno k tomu, aby sledovalo blízké i vzdálenější objekty, v současné době lidé upírají svůj zrak převážně do obrazovek počítačů a mobilních telefonů. Moderní technologie podléhají velmi rychlému vývoji, naproti tomu člověk bohužel tuto schopnost nemá. V důsledku novodobého životního stylu bývá náš organismus často nadměrně zatěžován a jedním z těchto obtíží se týká právě našich očí.

Co je syndrom suchého oka?

Každý, kdo v současné době vykonává práci na počítači, stráví u obrazovky každý den minimálně 8 hodin a není výjimkou trávit u něj i svůj volný čas. Spousta lidí se navíc od monitoru svého počítače přesune k televizi nebo svůj zrak nasměruje do mobilního telefonu. Tak či onak, naše oči jsou nadměrně namáhány a výsledkem někdy bývá může být nepříjemný pocit v očích, někdy až bolestivý, či rozostřený zrak, který je dnes označován za tzv. syndrom suchého oka nebo také syndrom kancelářského oka.

Co způsobuje syndrom kancelářského oka?

Při práci u počítače mají lidé tendenci upínat zrak vždy na některý bod monitoru, což vede ke snížené frekvenci mrkání, které má za výsledek nedostatečné zvlhčování očí. Podle odborníků stačí pouhých 5 hodin za monitorem k tomu, aby se syndrom kancelářského oka začal projevovat.

K podobnému soustředění zraku mnohdy dochází i v autě při řízení, proto tento fenomén může trápit rovněž řidiče, kteří tráví spoustu času za volantem. Pokud tedy pracujete na počítači a ještě za prací dojíždíte, s největší pravděpodobností se to na zdraví vašich očí podepíše. Nepříjemný pocit v očích dále umocňuje suché či prašné prostředí, v kancelářích se nejčastěji jedná o klimatizované místnosti.

Trávíte u obrazovky denně 8 hodin a více? Jak kdy

Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Jaké jsou příznaky syndromu suchého oka?

Svědění očí

Pálení očí

Pocit dráždění cizím tělískem

Světloplachost

Zhoršené vidění k večeru

Tlak v očích

Zvýšené slzení

Bolest hlavy

Fyziologické příčiny syndromu suchého oka

Při nadměrném upínání zraku na určité body monitoru a omezeném mrkání dochází k poruše toku a produkce slzného filmu na povrchu oka. Vzhledem k následnému zpomalení tvorby slz se dostavují nepříjemné pocity podrážděného oka, jež může i poškodit povrch oka.

Obtíže nezpůsobuje pouze snížené množství slz, ale také jejich zhoršené složení. Kvalitní slzy jsou tvořeny vodou, hlenem a olejem, což jsou složky, které mají za úkol oči zvlhčovat a chránit před vnějšími vlivy. V případě podrážděného oka může být zastoupení jedné ze složek oslabeno.

Nedostatečnou tvorbu slz mohou ovlivňovat i některé léky, stres, dlouhodobé užívání očních kapek nebo některé nemoci, mezi které patří například alergie, infekce, cukrovka nebo autoimunitní nemoci. Ženy bývají navíc vůči syndromu kancelářského oka více náchylné v období menopauzy.

Jaká je u syndromu suchého oka léčba?

Syndrom kancelářského oka se nejčastěji léčí za pomoci kapek na suché oko, kterým se říká umělé slzy. Ty mají za úkol oko nejen zvlhčovat, ale také ho chránit před vlivy z vnějšího prostředí. Dále je taktéž možné přistoupit k léčbě pomocí očních gelů a mastí, jež jsou určeny k nočnímu užití. Smyslem takovéto léčby je vytvoření rovnoměrné vrstvy slzného filmu, jež na oku přetrvá po určitý čas a zabrání tak podráždění oka způsobeného vysycháním.

Proč se nedoporučují jiné oční kapky?

Očních kapek je v současné době na trhu celá řada, nicméně každé jsou určeny k jinému účelu a pokud byste nesáhli po těch správných, může se váš stav naopak zhoršit. Velká část očních kapek obsahuje konzervanty, jež mají schopnost potíže suchého oka spíše prohloubit. To je také důvodem, proč lidé, kteří nosí kontaktní čočky, mají větší sklon k vysušování očí. Kapky, které tyto osoby užívají, zpravidla zmíněné konzervanty obsahují.

Těžší případy syndromu suchého oka

Pokud by ani jeden ze zmíněných přípravků neúčinkoval a váš stav se nezlepšoval, bude vhodné navštívit lékaře, který vám doporučí vhodnější léčbu. U těžších případů se někdy také přistupuje k chirurgickému zákroku, při kterém dochází k dočasnému či trvalému blokování odtokových kanálků, případně se touto cestou řeší potíže s očními víčky.

Dopady neléčeného syndromu suchého oka

Pokud by potíže nebyly včas léčeny, docházelo by postupně k poškození povrchu oka, jak již bylo zmíněno. Poškození se zpočátku projevuje drobnými oděrkami na oku, následně však může syndrom suchého oka pomalu přejít až k chronickému zánětu spojivek nebo rohovky. V nejzazším případě není vyloučené, že rohovka ztratí průhlednost a dojde ke zhoršenému vidění. Při neřešení problému by mohlo dojít i k trvalému poškození zraku.

Jak preventivně bojovat proti syndromu kancelářského oka?

Pokud patříte mezi rizikovou část populace, která tráví několik hodin denně za monitorem, je dobré vědět, jak syndromu preventivně předcházet. Pokud člověk svou práci dělá dobře, je naprosto přirozené, že se nemůže permanentně soustředit na pravidelné a časté mrkání, nicméně svým očím můžete ulevit i jinou cestou.

V ideálním případě byste se měli vyhýbat klimatizované místnosti, ale raději častěji větrat, neboť čerstvý vzduch je pro oči velmi prospěšný. Vyvarovat byste se měli také zaprášenému prostředí a naopak chodit pravidelně do přírody nebo alespoň ven na vzduch.

V neposlední řadě byste neměli zapomínat ani na dostatečný přísun tekutin, nejen protože hydratace výrazně ovlivňuje tvorbu slz, ale i z důvodu, že dostatek vody je důležitý pro správnou funkčnost celého organismu.

Co dále funguje proti syndromu kancelářského oka?

Oční jóga :Oční jóga nebo také oční gymnastika spočívá v osvojení specifických technik pohybu očí, které můžete praktikovat pouhých pár minut denně nejen ve volném čase, ale i při práci. V podstatě se jedná o cílené pohyby různě do stran nebo nahoru a dolů, které fungují jako masáž očního orgánu.

:Oční jóga nebo také oční gymnastika spočívá v osvojení specifických technik pohybu očí, které můžete praktikovat pouhých pár minut denně nejen ve volném čase, ale i při práci. V podstatě se jedná o cílené pohyby různě do stran nebo nahoru a dolů, které fungují jako masáž očního orgánu. Na chvíli zavřete oči: Jakmile začnete pociťovat, že jsou vaše oči unavené nebo mírně podrážděné, zkuste je na pár vteřin zavřít a třeba je i promněte. Následně byste měli pociťovat úlevu.

Jakmile začnete pociťovat, že jsou vaše oči unavené nebo mírně podrážděné, zkuste je na pár vteřin zavřít a třeba je i promněte. Následně byste měli pociťovat úlevu. Častější přestávky: Nastavte si klidně předem určité časy, například ve vašem telefonu, kdy se zvednete ze židle a protáhnete se, dojdete si například udělat čaj nebo něco k jídlu, případně se jen projdete po chodbě.

Zdroje: zdravi.doktorka.cz, duovize.cz, energiezivota.cz, gemini.cz