Mýty o kosmetice a zdraví pleti: Co říká věda?

Mýtus č. 1: Čím více kosmetiky používáte, tím lepší bude vaše pleť
V posledních letech se rozšířil trend tzv. „skin care routines“ o deseti i více krocích. Tonika, esence, séra, ampule nebo masky – mnoho lidí věří, že čím více produktů používají, tím lepší výsledky uvidí. Podle dermatologů je situace ale opačná. Nadměrné vrstvení kosmetiky může narušit přirozenou ochrannou bariéru kůže a vést k podráždění, začervenání nebo zhoršení akné.
Víte, že nejlepší je pro pleť spíš jednoduchá rutina – jemné čištění, hydratace a ochrana před UV zářením? U většiny lidí právě tato trojice tvoří základ zdravé péče o pleť.
Mýtus č. 2: Mastná pleť nepotřebuje hydrataci
Řada lidí s mastnou nebo problematickou pletí se snaží pleť „vysušit“. Používají agresivní čisticí produkty nebo alkoholová tonika, aby snížili produkci mazu. Problém ale je, že když se pokožka příliš vysuší, začne produkovat ještě více kožního mazu jako kompenzaci.
Hydratace je důležitá pro všechny typy pleti. Moderní hydratační složky, například kyselina hyaluronová, dokážou vázat vodu v pokožce, aniž by ji zatěžovaly nebo ucpávaly póry.
Mýtus č. 3: Přírodní kosmetika je vždy bezpečnější
Slovo „přírodní“ působí v marketingu velmi silně. Spotřebitelé si často automaticky spojují přírodní složení s větší bezpečností. Z dermatologického hlediska ale není „přírodní“ synonymem pro „neškodný“. Rostlinné extrakty mohou obsahovat silné alergeny a dráždivé látky. Například esenciální oleje, citrusové extrakty i některé bylinné silice mohou vyvolat alergickou reakci nebo zhoršit citlivost pokožky. Dermatologové proto zdůrazňují, že důležitější než „přírodní“ nebo „syntetické“ je celkové složení a dermatologické testování produktu.
Mýtus č. 4: Dražší kosmetika je vždy účinnější
Cena kosmetiky se často spojuje s její kvalitou. Luxusní balení může vyvolat dojem, že drahý produkt musí nutně fungovat lépe. V praxi ale cena často odráží značku, marketing a design obalu, ne vyšší účinnost.
Mýtus č. 5: Kosmetika dokáže nahradit dermatologickou nebo estetickou péči
Kosmetické produkty mohou výrazně zlepšit vzhled pleti, ale mají své limity. Nedokážou například odstranit hluboké vrásky, výrazné pigmentace nebo jizvy po akné. V takových případech může být vhodné obrátit se na odborníky – dermatology nebo kliniky estetické medicíny. Moderní estetická dermatologie dnes nabízí řadu metod, například:
- Laserové ošetření pleti
- Chemické peelingy
- Aplikaci výplňových materiálů
- Léčbu akné pomocí specializovaných přístrojů
Klinika estetické medicíny navíc dokáže navrhnout individuální kombinaci profesionální péče a domácí kosmetické rutiny, která odpovídá konkrétním potřebám pokožky.
Kosmetika může zdraví pleti výrazně podpořit, ale není zázračným řešením všech problémů. Jednoduchá, vědecky podložená péče a v případě potřeby spolupráce s dermatologem nebo klinikou estetické medicíny jsou nejspolehlivější cestou ke zdravé pokožce.