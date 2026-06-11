Co odlišuje průměrnou ordinaci od skutečně špičkové kliniky? Technologické vybavení, odbornost lékařů, komplexnost nabízených služeb, přístup k pacientovi a transparentnost léčebného plánu. Na základě těchto kritérií jsme sestavili přehled pěti stomatologických klinik v Praze, které v roce 2026 vynikají mezi ostatními.
TOP 5 stomatologických klinik v Praze
1. Dynasty Stomatology – komplexní péče pod jednou střechou s mikroskopickou přesností
Dynasty Stomatology je moderní stomatologická klinika zaměřená na komplexní péči o chrup s důrazem na mikroskopickou endodoncii, implantologii a estetickou stomatologii. Klinika nabízí kompletní spektrum zubního lékařství – od preventivních prohlídek a dentální hygieny přes ortodoncii a reendodoncii až po chirurgické výkony a protetiku.
Klíčové přednosti kliniky Dynasty Stomatology jsou práce pod operačním mikroskopem jako standard u endodontických výkonů, individuální léčebné plánování pro každého pacienta, péče v češtině i dalších jazycích a dostupnost jak pro nové, tak pro stávající pacienty.
2. DENT MEDICO – soukromá klinika s certifikací GBT a třicetiletou tradicí
DENT MEDICO je soukromá stomatologická klinika se dvěma pracovišti v Praze, která od roku 2003 poskytuje komplexní specializovanou péči. Klinika se pyšní certifikací pro technologii Guided Biofilm Therapy (GBT) – moderní metodu profesionální dentální hygieny zaměřenou na šetrné a vysoce účinné odstranění zubního biofilmu.
Klíčové přednosti kliniky DENT MEDICO jsou certifikovaná GBT hygiena, dvě pracoviště v Praze pro větší dostupnost, tým specialistů pokrývající ortodoncii, implantologii a parodontologii a důraz na individuální a lidský přístup k pacientovi.
3. Asklepion – stomatologie jako součást největšího centra estetické medicíny v ČR
Asklepion je renomovaný Institut klinické a estetické medicíny, který disponuje 13 stomatologickými ordinacemi, vlastním CT a zubní laboratoří. Stomatologické oddělení Asklepion nabízí služby od detailního vyšetření a preventivních opatření přes výplně a protetické práce až po vysoce specializované výkony v endodoncii, stomatochirurgii a implantologii.
Klíčové přednosti kliniky Asklepion jsou vlastní zubní laboratoř a CT přímo na místě, tým specialistů se zahraničními zkušenostmi, komplexní infrastruktura s operačními sály a akreditovaným lůžkovým oddělením a pobočky také mimo Prahu.
4. dSmile – klinika specializovaná na estetickou stomatologii a CAD/CAM technologie
dSmile je moderní zubní klinika v Praze, kde jsou všechny výkony prováděny pod mikroskopy a zvětšovací optikou Carl Zeiss a kde pacienti mají k dispozici špičkovou CT diagnostiku od Sirona s minimální radiační zátěží. Klinika se specializuje zejména na estetickou a rekonstrukční stomatologii s využitím digitálních technologií.
Klíčové přednosti kliniky dSmile jsou mikroskopická práce jako standard u všech výkonů, digitální CAD/CAM technologie pro přesnou protetiku, třístupňová sterilizace nástrojů a piezoelektrická chirurgie pro šetrnější zákroky.
5. Smile Centrum – síť klinik s pokrytím napříč Prahou a smlouvami s pojišťovnami
Smile Centrum je skupina stomatologických klinik v Praze nabízející kompletní spektrum zubních služeb včetně implantologie a protetiky, přičemž klinika má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Tým tvoří zkušení zubaři s tituly MUDr. a MDDr., specialisté v různých oblastech zubní medicíny, a klinika přijímá nové pacienty.
Klíčové přednosti sítě Smile Centrum jsou rozsáhlá síť poboček v různých částech Prahy, smlouvy s hlavními zdravotními pojišťovnami, péče v češtině, angličtině, ukrajinštině a ruštině a dostupnost zubní pohotovosti.
Jak vybrat správnou kliniku pro sebe?
Výběr zubního lékaře Praha by měl vycházet z vašich konkrétních potřeb. Pokud hledáte specializovanou endodoncii nebo implantologii, zaměřte se na kliniky s mikroskopickým vybavením. Pokud potřebujete péči hrazenou pojišťovnou, ověřte si smluvní vztahy ordinace. Pro komplexní estetické rekonstrukce sáhněte po klinikách s vlastní laboratoří nebo CAD/CAM technologií.
Stomatologie Praha nabízí péči na evropské úrovni – klíčem je najít zubní kliniku Praha, která odpovídá vašim požadavkům na kvalitu, dostupnost a komunikaci.
Závěr
Kvalitní stomatologická ordinace Praha není jen o technickém vybavení – je o celkovém přístupu, odbornosti týmu a transparentní komunikaci s pacientem. Všechny kliniky v tomto přehledu nabízejí nadstandardní péči a každá z nich vyniká v jiné oblasti. Ať už hledáte preventivní péči, estetickou rekonstrukci nebo složité chirurgické výkony, Praha má co nabídnout.
Prvním krokem je vždy konzultace – objednejte se, promluvte s lékařem a zjistěte, zda daná klinika odpovídá vašim potřebám a očekáváním.
FAQ – Nejčastější otázky o výběru zubní kliniky v Praze
Jak poznám, že je zubní klinika skutečně kvalitní?
Klíčové ukazatele kvality jsou moderní diagnostické vybavení (digitální RTG, intraorální skener, CT), práce pod zvětšením nebo mikroskopem, transparentní léčebný plán s vysvětlením všech kroků, odborná specializace lékařů a dostupnost návazné péče. Dobrou indicií jsou také certifikace a členství v odborných asociacích.
Je lepší velká síť klinik nebo malá soukromá ordinace?
Záleží na vašich potřebách. Velké sítě jako Smile Centrum nabízejí dostupnost a smlouvy s pojišťovnami. Specializované kliniky jako Dynasty Stomatology nebo dSmile se zaměřují na konkrétní oblasti s vysoce specializovaným vybavením. Malé soukromé praxe mohou nabídnout větší osobní péči a kontinuitu ošetření.
Přijímají pražské soukromé zubní kliniky zdravotní pojišťovny?
Část soukromých klinik smlouvy s pojišťovnami má – například Smile Centrum. Jiné kliniky fungují jako čistě privátní pracoviště. Před objednáním vždy ověřte, zda konkrétní klinika spolupracuje s vaší pojišťovnou a které výkony jsou hrazené.
Jak rychle se mohu objednat k zubaři Praha?
Většina klinik v tomto přehledu umožňuje online objednání. Čekací doby se liší – od několika dní u akutních případů po několik týdnů u plánovaných zákroků. V případě bolesti nebo akutního problému lze většinou domluvit přednostní termín nebo využít zubní pohotovost.
Mám pravidelně měnit zubního lékaře, nebo setrvat u jednoho?
Kontinuita péče u jednoho zubaře má výrazné výhody – lékař zná historii vašeho chrupu, sleduje vývoj případných problémů a může lépe individualizovat léčbu. Změna ordinace je opodstatněná tehdy, když potřebujete specializovanou péči, kterou váš stávající zubař neposkytuje, nebo když nejste spokojeni s přístupem či kvalitou ošetření.