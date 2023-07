Trpíte astmatem? Zapomeňte na koberce a další lapače prachu

Svou roli tady sice hraje genetika, k rozvoji astmatu ovšem významně přispívají i další faktory včetně alergenů. Ty se přitom vyskytují všude kolem nás a ne všude jejich výskyt můžeme ovlivnit. Naše byty jsou ale právě tím místem, které lze astmatikům přizpůsobit. Tady je pár tipů, jak na to.

1. Odstraňte koberce i závěsy

Koberce, záclony, závěsy, přehozy a řada dalších textilií patří mezi nejhorší lapače prachu v domácnosti. V bytech a domech astmatiků proto nemají co dělat. Koberce raději nahraďte plovoucí nebo jinou omyvatelnou podlahou, místo závěsů zvolte žaluzie.

Pozornost si ale zaslouží i na první pohled nenápadné dekorace. Typicky se jedná o gobelíny nebo jiné nástěnné textilní doplňky, látkové ubrusy či jakékoli ozdobné dečky. Vyhněte se také poličkám s vystavenými dekoracemi různého typu, které často bývají plné prachu. Podobně jsou na tom otevřené šatní skříně.

Zdroje prachu je nutné co nejvíce eliminovat, současně ale platí, že cílem není vytvořit kompletně sterilní prostředí. Pokud si svou podlahu přece jen nedovedete představit alespoň bez kusového koberce, klidně si nějaký s kratším chlupem pořiďte. Určitě k němu ale přikupte i vysoce výkonný vysavač.

2. Omyvatelný nábytek má zelenou

Jak už zaznělo, nejlepší povrchy jsou ty omyvatelné. A platí to nejen pro podlahy nebo stínění oken, ale také pro nábytek. Čalouněná křesla nebo pohovky zkrátka nejsou tím pravým ořechovým. Problém nevyřeší ani pratelné potahy. Jejich častou údržbou byste se možná zbavili prachu, hlouběji v čalounění ovšem mohou sídlit roztoči, tedy další z výrazných alergenů. Mnohem lepším řešením tak budou gauče z kůže, případně jejich syntetická alternativa, kterou jsou pohovky z takzvané EKO kůže.

3. Ložní prádlo často perte

Zmínění roztoči se velmi často zdržují i v postelích a peřinách. Ložní prádlo je proto třeba často měnit a prát alespoň na 60 stupňů. Používejte k tomu jen speciální prostředky, které nejsou parfémované a jsou určené i pro osoby trpící alergiemi. Pravidelně pak nezapomínejte vyprat ani potahy matrací. Pokud jde o samotné matrace, je třeba volit modely z dostatečně prodyšných materiálů. Dobrou volbou je třeba antibakteriální pěna. Každý výrobce může mít takový materiál označený trochu jinak, proto je vždy dobré nechat si při nákupu poradit.

4. Nezapomeňte na pravidelné větrání

Dalším z předpokladů pro dosažení co možná nejpříjemnějších podmínek v domácnosti je pravidelné větrání. V první řadě je třeba se naučit, jak správně větrat a používat ventilaci. Možná se to zdá úsměvné, řada lidí to ovšem především během zimních měsíců dělá špatně. Obecně se doporučuje větrat často, ale jen krátce. Tak odejde přebytečná vlhkost, současně ovšem nedojde k přílišnému prochlazení stěn nebo vnitřních částí oken.

5. Mějte po ruce čističku vzduchu a vlhkoměr

Velkým pomocníkem může být čistička vzduchu. Vždy je ale třeba vybrat takový model, který disponuje HEPA filtrem. Ten potom dokáže zachytit naprostou většinu polétavých nečistot v interiéru, a to právě včetně prachu nebo roztočů.

V místnostech se také snažte udržovat stálou teplotu kolem 20 stupňů a vlhkost v rozmezí 40–50 procent. Vyšší vlhkost už by byla na škodu, protože takové prostředí jen nahrává roztočům a jejich množení. Na pomoc si proto vezměte vlhkoměry – a také zvlhčovače, nebo naopak odvlhčovače vzduchu.