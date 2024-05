Vliv koček na lidské zdraví: Objektivně a vědecky

Přesto vás určitě potěší zjištění, že existuje nespočet vědeckých studií, které potvrzují to, co už dávno víme: kočky sice negativně ovlivňují náš nábytek, ale vyvažují to svým pozitivním vlivem na naše zdraví – fyzické i psychické.

Přestože může vlastnictví jakéhokoli domácího mazlíčka přinést zdravotní výhody, existuje jich pár, které jsou specifické výhradně pro kočky.

Pozitivní vliv koček v domácnosti

Kočky vám můžou pomoci:

Sníž it stres a úzkost. Majitel é koček vědí, jak může jedno pohlazení nebo hra s kočkou rázem přeměnit špatný den v dobrý. Hlazení kočky má uklidňující účinek a vyvolává uvolňování hormonu oxytocinu , který je obecně známý jako „ hormon l ásky “ . Vě deck é studie tak é poukazují na fakt, že kočičí vrnění dokáže uklidnit nervový syst é m a snížit krevní tlak .

Tip: Pokud chcete, aby vám doma kočka vrněla často, dobře se o ni starejte. Pořiďte jí dostatek hraček, pamlsků a dal ší ch v ěcí ze sekce vše pro kočky , kter é ocení.

Zlepš it va še kardiovaskulární zdraví. Uvádí se, že majitel é koček mají nižší riziko srdečních onemocnění a mrtvice.

Předcházet alergiím. Překvapení ? V ž dy ť přece často slýcháte o tom, že je kočičí srst jedním z nejčastějších alergenů. Pravdou však je, že pokud vaše dítě vystavíte kočkám bě hem n ěkolika prvních let života, obrní si imunitní syst é m. A to nejen proti alergenům spojeným s kočkami, ale i jiným druhům.

Snížit pocity osamělosti. Kočky jsou skvělými společníky. Nabízejí bezpodmínečnou lásku, která se může rovnat (nebo někdy i převyšovat) mnoho lidských přá tel.

Plno studií se také provádí s nemocnými dětmi. Jedna z nich dokonce odhalila, že autistické děti, které vlastnily kočky, vykazovaly prosociálnější chování, více braly ohledy na pocity druhých a nedělalo jim problém se podělit.

Myjete si ruce dostatečně ?

Přestože jsou kočky skvělými společníky, uvědomte si, že někdy mohou přenášet škodlivé zárodky. Ty pak ve spojení s nedostatečnou hygienou mohou u lidí vyvolat různá onemocnění – od drobných kožních infekcí až po závažné nemoci.

Nejčastěji se kočky spojují s přenosem toxoplazmózy. Ohroženy nákazou (a následným přenosem) jsou zejména kočky, které se pohybují venku a loví kořist.Sežráním svého úlovku může kočka do těla přijmout parazita, který tuto infekci způsobuje. Toto onemocnění je velmi nebezpečné zejména pro těhotné ženy – může totiž ohrozit plod.

Jedním z nejlepších způsobů, jak se chránit před onemocněním, je důkladně si umýt ruce po manipulaci s kočkami, po jejich úklidu nebo krmení.

S uma sum árum

Vliv koček na lidské zdraví je nepopiratelný – a to jak z hlediska fyzického, tak psychického zdraví. Nejenže nám naši kočičí přátelé pomáhají proti stresu, zlepšují kardiovaskulární zdraví a mohou snižovat riziko vzniku alergií, ale zároveň nás obdařují bezpodmínečnou láskou, která může výrazně zmírnit pocity osamělosti. Přes samou lásku k nim však nezapomínejme na důsledné dodržování hygieny, jako je mytí rukou po manipulaci s kočkami. Tento malý návyk je totiž klíčový pro udržení našeho zdraví.