Žít zdravě se vyplatí

I u geneticky rizikových žen lze změnou životního stylu ovlivnit nepříznivou genetickou predispozici rakoviny prsu. Pravidelnou prevencí, návštěvami gynekologa či mamografickým screeningem, ale i stravou, pohybem a pozitivním myšlením.

Jak é jsou základní rizikov é faktory?

Všichni je známe, ale řada lidí není ochotná a schopná se jich vzdát. Žijte v nekuřáckém prostředí a nekuřte, pokud konzumujete alkohol, omezte výrazně jeho příjem, žijte aktivně, cvičte nebo alespoň pravidelně choďte, dbejte na optimální hmotnost a vynechejte přílišné slunění. Pro podporu zdraví nezapomínejte na pestrý jídelníček, pomoct vám může příjem ryb a dalších zdrojů omega 3 a 6. Jsou to jednoduché rady, které slyšíte všude kolem sebe. Účinně pomáhají s udržením kondice a předcházením řadě civilizačních chorob, mezi které rakovina prsu bezesporu patří.

Kde se rakovina bere

Původ zhoubného bujení v prsní tkáni je stále ještě neprobádaný, ale je jisté, že k rizikům vzniku rakoviny prsu patří například cirhóza jater u mužů či vysoká hladina hormonu estrogenu v krvi. U žen vyšší věk, příliš časný začátek menstruace a pozdní nástup menopauzy. U obou pohlaví obezita a alkoholismus. Výraznou roli až 90 procent hraje kombinace několika těchto faktorů a samozřejmě geneticky daná predispozice k onemocnění.

I j ídlo může hrá t roli

Strava chudá na dostatek vlákniny (najdeme ji například v luštěninách, ovoci a zelenině) tělu rozhodně neprospívá a může vyvolat i zhoubné bujení. S prevencí pomáhají antioxidanty, favoritem je grapefruit, ale i limetky a pomeranče. Uberte tuky (především živočišné), přidejte bílkoviny, ryby a další zdroje omega 3 a 6 mastných kyselin. Budete se cítit lehčeji, změní se vám metabolismus, pročistíte si organismus, snížíte hmotnost. Touto jednoduchou úpravou životního stylu výrazně snížíte riziko onemocnění. Dost pádný důvod, proč se nad radikální změnou životního stylu zamyslet.

Pravidelná prevence

K životnímu stylu patří i dodržování předepsaných a doporučených návštěv u lékaře. Nejen praktického, především gynekologa. Ženy by měly chodit jednou ročně na preventivní prohlídku, pokud lékař neurčí jinak. Součástí screeningu je i mamograf. To vyšetření nabízí například mamocentrum v Ústí nad Labem. A co to obnáší? Je to vlastně rentgen prsu, který zachycuje patologické změny v prsní tkáni. V Ústí nad Labem mají pracoviště vybavené nejmodernějším typem alografu, který do těla pustí minimum záření. Specialisté mamocentra patří v ČR k nejúspěšnějším v počtu zachycených případů.

Na mamograf včas

Od 45 let věku má každá žena v rámci platného zdravotního pojištění jednou za dva roky nárok na bezplatné mamografické vyšetření. Ideální je, když tyto intervaly dodrží, protože v případě, že si nahmatá v prsu nějakou bulku, bývá nález již pokročilý, tedy léčba je náročnější a nemusí být úspěšná. Záchyt naprosté většiny zhoubných nádorů v prsu v rámci preventivního vyšetření je nehmatných a poznají se pouze zobrazovacími metodami. Velikostí nepřesahují 10–15 milimetrů a je vysoká pravděpodobnost úplného vyléčení. Mamocentrum v Ústí nad Labem jako jediné pracoviště v ČR nabízí ambulantní odstranění nezhoubných ložisek v prsu formou vakuové biopsie pod kontrolou ultrazvuku. Tento zákrok je pro pacientku šetrný, provádí se jen v lokálním umrtvení, není třeba celková anestezie. Mamografické vyšetření není invazivní, zatíží vás minimálně a efekt má veliký. Dokáže vám dodat jistotu a hlídat zdravá prsa.