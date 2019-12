20. týden těhotenství: maminka cítí první pohyby plodu

Ačkoliv se vám to jistě zdá jako pouhá chvilka, od té doby, kdy jste poprvé zjistila, že čekáte miminko, již uplynul nějaký ten pátek. Ve 20. týdnu těhotenství (20 tt) máte již polovinu gravidity za sebou, miminko dokáže poznat váš hlas a díky ultrazvuku jsou lékaři schopní spolehlivě určit jeho pohlaví. Jestliže patříte mezi nadšené prvorodičky, můžete se v tomto týdnu navíc těšit na to, že ucítíte první pohyby svého dítěte.

Jak se vyvíjí miminko?

Jakmile se dostaví 20. týden těhotenství, znamená to, že miminko je právě uprostřed svého prenatálního vývoje. Jeho pokožku začal v průběhu minulého týdne pokrývat mázek, který ho chrání před škodlivými účinky plodové vody, a dítě je touto krémovitou látkou momentálně úplně pokryté.

Miminko rychle roste do délky, a zatímco v předchozích týdnech se prodlužovaly především horní končetiny, během 20. týdne vyrovnávají své zpoždění naopak dolní končetiny. Toto období je také charakteristické tím, že dítěti místo jemného chmýří (lanugo) pomalu začínají růst první vlásky.

Rada pro nastávající maminky: Během tohoto týdne může vaše miminko v děloze trápit nepříjemná škytavka, která je způsobena křečemi v nedozrálé bránici. Nemusíte se však bát, dítě nijak neohrožuje.

Klíčový je také vývoj smyslů, jako je hmat, chuť či sluch. V centrální nervové soustavě postupně dozrávají jednotlivé nervové buňky i jejich spoje a miminko tak začíná více reagovat na váš hlas a okolní zvuky, na chuť plodové vody i na veškeré změny, které se kolem jeho maminky dějí.

Jelikož dítě polyká plodovou vodu a buňky, které jsou v ní obsaženy, v jeho střevech se tvoří první stolice, která se nazývá smolka (mekonium). Holčičkám se formuje pochva a v jejich vaječnících je již ve 20. týdnu těhotenství vytvořena zásoba vajíček na celý život.

Velikost plodu ve 20. týdnu těhotenství

Až do 19. týdne těhotenství se pro zjišťování velikosti miminka měřila vzdálenost od temene až ke kostrči. Jakmile se však posunete do druhé poloviny svého těhotenství, délka plodu se začíná určovat trochu jinak. Lékaři používají součet délky hlavičky, trupu a nožiček. Co se týče 20. týdne těhotenství, velikost plodu je zhruba 25,5 centimetru a váha se pohybuje kolem 300 gramů. Vaše miminko je tedy velké zhruba jako sladký žlutý meloun.

Co se děje s maminkou?

Od početí miminka uběhly již více než 4 měsíce a vaše těhotenství je právě v polovině. Většina maminek považuje toto období za tu nejkrásnější část svého požehnaného stavu. Vrchol dělohy, která se od počátku gravidity zvětšila zhruba třikrát, v tuto chvíli dosahuje téměř k pupíku. Až do porodu teď bude děloha růst zhruba o jeden centimetr každý týden.

V průběhu těhotenství 20. týden obvykle značí chvíli, kdy se nastávající mamince zklidní pleť, zhoustnou jí vlasy a zkvalitní se také nehty. Mnoho žen si však stěžuje na různé těhotenské potíže, jako jsou například:

Tip pro nastávající maminky: Mezi nejčastější obtíže, které v průběhu těhotenství ženy trápí, patří křeče lýtek a chodidel. Postižené svaly je dobré opatrně natáhnout a promasírovat, ale nohám mohou ulevit i speciální punčochy.

A jak vypadá 20. týden těhotenství bříško nastávající maminky? Obvyklý váhový přírůstek se v tuto chvíli pohybuje kolem 4-5 kilogramů. Přibírání na váze by se však mělo v budoucnu zrychlit, takže každý týden bude váha zhruba o čtvrt až půl kilogramu vyšší. Zatímco ženy, které měly na počátku gravidity podváhu, mohou teď přibírat více, nastávající maminky trpící nadváhou naopak mívají nižší váhové přírůstky. Zda je situace v normálu, byste každopádně měla konzultovat se svým lékařem.

Pohyby dítěte

20. týden těhotenství obvykle bývá pro prvorodičky tím šťastným obdobím, kdy poprvé ucítí, jak se miminko v děloze pohybuje a kope. Zpočátku se může jednat pouze o drobná zachvění, později však budete vnímat pravidelné, rytmické a trhavé pohyby. Jejich intenzita bývá největší večer, kdy se váš organismus zklidní a můžete se zaměřit pouze na to, jak je miminko ve vaší děloze aktivní.

Velký ultrazvuk ve 20. týdnu těhotenství

V polovině těhotenství vás kromě klasického vyšetření v prenatální poradně čeká také „velký ultrazvuk“. Jedná se o důležitý screening, který se obvykle provádí mezi 20. a 22. týdnem, a to na vyšším pracovišti. Pokud to dosud nebylo možné určit, konečně tam zjistíte pohlaví vašeho miminka a lékaři se zároveň ujistí, že s dítětem je vše tak, jak má být.

Během velkého ultrazvuku ve 20 tt se lékař soustředí především na to, jak se miminko vyvíjí a postupně roste. Na ultrazvuku proto zhodnotí celkovou strukturu jeho těla a podrobně prozkoumá také mozek, kosti, obličej, plíce, srdce i další orgány. Dále zkontroluje velikost plodu, uložení placenty, pupeční šňůru i množství plodové vody.

Toto vyšetření slouží také k odhalení případných vývojových vad plodu, jako je například obličejový rozštěp. Mezi nejčastější vrozené vady plodu ovšem patří také srdeční problémy. Pokud je nález v tomto případě pozitivní, můžete situaci dopředu konzultovat s odborníkem, který vám poradí, jak během těhotenství i po něm dále postupovat.

Tip pro nastávající maminky: Na screeningovém vyšetření ve 20. týdnu těhotenství vám lékaři rádi vytisknou obrázek vašeho miminka. Můžete ho poslat své rodině a přátelům, nebo snímek vložit do alba, které se pro vás i pro miminko stane krásnou památkou.