13. týden těhotenství: testování vrozených vad plodu

Jak se daří mamince?

Společně s třináctým týdnem přichází i konec prvního trimestru gravidity. Těhotenská nevolnost začíná ustupovat a vy se pomalu překlenujete do nejhezčího a nejklidnějšího období těhotenství. Dítě ve vaší děloze rychle roste, ale na vás to zatím není vůbec vidět. Ve 13. týdnu těhotenství bříško ještě zvětšené není. Váš váhový příbytek se zatím pohybuje kolem jednoho až dvou kil. Připravte se ale na to, že v průběhu druhého trimestru začnete přibírat o dost rychleji.

Prsa jsou v tomto období výrazně větší než na začátku těhotenství. Bradavky a dvorce se zvětšují a tmavnou. V prsech se začíná tvořit kolostrum (mlezivo), což je výživná nažloutlá tekutina, kterou novorozenci pijí první dny po porodu. Následně ji střídá mateřské mléko.

U některých žen se v 13. týdnu mohou objevovat pigmentové skvrny, a to hlavně v obličeji nebo na krku. Výjimkou není ani takzvaná linea negra, tedy pigmentová čára, která se táhne od pupku dolů. Pokud se nepravidelné skvrny týkají i vás, nemusíte si dělat starosti s tím, že byste se jich už nikdy nezbavila. Po porodu totiž samovolně zmizí.

Péče o chrup

Je možné, že se potýkáte s otoky dásní či jejich krvácením. Ačkoli to může být poměrně nepříjemné, nemusíte si dělat obavy, jedná se totiž o zcela běžný problém v těhotenství, který po porodu vymizí. Přesto v následujících týdnech věnujte svému chrupu výrazně větší péči. Používejte měkčí kartáček a popřípadě i ústní výplachy. Nápomocný je v tomto ohledu třeba heřmánek.

Zatímco prohlídku v prenatální poradně máte již za sebou, co se týče návštěvy zubního lékaře, rozhodně s ní neotálejte. Během těhotenství byste měla podstoupit minimálně jednu prohlídku. Pokud jste v době před otěhotněním měla nenápadný kaz, mohl by se kvůli graviditě rychle zhoršit. Na samotnou kazivost zubů však těhotenství jako takové negativní vliv nemá. Způsobuje ji celá řada jiných věcí, konkrétně:

Zhoršená hygiena dutiny ústní kvůli těhotenské nevolnosti (pocit na zvracení při čištění zubů)

kvůli těhotenské nevolnosti (pocit na zvracení při čištění zubů) Časté zvracení , které snižuje pH v dutině ústní, žaludeční šťávy navíc narušují povrch zubů

, které snižuje pH v dutině ústní, žaludeční šťávy navíc narušují povrch zubů Měnící se stravovací návyky (častá chuť na sladké a kyselé)

(častá chuť na sladké a kyselé) Odlišné složení slin (oslabená ochranná funkce)

(oslabená ochranná funkce) Těhotenský zánět dásní (bolest při čistění zubu, která maminku od pečlivého čištění odrazuje)

Jak roste miminko?

Ve 13. týdnu měří plod zhruba 7,5 centimetru a váží něco kolem 25 gramů. A zatímco v minulých týdnech představovala jeho hlavička více než polovinu jeho celkové délky, momentálně je to už jen třetina. Ledviny jsou už plně funkční, dítě polyká plodovou vodu a vylučuje ji z těla močí. Jeho kůže je zatím stále průhledná, začíná na ní však růst jemné chmýří (takzvané lanugo). Na bříškách prstů se plodu tvoří jedinečné otisky.

Horní a dolní víčka jsou stále spojena, společně s ušima se už ale nacházejí téměř na svém místě. V dutině ústní se tvoří základy prvních mléčných zubů a pokračuje vývoj ušního boltce, který se stále zvětšuje a zatím má poněkud nepravidelný tvar. Mění se i podoba přední stěny trupu. Zatímco břišní dutina se zvětšuje, pupeční kýla mizí. Klesá krvetvorba v játrech a krvinky se už začínají tvořit také ve slezině.

Screening v 13. týdnu

Už na konci prvního trimestru jsou lékaři schopni diagnostikovat většinu anatomických abnormalit plodu. Dále stanovují také riziko:

Předčasného porodu

Preeklampsie

Růstové retardace

Downova syndromu (je-li riziko vyšší například kvůli věku matky, lékař doporučí odběr plodové vody)

Kromě vyšetření krve a šíjového projasnění (NT – nuchální translucence) je součástí screeningu také ultrazvukové vyšetření plodu. Pohlaví dítěte se zatím určit nedá.

Stravování v 13. týdnu

Zatímco v průběhu prvního trimestru jste si musela dávat velký pozor na to, co jíte, a zvykala jste si na fakt, že jste těhotná, nyní můžete mírně zvolnit. Období, které je klíčové pro vývoj vašeho dítěte, pomalu končí. To však ani náhodou neznamená, že byste měla přejít na staré zlozvyky. Vyvážená strava bohatá na vitamíny je důležitá po celou dobu těhotenství. Jezte také pravidelně a doplňujte dostatek tekutin. Odpočívejte a využijte toho, že nevolnosti pominuly, máte před sebou nejhezčích pár měsíců celého těhotenství. A pokud jste tak ještě neučinila, můžete začít přemýšlet, jakým originálním způsobem vaši graviditu oznámíte světu.