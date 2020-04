Preeklampsie v těhotenství způsobuje nedostatečné prokrvení a okysličení plodu. Jaké má příznaky?

Preeklampsie je jediným onemocněním, které se týká výhradně těhotných žen. Jedná se o jednu z možných komplikací, jež se nejčastěji objevuje v třetím trimestru a zpravidla se projevuje vysokým tlakem. Preeklampsie představuje závažné onemocnění, které může matku i dítě ohrozit na životě, proto je nezbytná včasná diagnostika. Léčba samotného onemocnění neexistuje, přistupuje se však k léčbě symptomů.

Co je preeklampsie?

Preeklampsie představuje poměrně závažné onemocnění, které v nejhorších případech může mít fatální důsledky pro ženu i samotný plod. Vyskytuje se nejčastěji u prvorodiček v třetím trimestru, tehdy se jedná o pozdní formu onemocnění, objevit se však může i její raná forma v počátečním stádiu těhotenství, v takém případě bývá její průběh zpravidla těžší a těhotenství může být nutné přerušit.

Preeklampsie je vázaná na činnost placenty. V podstatě způsobuje nedostatečné prokrvení a okysličení plodu, což vede k obranému mechanismu ze strany nenarozeného dítěte. To se nejčastěji projeví vysokým tlakem nastávající matky. Toto onemocnění postihuje přibližně 10 % těhotných žen, přičemž v rozvinutých zemích bylo v roce 2017 uváděno 4 až 8 %.

Příčiny preeklampsie

Důvodem, proč k preeklampsii dochází, bývá nerovnováha mezi krevními látkami nastávající matky a dítěte. Jestliže má těhotná žena v krvi prokoagulační látky, neboli podporující srážlivost krve, a dítě má naopak v krvi látky protikoagulační, tedy protisrážlivé, může dojít poruše kardiovaskulární adaptability. To způsobuje poškození vnitřní výstelky cév, celkovou vazokonstrikci, neboli zúžení cév a únik bílkovin do moči. To vede následně ke vzniku otoků dolních i horních končetin a navýšení krevního tlaku.

Kdy je žena riziková?

Pokud se onemocnění již dříve objevilo v rodině, je zde vyšší pravděpodobnost, že se s ním nastávající matka může potýkat. Za rizikový faktor je taktéž považován příliš nízký nebo naopak vysoký krevní tlak před těhotenstvím, obezita, nadměrné množství plodové vody během těhotenství a další nemoci, jako například cukrovka nebo imunologická onemocnění. Rizikovější jsou rovněž ženy po 35. roku věku nebo ženy kuřačky.

Jaké má preeklampsie příznaky?

Vysoký krevní tlak

Otoky nohou

Bolesti hlavy

Nevolnost

Poruchy vidění

Mdloby

Krvácení

Zvýšená hladina kyseliny močové

Předčasné odlučování placenty

Vliv preeklampsie na plod

Preeklampsii rozdělujeme podle toho, zda se jedná o časnou (EOPET) nebo pozdní formu (LOPET), přičemž rozhodující je 34. týden těhotenství (34 tt). Časná forma preeklampsie bývá spojena s poruchou fetoplacentární jednotky a může výrazně ovlivnit vývoj plodu a způsobit i jeho stagnaci. Pokud se onemocnění projeví v této formě, mohou být důsledky fatální pro dítě i matku.

Pozdní forma je spojena s poruchou kardiovaskulární adaptability mateřského organismu a je pro ni typická porucha průtoku krve pupeční šňůrou. Pozdní forma postihuje především těhotné, které se potýkají s nějakým onemocněním (obezita, cukrovka, apod.,) nebo při vícečetném těhotenství. Vzhledem k závažnosti nemoci je včasná diagnostika a léčba žádoucí.

Diagnostika preeklampsie

Preeklampsie se může projevit i u žen, jež nepatří do rizikové skupiny, zcela bez varování, proto je důležité včas rozpoznat příznaky nemoci a neprodleně vyhledat lékaře. Vzhledem k modernímu pokroku v medicínských technologiích je dnes však možné rozpoznat potenciální rozvoj preeklampsie již v počátečním stádiu těhotenství.

Základem vyšetření je test moči na zvýšenou přítomnost bílkovin a měření krevního tlaku. K diagnostice nemoci se dále provádí rozbor krve a ultrazvukové vyšetření. Prostřednictvím ultrazvuku je možné identifikovat růstové retardace a zhoršený průtok krve v cévách pupeční šňůry. Z krve je možné v laboratořích vyšetřit placentární růstový faktor (PIGF) a solubilní receptor tyrosinkinázového typu 1 (sFlt-1).

Možné komplikace preeklampise

Jednou z nejznámějších komplikací při preeklampsii je tzv. HELLP syndrom, což je zkratka pro následujících pojmů:

Hemolysis – rozpad červených krvinek

Elevation Liver – zvýšené jaterní testy

Low Platelet – nízké hladiny krevních destiček

Další komplikací, která se může objevit, je předčasné odloučení placenty, které se projeví silnějším krvácením a někdy i částečným únikem plodové vody. Hrozí zde vznik trombů a celková otrava. Tato komplikace může ohrozit plod i matku dítěte.

Nejzávažnější komplikací je tzv. eklampsie. Jedná se o to, že látky, které se uvolnily z placenty přivodí křečovité stažení cév v mozku, což zamezí správnému průtoku krve, mozek není dostatečně okysličen a žena upadne do bezvědomí.

Postup při preeklampsii

V případě, že bude nastávající matce diagnostikována preeklampsie, její těhotenství je považováno za patologické a zpravidla je nutná hospitalizace. Žena je pod neustálým dohledem lékaře, který prostřednictvím ultrazvuku a kardiotokografu sleduje stahy dělohy a srdeční ozvy plodu.

Kromě plodu je důležité kontrolovat zdravotní stav těhotné, aby nedocházelo ke zvýšení krevního tlaku, který je nutné udržovat maximálně na hodnotě 140/90. Dále se kontrolují otoky nebo výskyt křečových žil.

Pokud by v pozdní fázi těhotenství byla diagnostikována porucha průtoku krve placentou, je potřeba přistoupit k předčasnému porodu. Pokud je stav akutní, zvolí se císařský řez. V případě, že by v raném stádiu těhotenství ke špatně vyživovanému plodu a stagnaci vývoje, je nutné těhotenství přerušit.

Léčba preeklampsie

Léčba preeklampsie jako takové bohužel neexistuje, jediné, co je v případě onemocnění léčit, je vysoký krevní tlak, který je pro následující zdravotní stav těhotné ženy rozhodující. Dále se podávají léky proti křečím. V neposlední řadě je důležitý klidový režim, hodně tekutin, dostatek spánku a strava bohatá na bílkoviny, vitamíny a minerály, zejména hořčík.

Prevence preeklampsie

Nejlepší cestou k prevenci tohoto onemocnění je především zdravý životní styl, který je považován za prevenci primární. Patří sem následující faktory, přímé účinky však nebyly doposud prokázány.

Pravidelný pohyb

Vyšší příjem bílkovin

Redukce hmotnosti v případě nadváhy

Snížený příjem soli

Antioxidanty: vitamin C, E, zinek, selen

Omega 3 mastné kyseliny

Česnek

Kalcium a Magnesium

Sekundární prevence znamená, že se týká již rizikových těhotných žen. Před započetím 16. týdnu gravidity se užívá Kyselina acetylsalicylová, která se podává 1x denně a vysazuje se v 34. týdnu těhotenství. Pozitivní výsledky této látky byly u těhotných již prokázány.

