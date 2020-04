34. týden těhotenství: miminku dozrávají plíce i nervová soustava

Pro nastávající maminky je 34. týden těhotenství (34 tt) obvykle obdobím, kdy se dostaví zvýšená únava a časté výkyvy nálad doprovázené pláčem, lítostivostí a zhoršeným spánkem. Ačkoliv je miminko stále v bříšku, začíná mít stejné návyky jako novorozenci – ve spánku má zavřené oči, cucá si paleček a hraje si s pupeční šňůrou. Celkově se hýbe méně, jelikož přestává mít dostatek prostoru pro aktivní kopání, ale stále reaguje na své okolí a jeho pohyby jsou koordinovanější.

Jak se vyvíjí miminko?

Do konce těhotenství zbývá pouhých 7 týdnů a vývoj miminka rychle pokračuje. Jeho plíce a centrální nervová soustava jsou již téměř kompletní, pokožka je pokrytá tukovou vrstvou, která slouží k regulaci teploty, a imunitní systém dítěte je schopný zabránit rozvoji některých infekcí. Nehty miminka již sahají až k okrajům prstů.

Kosti miminka jsou stále měkké a budou potřebovat ještě několik dní, než se pořádně zpevní. V mozkové části zároveň vzniká šest tzv. fontanel, což jsou vazivové blány, které spojují jednotlivé lebeční kosti, mezi nimiž jsou momentálně poměrně široké mezery. Fontanely se u dítěte po porodu začnou postupem času zacelovat a v budoucnu se úplně uzavřou. Tam, kde jsou sousední kosti naopak blízko u sebe, vznikají lebeční švy.

Tip pro nastávající maminky: Pokud je vaše miminko stále otočeno zadečkem dolů (místo typické polohy hlavou dolů), může vám lékař nabídnou obrat zevními hmaty.

Miminko je v děloze stále aktivní, čile otevírá oči a zase je zavírá, když se mu chce spát, cucá si paleček, a dokonce si hraje s maminčinou pupeční šňůrou. Jelikož má ale kolem sebe méně prostoru než ve druhém trimestru, jeho kopance nemusíte už tolik cítit. Důležité je, aby se frekvence a charakter pohybů příliš neměnily. Pokud se tak stane, pro jistotu kontaktujte lékaře, který zkontroluje, zda je vše v naprostém pořádku.

Jestliže čekáte chlapečka, může se stát, že bude mít zvětšený šourek. Za to je zodpovědný otok, který vznikl nadměrným hromaděním tekutiny. Ta ovšem postupem času sama vymizí. Další možnou komplikaci představují varlata, která před porodem sama nesestoupí z břišní dutiny do šourku. Mělo by k tomu ale dojít do jednoho roku vašeho dítěte.

34. týden těhotenství: velikost plodu

Zajímá vás, jaká je za 34. týden těhotenství váha a velikost vašeho dítěte? Stejně jako v předchozích týdnech roste miminko v děloze velice rychle. Součet délky hlavičky, trupu a nohou momentálně činí asi 45 centimetrů a plod váží zhruba 2150 gramů. Svou velikostí tak připomíná třeba žlutý meloun.

Co se děje s maminkou?

Až do 34. týdne těhotenství se postupně zvyšoval objem krve v těle nastávající matky. Momentálně stoupl zhruba o 50 % a tak to zůstane i během následujících týdnů. Placenta je již maximálně zralá a od teď bude už pouze stárnout. Tento a příští týden bude vaše bříško uloženo nejvýše a děloha dosahuje až k žeberním obloukům, které mohou být tím pádem velice citlivé a bolavé. Později ovšem děloha opět poklesne.

Typické obtíže ve 34 tt těhotenství zahrnují třeba časté chození na toaletu, otoky dolních i horních končetin, křečové žíly, svědící kůži na napnutých prsou či bříšku, dechové obtíže nebo tvrdnutí břicha. Nastávající maminky mohou pociťovat také poslíčky, což jsou nepravidelné kontrakce, které trvají zhruba půl minuty. Jejich intenzita se však na rozdíl od kontrakcí, které signalizují porod, dále nestupňuje.

Tip pro nastávající maminky: Nevíte, co si zabalit s sebou do porodnice? V tomto článku vám poradíme, na co rozhodně nezapomenout a které věci naopak raději nechat doma.

Jelikož se porod rychle blíží a miminko se již pěkně pronese, mohou se nastávající maminky cítit stále unavenější a vyčerpanější. Typické jsou také časté výkyvy nálad či problémy se spánkem, protože s velkým bříškem není jednoduché najít tu správnou polohu a neustálé chození na toaletu může organismus hodně unavit.

Blížící se porod

S postupně se přibližujícím koncem těhotenství je vhodná doba na to, aby si nastávající maminky znovu s lékařem prošly porodní plán. Zároveň by měly hlídat, zda se nedostaví také některé ze symptomů, které blížící se porod obvykle signalizují. Jedná se o tyto příznaky:

Pravidelné kontrakce

Bolest v kříži

Křeče jako při menstruaci

Uvolnění plodové vody

Uvolnění hlenové zátky

Otevírání děložního hrdla

Nejste si jistá, jestli jsou vaše symptomy ty pravé a jestli se opravdu jedná o začínající porod? Takovou situaci byste vždy měla nechat na posouzení lékaře, který vám poradí, jak dále postupovat. Okamžitě ho proto kontaktujte.

Porod ve 34. týdnu těhotenství

Pokud se miminko začne na svět klubat dříve, než by mělo, mluvíme o předčasném porodu. Děti narozené v rozmezí 34. a 37. týdnu těhotenství jsou sice považovány za nedonošené, ale jelikož mají už poměrně dobře vyvinuté jednotlivé orgány, po porodu se obvykle dobře adaptují. Další vývoj u nich bývá většinou stejný jako u miminek narozených v termínu.

Těhotenství 34. týden foto

Zdroje: www.modrykonik.cz, www.maminkam.cz