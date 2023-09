Tymián pomáhá v boji proti kašli a různým druhům infekce. Jaké látky obsahuje?

Jaké má tymián druhy?

Když se řekne tymián, lidem se obvykle vybaví aromatické koření, které se používá k dochucení řady různých pokrmů. Ve skutečnosti však tento pojem nemusí být tak jednoznačný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Existuje totiž řada různých rostlin z rodu mateřídouška (Thymus), které si pod tímto názvem můžete představit. Sem patří například:

Tymián obecný (Thymus vulgaris) – rostlina pěstovaná v několika různých variantách, jako je například francouzský úzkolistý tymián či anglický širokolistý tymián. Používá se v kuchyni jako silné koření, ale má i zdraví prospěšné účinky.

(Thymus citriodorus) – rostlina známá také jako mateřídouška citronová, kterou si lidé oblíbili hlavně pro její výrazné citronové aroma. Hodí se pro přípravu ovocných i zeleninových salátů, ale skvěle dochutí také pokrmy z ryb.

(Thymus herba-barona) – rostlina označovaná také jako mateřídouška kmínová, která má růžové květy a výrazné kmínové aroma. Využívá se k dochucení masitých pokrmů a výborně se hodí také ke kořenové zelenině.

Mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum) – rostlina známá také jako divoký tymián (Wild thyme), která je spíše drobná, plazivá a velmi nenáročná na pěstování. Její chuť je jemnější než v případě tymiánu obecného, a proto se hodí třeba k dochucování grilované zeleniny nebo různých salátů.

Vyznat se v jednotlivých druzích rodu mateřídouška může být pro laiky poměrně složité a mnozí lidé tak jednotlivé rostliny vzájemně zaměňují. Pokud hledáte klasickou plazivou mateřídoušku, která roste na našem území a má fialové květy, nejspíš máte na mysli mateřídoušku úzkolistou. Jako koření se pak využívá hlavně tymián obecný, jenž se lidově označuje pouze jako tymián.

Tymián obecný

Tymián obecný (Thymus vulgaris), který je známý také jako mateřídouška obecná či mateřídouška dymián, je rostlina z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). Jde o jeden z mnoha zajímavých druhů spadajících do rodu mateřídouška (Thymus), který typicky roste ve Středomoří a na našem území někdy přechodně zplaňuje.

Jak vypadá tymián obecný? Pokud jde o charakteristický vzhled dané rostliny, tymián je vytrvalý, stálezelený keř nebo polokeř, který dorůstá zhruba do výšky 20–30 centimetrů. Jeho čtyřhranné lodyhy jsou na bázi dřevnaté a hustě obrůstají drobnými čárkovitými lístky. Listy pak mívají vrchní stranu hladkou, ale na té spodní jsou spíše plstnaté.





Tymián typicky kvete od května do září. Jeho květy přitom mohou mít řadu různých barev, a to od bílé přes růžovou až po modrofialovou. Po odkvětu je nutné odumřelé kvítky odstranit, aby rostlina nezvadla. Co se týče plodů, v případě tymiánu jde o vejcovité tvrdky, což jsou rozpadavé plody, které tvoří několik suchých plůdků.

Kde roste tymián?

První zmínky o tymiánu pochází pravděpodobně z doby 3000 let před naším letopočtem. Tato rostlina původně pochází z oblasti Středomoří, kde volně roste na suchých svazích a dodnes se hojně pěstuje. Odtud se později rozšířila také do střední a východní Evropy, ale na těchto místech je nutné přezimující kultury chránit před mrazíky, které jsou během zimních měsíců nevyhnutelné.

V minulosti byl tymián na evropském území velice oblíbený. Například staří Řekové a Římané věřili, že tato rostlina přináší lidem sílu a zároveň jim dodává odvahu, a proto ji přidávali do bylinkových koupelí. Zatímco v Egyptě pak našli pro tymián využití při balzamování, druidové zase údajně věřili, že je schopný vyléčit tělo i mysl.

V současné době je tymián kosmopolitní rostlinou, která roste téměř po celém světě, přičemž k nejvýznamnějším producentům se řadí Španělsko, Itálie, Francie nebo Řecko. Rozlišujeme navíc celou řadu různých typů, které se liší svým vzhledem i vůní. Ta může mít citronový či pomerančový nádech a souvisí především se složením obsažené silice. Mezi nejčastěji pěstované odrůdy patří:

tymián obecný „Compactus“,

tymián obecný „Compactus Albus“,

tymián obecný „Deutscher Winter“,

tymián obecný „Faustini“,

tymián obecný „Fredo“,

tymián obecný „Silver Posie“,

tymián obecný „Tabor“,

tymián obecný „Tim“.

Obsažené látky

Tymián obsahuje poměrně velké množství účinných látek, kam se řadí především silice (thymol, karvakrol, cineol, cymen, linalool), hořčiny, třísloviny, flavony, aromatické kyseliny nebo triterpenické kyseliny. Odrůdy, u nichž je obsah vybraných silic nejvýraznější, si našly využití ve farmaceutickém průmyslu a zároveň se staly oblíbenou přísadou užívanou v potravinářství.

Léčivé účinky tymiánu

Pokud přemýšlíte, zda má tymián léčivé účinky a jakým způsobem může ovlivnit zdraví člověka, jistě budete příjemně překvapení. Tato rostlina si totiž našla své nezastupitelné místo v lidovém léčitelství a lidé na ni často nedají dopustit. Jde totiž o jednu z nejsilnějších antisepticky působících bylin, s nimiž se můžete setkat.

Například středověké herbáře doporučují tymián hlavně jako přípravek vhodný proti křečím a infekcím, které se rozvinou v ústní dutině. Tato rostlina ovšem byla pro své léčivé účinky hojně využívaná také v době morových epidemií. Později se navíc podařilo izolovat esenciální olej označovaný jako thymol, který je zodpovědný za antiseptické účinky dané rostliny.

Tymián je velice účinný proti různým bakteriím, plísním či střevním parazitům a prvokům. Pomáhá lidskému organismu v boji proti průjmu a nadýmání, zlepšuje trávení a zároveň představuje efektivní diuretikum, které brání zadržování tekutin v těle. Sekundárně pak může zmírnit nepříjemné působení různých močových infekcí (záněty močových cest a močového měchýře).

Velice důležité jsou také protizánětlivé účinky tymiánu. Právě z toho důvodu se přípravky z této rostliny hojně aplikují při léčbě onemocnění horních cest dýchacích. Lidé používají tymián na kašel a nachlazení (často ve formě sirupu či kapek), ale může mít pozitivní vliv také při astmatu, bronchitidě a dalších podobných zdravotních obtížích.

Kromě toho pak má tymián účinky také při léčbě revmatismu a dny. Navíc stimuluje krevní oběh a tvorbu bílých krvinek, čímž zvyšuje obranyschopnost lidského organismu. Dá se však využít i zevně, přičemž tymiánovým olejem je možné masírovat bolavé svaly či klouby, které trápí pacienty potýkající se s artritidou. Čerstvý tymián lze pak vyzkoušet také při poštípání hmyzem.

Co se týče forem užívání, tymián obecný se dobře hodí pro inhalování, ale dá se využít i ve formě ústní vody nebo kloktadla. Pomáhá při bolestech v krku, léčí různé infekce v dutině ústní a může výrazně omezit také zápach z úst. Kromě toho pak můžete v lékárně zakoupit řadu přípravků, které jsou vyrobené z výtažků této léčivé rostliny, jako je například:

tymiánový čaj,

tymiánový olej,

tymiánové kapky,

tymiánová tinktura,

tymiánový sirup na kašel,

tymiánová mast a tymiánový krém,

tymiánový elixír (doplněk stravy).

Pokud to s touto bylinkou ovšem budete přehánět, v některých případech může mít tymián nežádoucí účinky. Dostavit se může například podráždění žaludku, ale mezi možné komplikace se řadí také křeče nebo bolesti hlavy. Právě z toho důvodu by se k užívání tymiánu (podobně jako ostatních bylinek) mělo přistupovat obezřetně a případně se řídit doporučením lékaře či lékárníka.

Spoustu žen také zajímá, zda je možné užívat tymián v těhotenství. Klasické kuchyňské bylinky, k nimž se tymián řadí, jako je například bazalka, hřebíček, majoránka nebo oregano, by měly nastávající matky používat opatrně. Pokud je přidáte do připravovaného pokrmu v přiměřeném množství, všechno by mělo být v pořádku. Rozhodně to však s tímto kořením nepřehánějte.

Jaké má tymián využití?

Ačkoliv je tymián mezi lidmi dobře známý pro své zdraví prospěšné účinky, ještě častěji se používá jako silně aromatické koření, které dodá připravovaným pokrmům pronikavou vůni a kafrovitou chuť. Pokud jde o formu tohoto produktu, nejčastěji je tymián koření připravované ze sušených větviček, lístků a květů. Nať se k tomuto účelu sklízí během letních měsíců, jakmile rostlina vykvete.

Velice oblíbený je tymián ve francouzské kuchyni, kde se společně s dalšími bylinkami používá především jako přísada do různých druhů polévek a omáček nebo během přípravy uzenin a masa. Kromě toho je nedílnou součástí provensálského koření a bylinkového svazku označovaného jako bouquet garni, který typicky obsahuje také bobkový list, petržel, estragon či rozmarýn.

Ve střední Evropě se tymián v kuchyni používá především k dochucení zvěřiny, skopového masa, ryb nebo různých omáček. Přidává se ovšem i do nádivek, marinád, paštik, bylinkových másel, fazolí, čočky, majonéz a bylinkových dresinků. Dále ho pak můžete využít i k dochucení oleje a octa, přičemž ve směsi s oreganem a bazalkou dodá zajímavou chuť pizze a těstovinám.

Pokud jde o to, jak zpracovat tymián, své využití si kromě čerstvého tymiánu mezi lidmi samozřejmě našel i tymián sušený. Ten se do pokrmů přidává hned na začátku vaření, aby se mohl v jeho průběhu dostatečně rozvonět. Kromě toho se pak sušený tymián přidává také do bylinkových polštářků, které příjemně voní a usnadňují lidem usínání. A jak sušit tymián? Pověste ho svázaný do svazečků na tmavé, studené a suché místo.

Jak pěstovat tymián?

Pokud vás tato rostlina svými zajímavými léčivými účinky zaujala, jistě přemýšlíte, jak zvládá tymián pěstování na našem území a jakou péči vyžaduje. Dobrou zprávou je, že pěstování tymiánu není příliš náročné a zvládne to i každý začátečník. Můžete ho přitom pěstovat na záhoncích, ale rostlině by se mělo dobře dařit i v případě, že se rozhodnete pěstovat tymián v květináči.

Co se týče vhodných pěstebních podmínek, tymiánu vyhovuje slunné stanoviště s dobře propustnou, písčito-hlinitou půdou, kde mu nehrozí přemokření. Rozhodnete-li se ho pěstovat v nádobě, nezapomeňte tedy na dostatečnou drenážní vrstvu. Pokud jde o samotnou výsadbu, tymián můžete zakoupit v podobě sazenice, ale také se dá vypěstovat ze semínek nebo namnožit řízkováním.

Výsev tymiánu se provádí v průběhu března nebo dubna do sadbovače. Jakmile rostlinky povyrostou, přesazují se do samostatných květináčů, a když později zakoření, můžete je vysadit na finální stanoviště. Chcete-li bylinku vysévat přímo na venkovní záhon, počkejte až na duben nebo květen. Jelikož semena potřebují k vyklíčení dostatek světla, nezatlačujte je příliš hluboko.

Dle botaniků je tymián bylinka poměrně nenáročná, kterou můžete množit prostřednictvím řízkování. Stačí koncem jara nebo začátkem léta odříznout postranní výhony i s uzlinou a řízky pak vložit do malých květináčů s obsahem rašeliny a písku či perlitu (1:1). Jakmile řízky zakoření, přesazují se do samostatných květináčů se sadbovým substrátem a během podzimu se vysazují ven.

Lidé se také často ptají, jak stříhat tymián, aby se mu dobře dařilo. V závislosti na konkrétní odrůdě může mít rostlina buď stoupavý růst, nebo roste spíše při zemi. Po odkvětu je nutné tymián hlouběji seříznout, a to zhruba o dvě třetiny jeho celkové výšky, což do budoucna podpoří jeho kompaktnější růst. Před zimou byste ho pak měli chránit třeba přikrývkou ze smrkových větví.

