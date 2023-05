Jak bojovat proti únavě a vyčerpání? Pomůže změna životosprávy i užívání doplňků

Druhy únavy

Přestože by se lidé rádi cítili neustále plní energie, do určité míry je únava a vyčerpání naprosto normální. Ve skutečnosti jde o běžnou odpověď organismu na jakoukoliv zátěž. Pokud člověk vyrazí na celodenní túru, má toho v práci zrovna hodně nebo po nocích obráží bary, není divu, že do postele uléhá s pocitem naprostého vyčerpání. Rozlišujeme přitom dva základní typy únavy:

Fyzická únava – tento typ únavy se typicky projeví po jakémkoliv náročnějším fyzickém výkonu, a to poklesem síly, rychlosti či koordinace pohybů. Symptomy přitom zahrnují hlavně slabost svalů, ztrátu energie a ospalost. Pokud fyzická zátěž nadále pokračuje, přidat se může i třes rukou, závrať, hučení v uších nebo pocit na zvracení.

Psychická únava – v tomto případě jde o vyčerpání po duševní stránce, pro které jsou typické hlavně problémy s koncentrací, ospalost, ztráta produktivity nebo zhoršení paměti. Projevit se však může také jako demotivace, apatie, úzkost, deprese, cynismus, zlost či beznaděj, k čemuž se obvykle přidává bolest hlavy nebo bolest žaludku.

Neobvyklá pak samozřejmě není ani kombinace obou typů, tedy fyzické i psychické únavy. Jejím spouštěčem samozřejmě může být vícero různých faktorů, kam patří třeba monotónní fyzická aktivita, která trvá velice dlouho a člověk si v jejím průběhu nedělá žádné přestávky. Následkem je pak vysílení po fyzické stránce, ale i vyčerpání po stránce duševní. [1, 2, 3]

Jaké může mít únava příčiny?

Objeví-li se únava z práce nebo po nějakém sportovním výkonu, důvod vyčerpání organismu (ať už fyzického, psychického, nebo jejich kombinace) je naprosto jasný. Problém nastává ve chvíli, kdy únavu nemají na svědomí konkrétní aktivity, kterým se člověk přes den věnoval. Pokud se totiž objevuje již po probuzení a pacient je unavený v průběhu celého dne, rozhodně nejde o běžný stav.

Krátkodobá únava – v tomto případě si člověk připadá unavený nanejvýš pár dnů, což obvykle souvisí s fyzickou nebo psychickou námahou, přičemž tělo i mysl pak pracují na omezený výkon a vysílají člověku signály, že by mělo dojít k obnově energie. Pokud si však pacient dopřeje dostatečný spánek nebo relaxaci, vyčerpání by mělo postupně odeznít a člověk bude moci pokračovat v běžných činnostech.

Únava po jídle – tento druh únavy vás rozhodně nemusí znepokojovat. Pokud si například dáte větší oběd, tělo se následně bude soustředit na zpracování potravy a věnuje trávení velké množství energie. Proto pak člověk může být unavený a ospalý, nebude schopný se pořádně soustředit a jeho pracovní výkon může být slabší.

Sezónní únava – spousta lidí si v dnešní době stěžuje, že je trápí jarní únava, podzimní únava nebo třeba vyčerpání spojené s příchodem zimních měsíců. Tento jev souvisí hlavně s venkovními změnami, se změnou času, s narušením biorytmu a návyků, s vyšším výskytem virových onemocnění nebo třeba s nedostatkem vitamínů. Je ovšem dočasný a poměrně rychle by měl zase odeznít.

Únava spojená se špatnými návyky – nadměrná únava souvisí například s nedostatečným pitným režimem, což se lidé často snaží kompenzovat pitím kávy, která ovšem dehydrataci pouze prohloubí. Problematické jsou i energetické nápoje nebo černý čaj před spaním, protože snižují kvalitu spánku a nenechají organismus, aby se správně zregeneroval. Další příčinou pak může být konzumace potravin s vysokým glykemickým indexem, pozdní mlsání či používání elektroniky krátce před spaním.

Únava v těhotenství – zvýšená únava samozřejmě často trápí také nastávající maminky. V prvním trimestru se značná část energie soustředí na vývoj dítěte a výrazně kolísá hladina hormonů, zatímco později svou roli hraje zvyšující se váha a objem těla. Ženy jsou méně pohyblivé a mívají problémy i s činnostmi, které jim dříve přišly normální (chůze do schodů, delší stání).

Dlouhodobá únava – jestliže vyčerpání přetrvává déle než dva týdny a pacienta trápí také únava po probuzení, kdy by mělo být tělo dostatečně zregenerované, je nutné začít problém co nejrychleji řešit. Kromě špatné životosprávy včetně nevyvážené stravy, časté konzumace alkoholu a kouření, souvisí chronická únava třeba s nedostatkem vitamínů a minerálů nebo s dlouhotrvajícím stresem.

Chronický únavový syndrom – neustálá únava spojená s psychickými a neurologickými symptomy může být signálem, že se u pacienta rozvinul chronický únavový syndrom. Ten souvisí především s celkovou ztrátou energie, ale zároveň se projevuje posunutým vnímáním teploty, bolestmi hlavy, kloubů a svalů, poruchami paměti, světloplachostí, podrážděností nebo problémy se spánkem.

Totální vyčerpání organismu – jedná se o hraniční stav způsobený neustálou zátěží v kombinaci s nedostatkem odpočinku, kdy je lidský organismus na pokraji svých sil a člověku hrozí kolaps.

Únava jako projev onemocnění – nevysvětlitelná únava a ospalost může poukazovat také na jiné zdravotní potíže. Sem patří například problémy se štítnou žlázou, potravinová intolerance, obezita, nedostatek hořčíku, infekční onemocnění (chřipka, angína), poruchy spánku nebo deprese. Kromě toho však na vině může být i roztroušená skleróza, chudokrevnost, spánková apnoe, diabetes, ledvinové, srdeční nebo plicní onemocnění, ale i řada dalších stavů. [4, 5, 6, 7, 8]

Co na únavu a vyčerpání pomáhá?

Ať už vás trápí únava po nemoci, vlivem sezónních změn nebo třeba jako důsledek pracovního stresu, určitě přemýšlíte, jak s tímto problémem bojovat. Podle odborníků byste se přitom měli zaměřit hlavně na svůj životní styl a dodržovat následující opatření:

Dostatek kvalitního spánku – jedním z nejlepších způsobů, jak se únavě a vyčerpání vyhnout, je dodržovat pravidelný spánkový režim a denně si dopřát zhruba 7–9 hodin kvalitního spánku. Díky tomu si tělo odpočine a zregeneruje se, takže bude schopné opět fungovat. Dbejte přitom také na to, abyste vytvořili pro spánek vhodné podmínky.

– jedním z nejlepších způsobů, jak se únavě a vyčerpání vyhnout, je dodržovat pravidelný spánkový režim a denně si dopřát zhruba 7–9 hodin kvalitního spánku. Díky tomu si tělo odpočine a zregeneruje se, takže bude schopné opět fungovat. Dbejte přitom také na to, abyste vytvořili pro spánek vhodné podmínky. Zdravý jídelníček – silná únava může vycházet z toho, že se člověk snaží shodit nějaké to kilo a nekonzumuje dostatečné množství jídla, ale bývá spojená i s přejídáním. Proto je dobré dbát na zdravý životní styl a vybírat si takové potraviny, které uvolňují energii postupně. Důležitá je konzumace ovoce, zeleniny a dostatečného množství vlákniny. Omezit byste naopak měli rychlé cukry, které zvýší energii pouze krátkodobě.

– silná únava může vycházet z toho, že se člověk snaží shodit nějaké to kilo a nekonzumuje dostatečné množství jídla, ale bývá spojená i s přejídáním. Proto je dobré dbát na zdravý životní styl a vybírat si takové potraviny, které uvolňují energii postupně. Důležitá je konzumace ovoce, zeleniny a dostatečného množství vlákniny. Omezit byste naopak měli rychlé cukry, které zvýší energii pouze krátkodobě. Vitamíny a minerály – nedostatek vitamínů a minerálů vede k narušení řady fyziologických procesů, což se může projevit právě jako chronické vyčerpání, které nevylepší ani hodiny spánku. Důležité je doplňovat především vitamín C, jenž přispívá k normální funkci imunitního systému, ale také vitamíny skupiny B, vitamíny A a D, železo či hořčík.

– nedostatek vitamínů a minerálů vede k narušení řady fyziologických procesů, což se může projevit právě jako chronické vyčerpání, které nevylepší ani hodiny spánku. Důležité je doplňovat především vitamín C, jenž přispívá k normální funkci imunitního systému, ale také vitamíny skupiny B, vitamíny A a D, železo či hořčík. Pravidelný pohyb – ačkoliv se lidem často zdá, že by fyzická aktivita jen prohloubila jejich únavu, opak je pravdou. Pokud se tedy cítíte po celém dni stráveném za počítačem naprosto vyčerpaní, zkuste odpoledne vyrazit na procházku, na kolo nebo si trochu zacvičit. Při sportu se totiž uvolňuje endorfin, který dodá člověku energii a zvedne mu náladu.

– ačkoliv se lidem často zdá, že by fyzická aktivita jen prohloubila jejich únavu, opak je pravdou. Pokud se tedy cítíte po celém dni stráveném za počítačem naprosto vyčerpaní, zkuste odpoledne vyrazit na procházku, na kolo nebo si trochu zacvičit. Při sportu se totiž uvolňuje endorfin, který dodá člověku energii a zvedne mu náladu. Odpočinek – aby se člověk zbavil únavy, měl by svému tělu dopřát dostatek odpočinku, díky kterému bude moci obnovit své síly. Kromě toho se doporučuje třeba i meditace, jóga nebo jiný způsob aktivní regenerace organismu a psychické vyčerpání pomůže zmírnit třeba poslech hudby, četba nebo využití antistresových omalovánek. [9, 10, 11, 12, 13]

Doplňky stravy proti únavě a vyčerpání

Pokud marně přemýšlíte, jak zmírnit únavu a čím byste mohli svůj organismus v boji proti vyčerpání podpořit, vyzkoušet můžete vybrané potravinové doplňky. Ty většinou obsahují vitamíny, minerály a některé přírodní látky (chia, goji, maca, ženšen, guarana), které podporují normální fungování organismu, zlepšují schopnost koncentrace a dodají člověku potřebnou energii. Jakou formu zvolíte, je ovšem čistě na vás, protože přípravky se svým složením i formou liší. [14, 15]

