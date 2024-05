Nevíte, jak sestavit jídelníček na hubnutí? Přestaňte hladovět a jezte základní suroviny

Když se řekne jídelníček na hubnutí, spousta lidí si ihned představí snížení příjmu potravy na minimum, hladovění a hodně zeleniny. To je ovšem mylná představa. Snížit příjem kalorií je pro hubnutí sice žádoucí, ale nikdy by to nemělo být příliš drastické, protože právě nedostatečný příjem živin je často důvodem, proč lidé nehubnou. Než však začnete počítat kalorie, zaměřte se na to, jaké potraviny konzumujete.