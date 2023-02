Zpoždění menstruace nemusí nutně značit těhotenství. Jaké jsou další potenciální příčiny?

Standardní cyklus

Ačkoliv jsou některé ženy a dívky zvyklé na to, že jejich cyklus trvá přesně 28 dnů, jeho délka je ve skutečnosti velice individuální. Může se pohybovat v rozmezí od 21 do 35 dnů, což se sice některým pacientkám může zdát zvláštní, ale stále ještě je to v normě. Aby tedy bylo možné rozpoznat, že došlo ke zpoždění menstruace, je nutné cyklus sledovat a pravidelně si jeho délku zaznamenávat.

Za zpožděnou menstruaci se přitom považuje taková, která přijde déle než 5 dnů po očekávaném termínu. Při dvoudenním zpoždění tedy nemusí jít o nic vážného a zároveň je dobré si uvědomit, že na nepravidelnost cyklu může mít vliv celá řada různých fyziologických nebo vnějších faktorů, jako je hormonální nerovnováha, zvýšená zátěž, stres a nízká nebo naopak vysoká hmotnost.

Co může zpozdit menstruaci?

S poruchou menstruačního cyklu se během života setká prakticky každá žena, a ačkoliv patří mezi nejčastější důvody návštěvy gynekologa, nemusí to být hned důvod k panice. I přes to, že se velká část těchto poruch brzy sama od sebe upraví, v každém případě je dobré věnovat svému menstruačnímu cyklu pozornost a v případě obtíží vyhledat pro jistotu lékaře.

Pokud jde o konkrétní příčiny zpoždění menstruace, existuje celá řada různých důvodů, které způsobí, že se krvácení nedostaví, nebo přijde o něco později, než je běžné. V první řadě je samozřejmě nutné vyloučit těhotenství pomocí těhotenského testu, a pokud je opravdu negativní, je načase začít pátrat po jiném původci obtíží, jako je například hormonální nerovnováha.

Možné důvody zpoždění menstruace:

těhotenství,

nedostatek gestagenu,

užívání některých léků,

onemocnění štítné žlázy,

syndrom polycystických ovarií,

menopauza.

Těhotenství

Důvodem, proč došlo ke zpoždění menstruace, který většinu žen napadne jako první, je samozřejmě těhotenství. Jestliže vás trápí týden zpožděná menstruace nebo třeba zpoždění menstruace o 2 týdny, je načase zavítat do lékárny a pořídit si těhotenský test, který by vám měl brzy prozradit, zda došlo k početí miminka, nebo byste měla opožděnou menstruaci přičítat jiným problémům.

Že se opravdu jedná o těhotenství, vám může napovědět také celá řada dalších obtíží. Mnohé ženy si stěžují třeba na zpoždění menstruace a bolest břicha nebo křeče v podbřišku, jiné naopak pociťují zpoždění menstruace a bolest prsou. Ať už pozorujete některé z těchto symptomů, nebo u vás došlo ke zpoždění menstruace bez příznaků těhotenství, vždy je lepší si pro jistotu udělat těhotenský test.

Pokud je výsledek testu pozitivní a miminko si chcete nechat, návštěvu gynekologa si naplánujte zhruba 14 dnů po vynechání menstruace, protože dříve nebude gravidita na ultrazvuku rozpoznatelná. Dostaví-li se ovšem jakékoliv komplikace, pro jistotu vyhledejte lékaře co nejrychleji. To samé platí v případě, že je test pozitivní, ale těhotenství je nechtěné.

Zpoždění menstruace a negativní těhotenský test

Pokud je při zpoždění menstruace test negativní, mnohé ženy to uklidní, ale pro jiné to naopak může být hořkým zklamáním. Stále ovšem existuje možnost, že by pacientka mohla být gravidní. Ve chvíli, kdy dojde k usazení oplodněného vajíčka do dělohy, totiž ženské tělo začíná produkovat hCG hormon, podle kterého těhotenství poznáte. Během prvních dnů je ovšem jeho hladina nízká.

Vzhledem k tomu, že v úplných začátcích těhotenství nemusí být hladina hormonu hCG dostatečně vysoká na to, aby se změna projevila také na těhotenském testu, je vhodné těhotenský test z moči nejdříve po 2 až 3 dnech raději zopakovat. Pokud je stále negativní, můžete se objednat ke svému gynekologovi, který provede potřebná vyšetření včetně ultrazvuku a vyloučí možné komplikace.

Je vaše menstruace pravidelná? Ano, vždy Spíše ano Ne, nikdy Zobraz výsledek

Nedostatek gestagenu

Jednou z nejčastějších příčin zpožděné menstruace bývá kromě těhotenství také deficit gestagenu, což je hormon, který ve druhé polovině cyklu produkuje žluté tělísko, jež po ovulaci vzniká ve vaječníku. Důvodem přitom bývá opoždění nebo vynechání ovulace kvůli různým faktorům, které zpravidla pochází z vnějšího prostředí. Patří sem například:

změna denního režimu,

nadměrná fyzická zátěž,

přílišný stres,

onemocnění,

úbytek váhy,

nárůst tělesné hmotnosti,

špatné stravovací návyky.

Za zpoždění menstruace o týden či dva může být v tomto případě zodpovědná například výrazná změna denního režimu, která souvisí třeba s přechodem do jiného časového pásma nebo také s pracovním režimem, kdy pacientka střídá ranní a noční směny. Častější důvod zpoždění menstruace je ovšem přílišný stres nebo nadměrná fyzická zátěž.

Zatímco v případě stresu se potíže mohou dostavit třeba vlivem starostí z nové práce, plánování svatby či stěhování, na vině mohou být také problémy, jako je ztráta zaměstnání, rozvod nebo třeba smrt někoho z blízkých. Menstruační cyklus pak negativně ovlivňuje také nadměrná fyzická zátěž (například přílišné cvičení), a to hlavně ve chvíli, kdy tělu zároveň chybí dostatečná výživa.

Ztrátu menstruace může zavinit také přehnané hubnutí. Pokud dojde k přílišnému úbytku na váze, menstruace se zastaví, aby tělo šetřilo potřebné živiny. Stejně tak ovšem může být na vině nadměrný nárůst váhy a špatné stravování, což vede ke vzniku obezity. Problematické pak může být také jakékoliv náhlé nebo dlouhodobé onemocnění, kvůli kterému organismus spotřebovává více energie na to, aby došlo k uzdravení.

V některých případech zde mohou pomoci režimová opatření, kdy bude pacientka dbát na vhodnou míru pravidelného pohybu a konzumaci vyvážené stravy. Pokud je na vině onemocnění, cyklus by se měl po jeho vyléčení opět srovnat, a může-li za nesrovnalosti stres, po uklidnění situace by se měla menstruace vrátit do normálu.

Jestliže se problémy se zpožděním menstruace opakují nebo se dokonce krvácení nedostaví vůbec, je načase vyhledat lékaře. V případě, že zjistí nedostatek gestagenu, může navrhnout léčbu pomocí injekční aplikace gestagenu do svalu, která zajistí doplnění chybějícího hormonu. Díky tomu by se menstruace měla opět dostavit.

Užívání některých léků

Co způsobuje zpoždění menstruace, pokud se nejedná o těhotenství? Na vině může být například užívání některých léků. Lidské tělo se totiž snaží udržovat jednotlivé látky v rovnováze, a pokud mu dodáte něco nového, tato křehká harmonie se může narušit. Dochází tak třeba ke zpoždění menstruace po antibiotikách nebo vlivem antidepresiv, antipsychotik a léků na vysoký krevní tlak.

Pokud užíváte antikoncepci, váš cyklus je řízen uměle prostřednictvím hormonů obsažených v jednotlivých tabletách, které blokují ovulaci. Jakmile dojde k poklesu těchto hormonů, objevuje se krvácení, které nesouvisí se zánikem žlutého tělíska. Krvácení, které se během užívání antikoncepce objevuje, tedy není menstruačním krvácením v pravém slova smyslu.

Jestliže se před početím chráníte pomocí antikoncepčních pilulek, vaše krvácení pravděpodobně bude slabší, kratší a méně bolestivé. V některých případech pak může dojít také ke zpoždění menstruace při antikoncepci nebo k jejímu úplnému vynechání, ale pokud berete prášky pravidelně, nemusíte se hned obávat těhotenství. Pro jistotu si ovšem udělejte těhotenský test a případně vyhledejte ošetřujícího lékaře.

Vysazení antikoncepce

Pokud jste delší dobu užívaly hormonální antikoncepci, pravděpodobně nějakou dobu potrvá, než se váš menstruační cyklus opět vrátí do původního stavu. Nesrovnalosti jsou tedy v tomto případě naprosto normální. Zatímco u některých žen dojde ihned po vysazení antikoncepce ke zvýšené aktivitě vaječníků, u jiných trvá návrat ovulace klidně i 2 nebo 3 měsíce.

Vzhledem k tomu, že se hladina hormonů vyrovnává postupně, není vůbec neobvyklé, že dojde ke zpoždění menstruace po vysazení antikoncepce. Pokud se tedy menstruace zpočátku nedostaví, není nutné se ihned znepokojovat. Jestliže se pak situace bude opakovat také další měsíc, pro jistotu si udělejte těhotenský test, a vyloučíte-li graviditu i po třetí vynechané menstruaci, vyhledejte pro jistotu svého gynekologa.

Syndrom polycystických ovarií

Pokud marně přemýšlíte, jaké má zpoždění menstruace příčiny kromě těhotenství, mějte na paměti, že za tyto obtíže mohou být zodpovědné také závažnější zdravotní komplikace. Hormonální nerovnováha v ženském organismu může vyústit například v syndrom polycystických ovarií (PCOS), což je poměrně časté gynekologické onemocnění.

Za rozvoj daného syndromu je zodpovědná nadprodukce mužských pohlavních hormonů, v jejímž důsledku se zastaví ovulace a může dojít také k absenci menstruace. Kromě poruchy cyklu pacientky mohou zaznamenat také zvýraznění androgenních rysů. Typický je například hluboký, hrubší hlas nebo vyšší množství ochlupení na obličeji, na hrudníku, na zádech a na břiše.

Postava žen trpících syndromem polycystických ovarií postrádá charakteristicky ženské křivky a tvary, přičemž pacientky velice často trpí také nevysvětlitelným přibíráním na váze, bolestmi pánve a potížemi se spánkem. Hormonální nerovnováha pak mívá vliv také na jejich psychiku, kvůli čemuž se často přidávají úzkosti a deprese, a nemoc může dále způsobit:

Jelikož na toto onemocnění neexistuje žádná léčba, další postup závisí na tom, zda si žena přeje otěhotnět, či nikoliv. Pokud pacientka po těhotenství netouží, předepisují lékaři hormonální antikoncepci, která navodí menstruační pseudocyklus a potlačí nepříjemné příznaky. V opačném případě je často nutné předepsat velmi silnou hormonální léčbu, ale její účinnost bohužel není zaručená.

Porucha štítné žlázy

Pokud má menstruace zpoždění, dalším důvodem, který má na svědomí hormonální nerovnováhu v organismu, je porucha funkce štítné žlázy. Ta se může projevovat dvěma různými způsoby, a to buď její nadměrnou, nebo naopak sníženou funkcí. Tento problém pak následně může vést k opoždění menstruace.

Menopauza

Jako menopauza nebo klimakterium se označuje období, kdy vaječníky přestávají produkovat hormony estrogen a progesteron, dochází k úplné ztrátě menstruačního cyklu a žena již není nadále schopná otěhotnět. Objevuje se zhruba kolem 50. roku věku, ale jedná se o velice individuální záležitost a odchylky tedy nepředstavují nic neobvyklého.

Několik let před samotnou menopauzou se dostavuje perimenopauza, což je jakési období přechodu k menopauze, pro které jsou charakteristické intenzivní změny a nepříjemné obtíže. Ženské tělo totiž postupně přestává produkovat hormony estrogen a progesteron, což může vést ke zpoždění menstruace nebo k jejímu úplnému vynechání, přičemž menstruace bývá různě dlouhá a intenzivní.

Zpoždění menstruace: kdy k lékaři?

Důvodů, proč se zpozdí menstruace, může být více, a proto není hned nutné pospíchat k lékaři. Pokud ovšem vyloučíte typické příčiny, jako je těhotenství, užívání některých léků či nedostatek gestagenu vlivem stresu, nemoci a dalších rizikových činitelů, je načase začít tento problém řešit. A to hlavně v případě, že ke zpoždění nebo vynechání menstruace dojde vícekrát nebo se zároveň dostaví další zdravotní obtíže.

Při opakovaném vynechání menstruace nebo při výrazném zpoždění menstruace je vhodné, aby lékař v rámci vyšetření provedl tzv. hormonální profil. Jedná se o odběr krve, který slouží ke zjištění hladiny hormonů v různých fázích menstruačního cyklu (konkrétně 3., 15. a 22. den). S jeho pomocí pak může odhalit některé z výše zmíněných obtíží, jako jsou:

poruchy štítné žlázy,

zvýšená hladina prolaktinu,

syndrom polycystických ovarií.

Zdroje: gpk.fnplzen.cz, euc.cz