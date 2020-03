Syndrom polycystických vaječníků je nejčastější příčinou ženské neplodnosti. Jak se projevuje?

Syndrom polycystických ovarií je gynekologické onemocnění, které je způsobeno nadbytečnou produkcí mužských pohlavních hormonů. Jedná se o nejčastější endokrinologický problém u žen v produktivním věku, jehož následkem bývá neplodnost. Nemoc se zpravidla projevuje zvýšenou tvorbou akné, nadváhou, nepravidelnou menstruací a růstem ochlupení, jež se objevuje na místech, která jsou v tomto ohledu typická pro opačné pohlaví.

Slyšeli jste už pojem „tichý zloděj ženství“? Řeč je o syndromu polycystických ovarií (PCOS), nemoci, která u pacientek v produktivním věku způsobuje neplodnost. Jedná se o nejčastější endokrinologické onemocnění, které v různých formách postihuje 6 až 20 % žen. Tělo v jejich případě produkuje nadměrné množství mužských hormonů, především testosteronu, což má za důsledek absenci menstruace a v konečném stádiu i neplodnost.

A proč se vaječníky označují jako polycystické? Tyto orgány jsou u pacientek zvětšené, a navíc obalené shlukem velkých folikulů (obalů, ve kterých dozrává vajíčko). Jejich přítomnost je důsledkem toho, že u žen s PCOS často nedochází k ovulaci – tedy k uvolnění vajíčka a klasickému menstruačnímu cyklu. Tyto cysty jsou na až trojnásobně zvětšených vaječnících poskládány tak, že budí dojem perlovitého náhrdelníku.

Podle některých odborníků by za vznikem onemocnění mohla stát i takzvaná inzulinová rezistence. Inzulin je totiž důležitým činitelem při transportu krevního cukru i jeho následném využití a regulaci. Kromě toho hraje svou roli i v metabolismu uhlovodanů a tuků. Dojde-li na buněčné úrovni k rezistenci vůči účinku inzulinu, organismus se s tím snaží vyrovnat tím, že ho začne tvořit více. U pacientky tak dochází k takzvané hyperinzulinemii, která může být příčinou toho, že vaječníky tvoří výrazně více mužských hormonů.

Příznaky nemoci

Ačkoli je v tomto případě velice důležitá včasná diagnostika, většina žen se o nemoci dozví až příliš pozdě. Řada z nich se během svého života navíc setkává s nepochopením ze strany svého okolí. To nemocné ženy totiž jednoduše považuje za tlusté a zanedbané. Ten, kdo o existenci onemocnění naopak ví, na první pohled obvykle pozná, že se nejedná o „šmudlu“, ale o pacientku se syndromem policystických ovarií.

Zpravidla totiž vypadá mužně a tak nějak „hrubě“. Tyto ženy mají postavu postrádající typicky ženské křivky a tvary. Dalším poznávacím znamením je pak také hrubý či hluboký hlas. Zvýšená hladina mužských hormonů u pacientek dále způsobuje:

Nadměrné vypadávání vlasů

Maštění vlasů

Akné

Hyperpigmentaci

Dalším poznávacím znamením je pak také hirsutismus, tedy zvýšené ochlupení, které se zpravidla objevuje i na místech, která jsou výskytem ochlupení typická pro muže, například na hrudníku, na tvářích, nad horním rtem, na bradě, na zádech i na břiše. Pacientky se rovněž velmi často potýkají s nevysvětlitelným přibýváním na váze, častými potraty, pocity nadýmání, bolestmi pánve a potížemi se spánkem.

Hormonální nerovnováha má vliv nejen na fyzický stav, ale také na lidskou psychiku. K potížím s menstruačním cyklem se pak proto přidávají ještě úzkosti, deprese, potíže se vztahy a sociální fobie. Destruktivní vliv na psychiku ale mají i samotné fyzické příznaky. Pacientka si kvůli nim obvykle nepřipadá žensky a její sebevědomí velmi trpí.

Samotná nemoc pak může vést k dalším zdravotním problémům, mezi které patří:

Léčba

Na toto onemocnění momentálně bohužel neexistuje žádná léčba. Pokud si žena nepřeje otěhotnět, lékaři zpravidla předepisují hormonální antikoncepci, která navodí takzvaný menstruační pseudocyklus a potlačí fyzické příznaky způsobené zvýšenou tvorbou mužských pohlavních hormonů. Problém ale zcela neřeší, protože po opětovném vysazení pilulek se příznaky vracejí. V opačném případě, tedy pokud se žena snaží otěhotnět, jsou její šance bohužel téměř nulové. Ve většině případů tak musí lékař předepsat velmi silnou hormonální léčbu. Její účinnost ale zaručit nemůže.

V případě inzulinové rezistence pak mohou lékaři pacientkám předepsat antidiabetika, která pomohou ke snížení hladiny androgenů v těle a zamezí rozvoji cukrovky II. typu. V boji proti inzulinové rezistenci si pak může pomoci i žena sama. Důležité je z jídelníčku vyškrtat jídla s vysokým glykemickým indexem, především pak potraviny jako jsou:

Ovoce

Sladkosti

Cereálie

Brambory

Mléko

Konzervovaná rajčata

Kukuřice

Prevence nemoci

Jak už bylo naznačeno výše, nejdůležitějším opatřením pro ženy s PCOS je úprava jídelníčku, kterou by měly přísně dodržovat, a také pohyb. Ten by měl být ideálně na každodenní bázi a trvat by měl minimálně hodinu. Ideální jsou svižné procházky, ale například i jízda na bruslích či běh. Sedavý životní styl a nedostatek pohybu totiž nemoc naopak zhoršují. Pokud je žena v dodržování opatření opravdu striktní, mohou tyto kroky vést až k samovolnému obnovení menstruačního cyklu. Samozřejmě ale záleží na případě od případu.

Co se týče psychické stránky nemoci, ženám trpícím syndromem polycystických ovarií by velmi pomohlo větší pochopení ze strany společnosti. Toho lze docílit jen dostatečnou osvětou. Protože, jak už zaznělo, spousta lidí o existenci této nemoci vůbec netuší.

Zdroj: Vitalie.cz, Mojezdravi.cz