U rakoviny vaječníků rozhoduje včasná diagnostika. Většina žen ale přichází pozdě

Rakovina vaječníků je šesté nejčastější onkologické onemocnění u žen a v celkovém měřítku představuje zhruba 15 % všech diagnostikovaných nádorů. Nemoc postihuje ženy v kterémkoli věku, nejčastěji se však jedná o pacientky starší 50 let. Stejně jako u ostatních onkologických nemocí, i zde hraje důležitou roli včasná diagnostika. Ta je ale vzhledem k nenápadným příznakům spíše výjimečná.

Na základě toho, z jaké struktury nádory vycházejí, je dělíme do dvou velkých skupin, a to na epitelové, tedy karcinomy, a nádory vycházející z jiných struktur – takzvané neepitelové. Ty obvykle postihují ženy mladšího věku. Objevují se zhruba v 10 % případů a mívají velmi dobrou prognózu. My se ale budeme zabývat spíše karcinomy, které bývají nejčastěji diagnostikovány ženám po 50. roku života.

Příčina rakoviny vaječníku

Přesné vysvětlení toho, proč nádory vaječníku vznikají, neexistuje. Určitou roli ale odborníci přisuzují vlivu ženských pohlavních hormonů. Jsou ovšem známy i dědičné formy, kterými jsou ohroženy hlavně ženy s mutací genů BRCA-1 a BRCA-2, které ovlivňují i vznik karcinomu prsu. Tento typ nádorů se nejčastěji týká žen mladších 40 let. Vyšší výskyt dědičných nádorů vaječníků je zaznamenán také u pacientek, které nemají děti anebo první těhotenství prodělaly před 20. rokem či až po 35. roku života.

Příznaky rakoviny vaječníků

Jak se pozná rakovina vaječníků? Obvykle stěží. Časná diagnostika je totiž většinou ztížená nespecifickými a také velice nenápadnými příznaky, které zejména na počátku onemocnění nemusejí být vůbec patrné. Uniknout tak mohou i lékaři při běžné gynekologické prohlídce či vyšetření ultrazvukem. Mezi první znatelné projevy, které ale zpravidla přicházejí až v momentě, kdy je nemoc plně rozvinuta, patří:

Pocit nepohody v břiše

Únava

Pocit plnosti

Zvětšující se objem břicha

V posledním stádiu onemocnění lze u pacientek pozorovat znatelné zvětšování břicha, což může způsobovat buď samotný nádor anebo jím zaviněná tekutina v dutině břišní. Mezi další varovné příznaky rakoviny vaječníků patří také pocit tlaku v břiše, nevolnost a zvracení, dýchací obtíže, tlak na močový měchýř a s ním spojené častější močení. Součástí příznaků může být rovněž hluboká žilní trombóza vzniklá bez zjevné příčiny, hubnutí beze snahy a celková sešlost.

Léčba rakoviny vaječníků

Co se týče léčby rakoviny vaječníků, bývá velmi obtížná. Často je nutné přistoupit k jejím různým kombinacím. Ty mohou zahrnovat:

Chirurgickou operaci

Chemoterapii

Hormonální léčbu

Ozařování

U pokročilejších stádií onemocnění a také tehdy, pokud se nepodařilo operativně odstranit všechny části nádoru z dutiny břišní, se nemoc často vrací. V takovém případě ji ve většině případů už vyléčit nelze. Díky moderní léčbě lze však růst karcinomu zpomalit a prodloužit tak u pacientek dobu přežití.

Úspěšnou léčbou to nekončí. Pacientky, které prodělaly onkologické onemocnění, musejí doživotně docházet na kontroly.

Prognóza nemoci

Prognóza nemoci záleží na několika faktorech. Kromě rozsahu onemocnění o úspěšnosti léčby rozhoduje také typ nádoru, jeho agresivita a celkový stav nemocné. Jak už bylo naznačeno výše, záleží také na tom, v jakém stádiu je nádor diagnostikován. Časně odhalené karcinomy, tedy ty, které se nacházejí v I. a II. stádiu, mají dobrou prognózu a vyléčení je u nich téměř pravidlem. Až 75 % karcinomů je ale bohužel odhaleno ve stádiích III a IV, kdy je léčba o poznání náročnější a výsledky nebývají dobré.

Komplikace v pozdějších stádiích představují rovněž metastáze, které výrazně zhoršují vyhlídky na přežití. Ze všech diagnostikovaných případů tak má pouze 35 % pacientek šanci, že budou žít v horizontu dalších 5 let. Pokud je nemoc naopak rozpoznána včas, stoupá množství pacientek, které mají šancí na úplné vyléčení, až na 90 %.

Prevence rakoviny vaječníků

Jak už tomu tak u onkologických nemocí bývá, stoprocentní prevence neexistuje. Přispět ke zdraví tak ženy mohou jen zdravým životním stylem, který spočívá ve vyvážené stravě, dostatku tekutin a pohybu. Je také prokázáno, že pozitivní vliv má užívání hormonální antikoncepce, která riziko rakoviny vaječníků snižuje o 30 až 50 %, a to v případě, že ji žena užívá alespoň po dobu 3 let. Jestli je riziko snížené i po jejím vysazení, zatím není jasné.

Za další formu prevence se pak dá považovat také těhotenství mezi 25. a 35. rokem života a kojení alespoň po dobu jednoho roku. Nejdůležitější a nejúčinnější ochranou jsou ale pravidelné návštěvy u gynekologa s vyšetřením vaječníků pomocí ultrazvukové vaginální sondy.