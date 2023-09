Železo v těhotenství zajišťuje kyslík pro miminko. Co když ho máte málo?

Proč je železo v těhotenství důležité?

Role železa v lidském organismu spočívá převážně v přenosu kyslíku z plic do krve, mozku a dalších orgánů. V těhotenství je tedy obzvláště důležité, aby matka i miminko měly dostatek tohoto životně potřebného minerálu. Těhotná žena svému potomkovi zajišťuje železo v orgánech nejen v těhotenství, ale i na první 4 měsíce života po porodu. Tedy do doby, než si bude schopen jej vytvářet sám.

V lidském organismu se běžně nachází přibližně 5 gramů železa, ale v průběhu těhotenství ho vaše tělo potřebuje více, aby vytvořilo větší množství krve, a dodalo tak potřebné množství kyslíku vašemu dítěti.

Spotřeba železa v krvi se v průběhu těhotenství tedy zdvojnásobuje, a proto je nutné zvýšit i jeho příjem. Čím více miminko roste, tím více železa bude potřebovat. Nejvýznamnější je tedy jeho příjem v posledních měsících těhotenství. Další funkce, které železo ovlivňuje, jsou:

Posiluje imunitní systém

Pomáhá při tvorbě energie

Zajišťuje tvorbu červených krvinek

Podporuje paměť a koncentraci

Přispívá ke správnému dělení buněk

Pomáhá předcházet únavě a vyčerpání

Nedostatek železa v těhotenství

Protože vaše tělo využívá železo k tvorbě hemoglobinu, což je protein obsažený v červených krvinkách, který přenáší kyslík do tělesných tkání, při jeho nedostatku se u vás může rozvinout anémie.





Velký nedostatek železa v krvi během těhotenství, který vede k silné anémii, může způsobit samovolný potrat nebo předčasný porod. Málo železa v krvi během těhotenství může mít dále na svědomí zpomalení růstu plodu, odlučování placenty a poporodní deprese.

Nedostatek železa: projevy, které vám napoví

Příznaky anémie mohou být v prvních měsících těhotenství těžko rozpoznatelné, neboť se velmi podobají běžným těhotenským obtížím. Bez ohledu na to, zda se u vás projeví, či nikoli, v těhotenství byste měly podstoupit krevní testy, které odhalí vaše hodnoty železa v krvi.

Pokud máte obavy o hladiny železa, neváhejte se obrátit na svého lékaře. Mezi příznaky anémie z nedostatku železa patří následující:

Bolest hlavy

Celková slabost

Únava

Pobledlá kůže

Dušnost

Bolest na hrudi

Nepravidelný srdeční tep

Závratě nebo točení hlavy

Studené ruce a nohy

Co způsobuje málo železa v těhotenství?

Ve většině případů je nedostatečné množství železa způsobeno nízkým příjmem tohoto minerálu v potravinách. Na vině také mohou být silné menstruace, které jste měly před těhotenstvím, nebo časté zvracení na začátku těhotenství, kvůli kterému se vitamíny a minerály nestihly vstřebat do krevního oběhu. Výjimečně pak mohou být příčinou i jiné zdravotní stavy.

Jak rychle doplnit železo?

Pokud krevní testy ukážou, že hladina železa a počet červených krvinek je nízký, lékař vám pravděpodobně předepíše tablety obsahující železo, které rychle doplní jeho potřebné množství. Kromě zvýšení příjmu železa je ale potřeba také podpořit jeho vstřebávání.

Vstřebávání železa můžete zajistit zvýšením příjmu vitaminu C, B12 a kyseliny listové, a to v potravinách nebo v tabletách. Někdy totiž můžete konzumovat dostatečné množství železa, ale nemusí se správně vstřebat do těla. Vstřebávání vitamínů je nejefektivnější hned po ránu, takže je dobré hned začít zdravou snídaní.

Vstřebávání železa mohou také narušovat některé potraviny, jako je káva, která není v těhotenství vhodná z více důvodů, dále také černý čaj a dokonce i mléčné výrobky. Železo se lépe vstřebává z živočišných surovin než z rostlinných. Pokud tedy máte nízké hladiny železa, sáhněte nejprve po těchto potravinách. Vyzkoušet můžete také homeopatika, ale nejprve se poraďte s vaším lékařem.

Železo v potravinách

Bohatým zdrojem železa je především hovězí maso, živočišné vnitřnosti (např. játra), dále mořské ryby a mořské plody, ale i drůbeží maso, vejce (konkrétně žloutek) a pivovarské kvasnice.

Nezapomínejte, že v období těhotenství byste měly jíst maso pouze tepelně upravené, takže pokud máte rady například sushi, nyní na něj budete muset zapomenout. Mezi rostlinné potraviny bohaté na železo patří zejména:

Mořské řasy

Kokos a jiné ořechy

Luštěniny

Zelená zelenina (špenát, salát, čekanka apod.)

Ovoce (brusinky, meruňky, fíky, jahody, rybíz apod.)

Dýňová a slunečnicová semínka

Celozrnné obilniny a klíčky

Zdroje: hipp.cz, babyweb.com, mayoclinic.org, porodnice.cz, nhs.com, celostnimedicina.cz