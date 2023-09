Čekanka se užívá na podporu funkce jater i trávení. Kořen a květy se sbírají na podzim

Čekanka obecná

Čekanka obecná, latinsky Cichorium intybus, je vytrvalá bylina z čeledi čekankovitých, která se vyznačuje pětičetnými souměrnými modrými květy. Rostlina dorůstá do výšky 70–120 cm a na každém stonku kvetou dva až tři květy od začátku léta až do konce podzimu.

Čekanku najdete u cest i na pastvinách, kde roste jako plevel, ale nesnese utržení. Pokud si ji budete chtít dát doma do vázy, budete zklamáni, protože hned zvadne. Nejsilnější účinky má samotný kořen čekanky obecné, který se však obtížně vykopává, proto se častěji využívá nať spolu s květními úbory.

Čekanka se již po staletí používá v tradiční medicíně a také k přípravě bezkofeinové náhražky kávy, protože má podobnou chuť a barvu. Bylinka se v lékárnách ani jiných obchodech neprodává, ale najdete ji jako příměs bylinných čajů na onemocnění jater a žlučníku a na bolesti při žlučových a ledvinových kamenech. [1, 2]

Jaký je rozdíl mezi čekankou listovou a obecnou?

Kromě čekanky obecné je dále dobře známá čekanka listová, která se však pěstuje jako zelenina a je známá také pod názvem endivie. V kulinářství se využívají čekankové puky, které připomínají hlávkové zelí, ale oproti jiným salátům se vyznačují silnou hořkostí.





Pěstuje se ve dvou druzích, tedy s hladkými nebo kadeřavými listy, zelené nebo fialové barvy. Čekanka listová nachází své uplatnění v kuchyni především z toho důvodu, že obsahuje velké množství vitamínů a minerálů, mezi něž patří:

Jaké má čekanka obecná léčivé účinky?

Čekanka se využívá k podpoře zdraví pro své silné antioxidační účinky, které jsou jí dány díky přítomnosti látek ze skupiny polyfenolů. Významný je pak také obsah fruktooligosacharidů a inulinu, které mají silný probiotický efekt.

Čekanka je vyhledávaná především pro podporu látkové výměny, funkce jater a tvorby žluči. Kromě toho má také příznivé účinky na srdce a trávení, kde působí protizánětlivě. Čekanku lze ovšem použít i zevně, a to k výplachům očí při zánětu spojivek nebo na bolavé klouby. Dále jí lidé připisují tyto benefity:

ochrana před zánětlivými procesy vedoucími ke vzniku rakoviny,

vliv na bakteriální mechanismy, které souvisí s rozvojem rakoviny tlustého střeva,

obrana před rychlým množením buněk, což je typické pro nádorové buňky,

snižování hladiny triglyceridů a LDL cholesterolu v krvi,

snížení rizika vzniku trombózy omezením tvorby aterosklerotických plátů,

močopudné účinky,

pomoc při ledvinových a žlučníkových kamenech,

vylučování škodlivin z těla. [5, 6, 7]

Čekanka obecná: sběr a využití

Nejúčinnější částí čekanky je kořen, který se sbírá na podzim. Kořen byste měli nejprve opláchnout a následně usušit při teplotě do 50 °C. Další možností je sběr květů čekanky, které mají sice nižší obsah látek, ale mají identické složení, takže zvýšením množství lze tento účinek navýšit.

Květy sbírejte rovněž na podzim a následně je usušte. Můžete ze samotných květů čekanky připravit čaj nebo je přidat do čajové směsi s dalšími bylinkami, jako je například kopřiva nebo pampeliška. Z květů i kořene lze také připravit odvar k zevnímu použití. Sbírejte ale pouze divoce rostoucí bylinky.

Využití čekanky obecné v receptech

Květy lze mimo jiné využít jako ozdobu cukrářských výrobků. Mladé listy čekanky lze také přidat do salátů a polévek. Z praženého kořene se zase připravuje kávová náhražka pro osoby přecitlivělé na kofein. [8, 9, 10]

Čekanka obecná: pěstování

Čekanka obecná není náročná na pěstování, nicméně nejlépe jí vyhovuje slunné stanoviště a vlhká, propustná půda, nikoli však přemokřená. Hodí se například do trvalkových záhonů, přírodních částí zahrady nebo do bylinkového záhonu. Výsev semen provádějte na jaře nebo na podzim, ideálně do pařeniště. PH půdy by mělo být neutrální až zásadité. [11, 12, 13]

Vedlejší účinky čekanky

Kořen i květy čekanky se využívají pro léčebné účely už po celá staletí a pro většinu lidí jsou považovány za bezpečné. Vláknina obsažená v čekance však může způsobit nadýmání. Přesto nebylo stanoveno doporučené množství pro užívání čekanky. Jako další možné vedlejší účinky se uvádí předčasný nástup menstruace či alergická reakce.

Pokud čekanku plánujete užívat jako doplněk k prevenci nebo podpoře léčby určitých zdravotních obtíží, měli byste se raději nejprve poradit se svým lékařem. Vzhledem k omezeným výzkumům se čekanka obecná nedoporučuje těhotným a kojícím ženám. [14, 15]

Zdroje: celostnimedicina.cz, dtest.cz, bylinkyprovsechny.cz, hobbyrecepty.cz, sazenicka.cz, healthline.com, bylinky.info, gardeningknowhow.com, webmd.com