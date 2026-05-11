Menu Zavřít
Zdraví.euro.cz Domácí lékař

První příznaky závislosti na alkoholu: výpadky paměti i zanedbávání povinností a dalších 8 varovných signálů

Dominika Nováková
11.5.2026
přidejte názor
muž závislý na alkoholu
Autor: Shutterstock.com

Závislost na alkoholu nevzniká ze dne na den, ale postupně se rozvíjí a nenápadně zasahuje do každodenního života. Mnoho lidí první příznaky přehlíží a přičítají je stresu nebo aktuálnímu životnímu období, takže je neřeší včas. Závislost na alkoholu je přitom vážný, ale řešitelný problém. Odborná pomoc může zásadně ovlivnit další průběh i kvalitu života dotyčného.

Problém s alkoholem se neprojeví ze dne na den. Zpočátku může jít o občasné pití ve volném čase nebo snahu lépe zvládat nepříjemné situace. Postupně se ale alkohol stává důležitější součástí života dané osoby a začíná ovlivňovat její vztahy, práci i psychickou pohodu. Níže si přiblížíme, podle čeho lze závislost včas rozpoznat.

Jak závislost na alkoholu vzniká

Závislost na alkoholu se obvykle projevuje ve chvíli, kdy pití začne negativně ovlivňovat mezilidské vztahy, pracovní výkon i celkové fungování člověka. Typickým znakem je opakovaná a obtížně ovladatelná chuť na alkohol, kvůli které dotyčný pije častěji nebo ve větším množství, než původně zamýšlel. 

Roli při vzniku závislosti hraje více faktorů, včetně genetických predispozic, psychické zátěže a životních okolností. K rozvoji problému mohou přispět například stresové situace, ztráta blízkého člověka, finanční potíže nebo rozpad vztahu. Alkohol pak bývá vnímán jako prostředek úniku. 

10 varovných signálů závislosti na alkoholu

Rozlišuje se několik fází vývoje závislosti, a to od škodlivého pití až po samotnou závislost, kdy už jedinec nedokáže pití kontrolovat. Příznaky se přitom mohou lišit svou intenzitou i četností. 

1. Neschopnost omezit pití

Člověk opakovaně překračuje vlastní limity a nedokáže množství alkoholu kontrolovat. 

2. Silná chuť na alkohol (craving)

Objevuje se intenzivní nutkání pít, které narušuje běžné fungování dotyčného.

3. Zvyšování tolerance

Pro dosažení stejného účinku je potřeba stále větší množství alkoholu. 

4. Abstinenční příznaky

Při vynechání alkoholu se objevuje třes, pocení, nevolnost nebo vnitřní neklid. 

5. Zanedbávání povinností

Práce, škola nebo rodina ustupují do pozadí kvůli pití nebo jeho následkům. 

6. Pokračování v pití navzdory problémům

Člověk pije i přes vědomí zdravotních či sociálních následků. 

7. Omezení zájmů a koníčků

Dříve oblíbené aktivity jsou postupně nahrazovány pitím alkoholu. 

8. Rizikové chování pod vlivem alkoholu

Dochází k nebezpečným situacím, například k řízení pod vlivem, nebo jiným riskantním aktivitám, jako jsou nebezpečné sporty. 

9. Ztráta kontroly nad časem spojeným s alkoholem

Velká část dne se točí kolem pití, shánění alkoholu nebo zotavování se z jeho účinků. 

10. Výpadky paměti a změny chování

Objevují se alkoholová „okna“, podrážděnost, úzkost nebo výkyvy nálad.

Mimoto se dostavují také poruchy spánku a soustředění, kdy alkohol narušuje regeneraci organismu i schopnost myslet jasně.

Dopady alkoholu na zdraví

Dlouhodobé nadměrné pití má závažné důsledky pro celé tělo. Nejvíce trpí játra, kde může dojít k jejich ztučnění, zánětu nebo až k nevratnému poškození (cirhóze). Alkohol negativně ovlivňuje také trávicí systém, slinivku a schopnost těla vstřebávat důležité živiny. Významně zatěžuje i srdce a cévy, čímž zvyšuje riziko vysokého tlaku, srdečního selhání nebo mrtvice.

Neméně zásadní jsou dopady na nervový systém a psychiku. Alkohol může vést k poruchám paměti, změnám osobnosti, úzkostem či depresím. Zároveň oslabuje imunitu a zvyšuje riziko celé řady onemocnění, včetně některých typů rakoviny. V extrémních případech může akutní intoxikace skončit bezvědomím nebo ohrožením života.

Zdroj: Youtube.com

Zdroje: mayoclinic.org, my.clevelandclinic.orgnhs.uk

Kvíz týdne

Kvíz: Uhádnete, jaké nemoci se léčí těmito léky?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


8. 5. 2026

Jarní alergie a astma: studie potvrzují, že biologická léčba může snížit počet astmatických záchvatů

7. 5. 2026

Strava při vysokém cholesterolu: co jíst a čemu se raději vyhnout dle odborníků z Mass General Brigham

6. 5. 2026

TAJENKA: Vyluštěte s námi nemoc, kterou trpí slavní herci jako Pavel Kříž nebo Tom Hanks

6. 5. 2026

Jak správně vyndat klíště: Nepoužívejte mýdla, oleje a vyhněte se kroucení

6. 5. 2026

První příznaky onemocnění jater: častá únava, otoky končetin či tmavá moč, to mohou být ukazatele vážných potíží

4. 5. 2026

Čas strávený u obrazovky: skryté dopady digitálního světa na děti a dospělé

1. 5. 2026

První příznaky trombózy: otok i bolest. Těchto 6 varovných projevů není radno přehlížet

29. 4. 2026

První příznaky ALS: Nezvyklá únava, slabost i změna řeči aneb deset varovných signálů, které nepodceňovat

29. 4. 2026

Nepřehlížejte změny stolice: Barva, tvar i zápach mohou včas upozornit na vážnou nemoc