Strava při vysokém cholesterolu: co jíst a čemu se raději vyhnout dle odborníků z Mass General Brigham

Kardiolog Romit Bhattacharya z Mass General Brigham upozorňuje, že právě jídelníček hraje v hladině cholesterolu zásadní roli – a nejde jen o „velké hříchy“, ale často o každodenní skladbu stravy.
Cholesterol: potřebný, ale ve špatné míře nebezpečný
Cholesterol tělo nutně potřebuje. Podílí se na tvorbě hormonů, buněčných membrán i některých vitaminů. Problém nastává ve chvíli, kdy je ho v krvi příliš.
Nadbytečný cholesterol se může začít usazovat v cévách a postupně je zužovat. Tento proces se označuje jako ateroskleróza. A právě ta je jedním z hlavních důvodů:
- infarktu myokardu
- cévní mozkové příhody (mrtvice)
- ischemické choroby srdeční
Zrádné je, že vysoký cholesterol většinou nebolí a neukazuje se žádnými varovnými signály.
Co cholesterol zvyšuje nejvíc
Při vysokém cholesterolu není cílem vyřadit celé skupiny potravin, ale najít rovnováhu. Tučné maso i mléčné výrobky mají v jídelníčku své místo, stejně jako ořechy, zelenina nebo ovoce – jen ne každý den a ne v každém jídle. Rozdíl je v míře a pravidelnosti.
Tučné maso a uzeniny – vepřové, hovězí, jehněčí, klobásy, párky, salámy nebo slanina
Plnotučné mléčné výrobky – máslo, smetana, plnotučné mléko, tučné sýry
Smažená a fast food jídla – hranolky, burgery, fritovaná jídla
Sladkosti a průmyslové pečivo – dorty, sušenky, koblihy, zákusky a jiné sladké pečivo
Kokosový a palmový olej
Potraviny, které pomáhají snižovat cholesterol
Ovoce – jablka, citrusy, bobuloviny
Zelenina – listová zelenina, brokolice, mrkev, cuketa, paprika
Vláknina a celozrnné potraviny – ovesné vločky, celozrnné pečivo, luštěniny (čočka, fazole, cizrna), hnědá rýže
Ořechy a semínka – malé množství vlašských ořechů nebo mandlí, chia a lněná semínka
Zdravé tuky – olivový olej
Ryby a libové maso – losos, makrela, sardinky, kuřecí a krůtí maso bez kůže
Rostlinné potraviny cholesterol neobsahují a zároveň pomáhají jeho regulaci díky vláknině. Ta totiž snižuje vstřebávání cholesterolu ve střevě.
Vejce: ano, ale s rozumem
Vejce obsahují cholesterol, ale zároveň i kvalitní bílkoviny a další živiny. U většiny lidí nemusí být problémem, pokud jsou součástí pestré a vyvážené stravy.
Základní myšlenka
Základní myšlenka, kterou zdůrazňuje i kardiolog Romit Bhattacharya, je jednoduchá: žádná potravina sama o sobě nedělá jídelníček špatným nebo dobrým. Rozhoduje, jak často ji jíme, v jakém množství a s čím ji kombinujeme.
Zdroj: Mass General Brigham