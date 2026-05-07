Menu Zavřít
Zdraví.euro.cz Domácí lékař

Strava při vysokém cholesterolu: co jíst a čemu se raději vyhnout dle odborníků z Mass General Brigham

Redakce
7.5.2026
přidejte názor
cholesterol
Autor: Freepik

Vysoký cholesterol je jeden z těch zdravotních problémů, které dlouho nebolí a nijak se nehlásí. O to víc dokáže překvapit. Člověk se často cítí úplně v pořádku, a přesto se mu v cévách může tiše odehrávat proces, který zvyšuje riziko infarktu nebo mrtvice. 

Kardiolog Romit Bhattacharya z Mass General Brigham upozorňuje, že právě jídelníček hraje v hladině cholesterolu zásadní roli – a nejde jen o „velké hříchy“, ale často o každodenní skladbu stravy.

Cholesterol: potřebný, ale ve špatné míře nebezpečný

Cholesterol tělo nutně potřebuje. Podílí se na tvorbě hormonů, buněčných membrán i některých vitaminů. Problém nastává ve chvíli, kdy je ho v krvi příliš.

Nadbytečný cholesterol se může začít usazovat v cévách a postupně je zužovat. Tento proces se označuje jako ateroskleróza. A právě ta je jedním z hlavních důvodů:

  • infarktu myokardu
  • cévní mozkové příhody (mrtvice)
  • ischemické choroby srdeční

Zrádné je, že vysoký cholesterol většinou nebolí a neukazuje se žádnými varovnými signály.

Co cholesterol zvyšuje nejvíc

Při vysokém cholesterolu není cílem vyřadit celé skupiny potravin, ale najít rovnováhu. Tučné maso i mléčné výrobky mají v jídelníčku své místo, stejně jako ořechy, zelenina nebo ovoce – jen ne každý den a ne v každém jídle. Rozdíl je v míře a pravidelnosti.

Tučné maso a uzeniny – vepřové, hovězí, jehněčí, klobásy, párky, salámy nebo slanina

Plnotučné mléčné výrobky – máslo, smetana, plnotučné mléko, tučné sýry

Smažená a fast food jídla – hranolky, burgery, fritovaná jídla

Sladkosti a průmyslové pečivo – dorty, sušenky, koblihy, zákusky a jiné sladké pečivo

Kokosový a palmový olej

Potraviny, které pomáhají snižovat cholesterol

Ovoce – jablka, citrusy, bobuloviny

Zelenina – listová zelenina, brokolice, mrkev, cuketa, paprika

Vláknina a celozrnné potraviny – ovesné vločky, celozrnné pečivo, luštěniny (čočka, fazole, cizrna), hnědá rýže

Ořechy a semínka – malé množství vlašských ořechů nebo mandlí, chia a lněná semínka

Zdravé tuky – olivový olej

Ryby a libové maso – losos, makrela, sardinky, kuřecí a krůtí maso bez kůže

Rostlinné potraviny cholesterol neobsahují a zároveň pomáhají jeho regulaci díky vláknině. Ta totiž snižuje vstřebávání cholesterolu ve střevě.

Vejce: ano, ale s rozumem

Vejce obsahují cholesterol, ale zároveň i kvalitní bílkoviny a další živiny. U většiny lidí nemusí být problémem, pokud jsou součástí pestré a vyvážené stravy.

Základní myšlenka

Základní myšlenka, kterou zdůrazňuje i kardiolog Romit Bhattacharya, je jednoduchá: žádná potravina sama o sobě nedělá jídelníček špatným nebo dobrým. Rozhoduje, jak často ji jíme, v jakém množství a s čím ji kombinujeme.

Zdroj: Mass General Brigham

Kvíz týdne

Kvíz: Uhádnete, jaké nemoci se léčí těmito léky?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Včera

TAJENKA: Vyluštěte s námi nemoc, kterou trpí slavní herci jako Pavel Kříž nebo Tom Hanks

Včera

Jak správně vyndat klíště: Nepoužívejte mýdla, oleje a vyhněte se kroucení

Včera

První příznaky onemocnění jater: častá únava, otoky končetin či tmavá moč, to mohou být ukazatele vážných potíží

4. 5. 2026

Čas strávený u obrazovky: skryté dopady digitálního světa na děti a dospělé

1. 5. 2026

První příznaky trombózy: otok i bolest. Těchto 6 varovných projevů není radno přehlížet

29. 4. 2026

První příznaky ALS: Nezvyklá únava, slabost i změna řeči aneb deset varovných signálů, které nepodceňovat

29. 4. 2026

Nepřehlížejte změny stolice: Barva, tvar i zápach mohou včas upozornit na vážnou nemoc

29. 4. 2026

Strava při artritidě: výzkumy ukazují, že některé potraviny mohou zvyšovat zánět a zhoršovat příznaky onemocnění

27. 4. 2026

První příznaky žaludečních vředů: bolest, nevolnost či nechutenství. Na těchto 10 projevů si dejte pozor